14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе

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Каждому из нас не раз приходилось пользоваться услугами водителей такси. Порой во время общения с ними выясняется много разных интересностей. Забавные случаи происходят и по вине тех, кто машину заказывает.
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А у вас случались забавные случаи с таксистами?
Источник:
АНТИФИШКИ
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