В Петербурге неадекват угрожал ножом людям в метро. Но его быстро «угомонил» неравнодушный гражданин

Питерское метро, станция «Комендантский проспект». У турникетов остановился странный парень, неожиданно он достал нож и стал угрожать им сотрудникам метрополитена и пассажирам. Полицейского рядом не оказалось.

Неадекват резво расхаживал взад-вперёд и даже попытался ударить ножом одного из сотрудников. Подойти к нему боялись - всё-таки он был вооружен. И тут один из пассажиров в сером трико показал мастер-класс по боксу - отправил неадеквата в нокаут с одного удара. А потом уже всей толпой его скрутили и сдали подоспевшим полицейским.