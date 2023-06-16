"Таксовал на Порше": истории про водителей на дорогих авто

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К тому, что женщины работают в такси, ещё не все привыкли. А вот хорошая машина вообще вызывает много вопросов.
1. В Твиттере пользователь задался вопросом после того, как за ним приехала Вероника на лексусе
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3. Пользователи сначала возмущались, ведь работать в такси может кто угодно и на какой угодно машине
А какая в такси за вами приезжала самая навороченная тачка?
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Такими ценными деньги делают люди.
Как-то странновато. Доходы есть, машина дорогая, а "от скуки" за 100 рублей шабашить...
Я за свой 3 литровый дизель в Германии плачу 460 евро.
60к, если по курсу 80, это 750. Вы ничего не перепутали? Реально столько стоит?