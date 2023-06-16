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"Таксовал на Порше": истории про водителей на дорогих авто

"Таксовал на Порше": истории про водителей на дорогих авто

Автор:
16 июня 2023 14:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Таксист   водитель   истории   истории из жизни   истории про такси   такси   
2518
14

К тому, что женщины работают в такси, ещё не все привыкли. А вот хорошая машина вообще вызывает много вопросов.

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А какая в такси за вами приезжала самая навороченная тачка?

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Метки: Таксист   водитель   истории   истории из жизни   истории про такси   такси   
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18  комментариев
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8k
Ysik 2 часа назад
Жил в маленьком дальнем подмосковном городе. На электричке хрен доберешься, в городе нет станции. Остается только вариант на автобусе от метро, иногда в этом мероприятии легко можно было потерять пару часов. И большинство жителей города с удовольствием подъезжали к автобусной остановке в Москве, загружали машину попутчиками (по 100р с каждого) и ехали в городок. И вот каких только машин там не было. Однажды мужик на новеньком мерседесе Е класса подъехал, сказал: "в пробке нам стоять 2 часа, так хоть не скучно будет", были и спортивные машины. Я тоже частенько людей подхватывал.
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12k
Проктолог-иллюзионист 2 минуты назад
Я как то просто катался вечером по городу, крузак. Остановился у ночного клуба, что-то там почитать в телефоне, и ко мне бесцеремонно назад заваливается тип с двумя девушками, в серьезном таком подпитии все) Назвали адрес и начали чтото шумно обсуждать) Не стал их расстраивать и отвез куда попросили) Почему-то смешно было)
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20
Петр Герус 18 минут назад
Во прикол, ездил на этом лексусе с тетей))
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99
Мандалай Иванович 37 минут назад
Ни кто в здравом уме ради прибыли не будет таксовать на премиум классе, это просто не выгодно, плюс возможные проблемы с не адекватами. Скорее всего люди просто берут попутные поездки, и то только если припекло. Или ищут приключений....
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1k
Просто чувак в интернете 40 минут назад
Машина - это просто машина, пусть даже крутая. Пусть вы успешны, блин не задирайте нос, это вас не красит. Люди - бесценны, машины - просто кусок железа, как и деньги просто бумага. Ценность ровно такая, какую вы сами ей дадите.
Такими ценными деньги делают люди.
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7k
sedoisever Час назад
Лексуса у меня не было, конечно. Но когда была ещё Волга 24, если мне было скучно, то подвозил просто так...
Как-то странновато. Доходы есть, машина дорогая, а "от скуки" за 100 рублей шабашить...
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55k
zloykoyot Час назад
Как-то раз, где-то в начале 2000-х, стоял ловил тачку. Тормознул мужичок на ни разу не убитом Гелендвагене с блатными номерами. Подвёз без проблем, цену не ломил. Он просто водила хозяйской машины, хозяин домой отпустил, вот он и подрабатывал по пути.
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13k
Kostick Час назад
доходность таксования на поршаке, под очень большим вопросом)
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Спелая кукурузинка

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