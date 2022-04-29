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В Петербурге неадекват угрожал ножом людям в метро. Но его быстро «угомонил» неравнодушный гражданин

В Петербурге неадекват угрожал ножом людям в метро. Но его быстро «угомонил» неравнодушный гражданин

Автор:
29 апреля 2022 15:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Петербург   гражданин   неадекват   нож   пассажир   полицейский   сотрудник   
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Парень орал матом и размахивал оружием. Ещё немного - и были бы жертвы. Но появился он.

Питерское метро, станция «Комендантский проспект». У турникетов остановился странный парень, неожиданно он достал нож и стал угрожать им сотрудникам метрополитена и пассажирам. Полицейского рядом не оказалось.

Неадекват резво расхаживал взад-вперёд и даже попытался ударить ножом одного из сотрудников. Подойти к нему боялись - всё-таки он был вооружен. И тут один из пассажиров в сером трико показал мастер-класс по боксу - отправил неадеквата в нокаут с одного удара. А потом уже всей толпой его скрутили и сдали подоспевшим полицейским.

«И думал Будкеев, мне челюсть кроша

И жить хорошо, и жизнь хороша!»

Мужик - красавец. Знатный у него удар.

Эта шпана с ножом - Дмитрий Никитушкин, 33 года, менеджер по продажам авто.

Оцените его «преображение»: до и после встречи с супергероем в серых трико.

Сейчас разбираются, почему этого буйного менеджера переклинило и избирают меру пресечения. Пока завели административку о мелком хулиганстве.

А вот и герой - его зовут Алексей Лосев, 44 года. Служил в ВДВ, а теперь занимается собственным бизнесом, у него несколько магазинов со стройматериалами.

Источник:

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Метки: Метро   Петербург   гражданин   неадекват   нож   пассажир   полицейский   сотрудник   
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42  комментария
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2k
vn 2 часа назад
Какая нахрен хулиганка, машет ножем - покушение на убийство
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8k
Янус Полуэктович 6 минут назад
карточку "помощь на дороге" за полляма продать не смог, вот и психанул)))
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3k
Андрей 8 минут назад
Где менты?
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1k
rudenkov 9 минут назад
Пока завели административку о мелком хулиганстве. Да тут налицо УК и злостное хулиганство.
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568
leemur86 20 минут назад
Молодец мужик
Это животное мог на женщину кинуться, или на ребёнка. Нож у него "бабочка" вроде, так себе.
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127
гоша гога Полчаса назад
Красава мужик. За ВДВ.
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Менеджер по продажам авто. Знаете, у этих ребят особое отношение к людям. Нагреть клиента - это норма для них, при этом они не несут за это никакой ответственности. Чем больше нагреют - тем больше план выработают, тем больше денег заработают. Происходит искаженное восприятие реальности, но некоторых прям вообще клинит.
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18k
nobody® 37 минут назад
Оператор сначала снимает мимо самого интересного, а потом возмущается, что ему кадр закрывают.
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5k
Том Сойер 38 минут назад
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1k
Трям 40 минут назад
А че там за петух в желтой куртке таким активным стал, когда уже скрутили наркошу?
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742
Tevet 45 минут назад
В кишлак? В аул? Конелюб? Черноп ый сук? Ну и так далее по нацпризнакам бы пройтись или нет ? ... Нееее... Хулиган , неадекват , плохой человек и так далее.... Теперь справедливый народ налетай, жду.
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127
гоша гога Том Сойер Полчаса назад
Я одолжу у вас картинку, тут для комментария снизу нужно.
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96
xsnx 45 минут назад
А если этот с ножом не удачно упал и был бы труп? правильно вдвешника посади бы...
Надеюсь буйный менеджер в суд не подаст на вдвешника...
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127
гоша гога xsnx Полчаса назад
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1k
Николай 59 минут назад
А вот вообще не сомневался! Ни кто кроме нас!
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2k
Владимир Час назад
Если бы был нокаут, то автопродаван Никитушкин не продолжал бы оказывать сопротивление и ему бы без проблем руки за спину загнули. Вывод - нокаута не было, просто Алексей Лосевв ударом сбил с ног автопродавана.
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1k
Фрол Час назад
Вот что делает с менеджерами отсутствие продаж автомобилей, ничинают бросаться на людей с ножами.
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254
Liberman Час назад
молодец. чё добавить?
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322
super.kkk-2016 Час назад
Кто нибудь видео до конца досмотрел? там человек в желтой куртке все ещё вокруг них бегает? Сам как таковой удар не показан.)
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4k
EvgeniySAN Час назад
У чувака удар поставлен, уверено и четко, на результат, оценивал свои возможности, знал, что это не нормальный потеряется.
Я бы с моим недоударом не полез бы на человека с ножом, только в случае крайней необходимости.
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26k
Мрачный мачо Час назад
Пересолил обед видимо
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6k
Tim_G 2 часа назад
самое интересное пропустил и автопродаван, который к успеху шел, и оператор...
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164k
☭Cheкаво☭ZV☭ 2 часа назад
Видимо поклонник Галкина и БИ ДВА.
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