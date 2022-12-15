"Я клиент, а вы обслуга": пассажирка казанского такси устроила скандал после разговора с водителем

Пассажирка такси села в машину уже раздраженной. Женщина неверно указала геолокацию, потому такси подъехало не туда, где она стояла, а согласно координатам. Когда водитель захотел показать, как пользоваться приложением, чтобы в будущем получать авто "прямо к подъезду", мадам вспылила и посоветовала ему заткнуться.