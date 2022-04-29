В Петербурге неадекват угрожал ножом людям в метро. Но его быстро «угомонил» неравнодушный гражданин

Парень орал матом и размахивал оружием. Ещё немного - и были бы жертвы. Но появился он.
Питерское метро, станция «Комендантский проспект». У турникетов остановился странный парень, неожиданно он достал нож и стал угрожать им сотрудникам метрополитена и пассажирам. Полицейского рядом не оказалось.
Неадекват резво расхаживал взад-вперёд и даже попытался ударить ножом одного из сотрудников. Подойти к нему боялись - всё-таки он был вооружен. И тут один из пассажиров в сером трико показал мастер-класс по боксу - отправил неадеквата в нокаут с одного удара. А потом уже всей толпой его скрутили и сдали подоспевшим полицейским.
«И думал Будкеев, мне челюсть кроша
И жить хорошо, и жизнь хороша!»
Мужик - красавец. Знатный у него удар.
Эта шпана с ножом - Дмитрий Никитушкин, 33 года, менеджер по продажам авто.
Оцените его «преображение»: до и после встречи с супергероем в серых трико.
Сейчас разбираются, почему этого буйного менеджера переклинило и избирают меру пресечения. Пока завели административку о мелком хулиганстве.
А вот и герой - его зовут Алексей Лосев, 44 года. Служил в ВДВ, а теперь занимается собственным бизнесом, у него несколько магазинов со стройматериалами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Надеюсь буйный менеджер в суд не подаст на вдвешника...
Я бы с моим недоударом не полез бы на человека с ножом, только в случае крайней необходимости.