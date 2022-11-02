FISHKINET
Сообщество Юмор 15864 поста • 3175 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе

14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе

Автор:
02 ноября 2022 13:57
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   водитель   забавно   интересно   такси   таксист   фото   чат с такистом   
3003
15

Каждому из нас не раз приходилось пользоваться услугами водителей такси. Порой во время общения с ними выясняется много разных интересностей. Забавные случаи происходят и по вине тех, кто машину заказывает.

×
×

А у вас случались забавные случаи с таксистами?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   водитель   забавно   интересно   такси   таксист   фото   чат с такистом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Ysik Час назад
Смешной случай с таксистом в городе Коломбо (Шри-Ланка). Спросил у местного, как дешевле вызвать такси, установил Uber, а там есть вариант "Тук-тук", посмеялся, но вызвал. Через минуту подъехал тук-тук и начал предлагать свои услуги, показал ему, что я уже вызвал Uber, тот стал предлагать скидку. Буквально через 20 секунд подлетел вызванный мной водитель и с дикими криками и монтировкой набросился на того, который ко мне подъехал первым. Схватка продолжалась буквально пару минут, но была очень эффектной, поехал с победителем (Uber). Вот такая битва за клиентов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
755k
А.Берестенко 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 19 минут назад
Ради этого пост пилила?Я тебе это припомню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ACU900 Час назад
Я бы ответил "сбежал" :))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37405



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?
Анадырь: как живут в самом удаленном и дорогом городе России?
Обыденная жизнь в СССР на фотографиях. Интересные снимки 70-80х годов
Обыденная жизнь в СССР на фотографиях. Интересные снимки 70-80х годов
Набирающие популярность в сообществах
Стартап в области робототехники представил самые быстрые в мире кроссовки
Стартап в области робототехники представил самые быстрые в мире кроссовки
"Относитесь с любовью": в РПЦ призвала относиться к представителям ЛГБТ с терпимостью, но на грех не вестись
"Относитесь с любовью": в РПЦ призвала относиться к представителям ЛГБТ с терпимостью,...
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире
Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#забавно#люди#история#в мире#автомир#милота#улыбнуло#кино
#фото#факты#интересное#авто аварии#аварии#автомобили#Еда#позитив#Украина#Китай
#интересно#животные#дтп#подборка#Приколы#картинки#истории#СССР#дети#найдено на ebay
Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием&nbsp; Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием  Мастера фотошопа: тренажер в стоматологии стал мемом Мастера фотошопа: тренажер в стоматологии стал мемом 18 крутых идей, что можно сделать из поддонов своими руками 18 крутых идей, что можно сделать из поддонов своими руками Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную и порой неприглядную сторону разных ситуаций Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную и порой неприглядную сторону... 13 людей поделились рабочими хитростями, которые еще никогда не подводили 13 людей поделились рабочими хитростями, которые еще никогда не подводили

На что жалуетесь?

Вернуться