"Я клиент, а вы обслуга": пассажирка казанского такси устроила скандал после разговора с водителем

Новая серия бесконечного сериала "Вези меня, мразь"...
Пассажирка такси села в машину уже раздраженной. Женщина неверно указала геолокацию, потому такси подъехало не туда, где она стояла, а согласно координатам. Когда водитель захотел показать, как пользоваться приложением, чтобы в будущем получать авто "прямо к подъезду", мадам вспылила и посоветовала ему заткнуться.
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Кстати, как выяснилось, дама работает преподавателем в одном из вузов. А ведь было время, когда удивляло хамство, теперь же поражает вежливость...
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Видео "высадки" борзого клиента :
Весьма распространенный случай:
Ветер облачко несет, через небо синее.
А во дворе у нас живет баба некрасивая.
В каждой бабе на Земле, что то есть хотя бы...
Но, а здесь - негодны все, 100% бабы.
Хоть не многих создал Бог Анджелинами Джоли -
Этой вовсе не помог, пальцем не пошевелил.
Словно звери от огня - все бегут от девушки,
И боятся *екса с ней пуще лютой смертушки.