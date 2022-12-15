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"Я клиент, а вы обслуга": пассажирка казанского такси устроила скандал после разговора с водителем

"Я клиент, а вы обслуга": пассажирка казанского такси устроила скандал после разговора с водителем

Автор:
15 декабря 2022 13:01
Сообщество : Таксисты
Метки: вези меня мразь   видео   водитель   пассажир   скандал   такси   хамство   
1348
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Новая серия бесконечного сериала "Вези меня, мразь"...

Пассажирка такси села в машину уже раздраженной. Женщина неверно указала геолокацию, потому такси подъехало не туда, где она стояла, а согласно координатам. Когда водитель захотел показать, как пользоваться приложением, чтобы в будущем получать авто "прямо к подъезду", мадам вспылила и посоветовала ему заткнуться.


Кстати, как выяснилось, дама работает преподавателем в одном из вузов. А ведь было время, когда удивляло хамство, теперь же поражает вежливость...

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Метки: вези меня мразь   видео   водитель   пассажир   скандал   такси   хамство   
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7  комментариев
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4k
alex 24 минуты назад
вообще во время рейда по такси выяснилась одна особенность, ну вроде это как по Москве. 35% остановленных водителей такси имеют судимость. Мадамы, яжматери и #везименямразь,-может стоит задуматься, прежде чем выёживаться?
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1k
Вадим В. Новоженов 8 секунд назад
В Мелкобритании, водители такси за подобное и с подобными сущностями даже на "ВЫ" не разговаривают .
Видео "высадки" борзого клиента :
Ссылка www.youtube.com
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8k
KarabasBarabas 21 минуту назад
Типичная "мымра". У бабы недойоб.
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6k
workmen77 Полчаса назад
Мадам наверняка не бедная и была в Западных странах. Попробовала бы она там с таксистом в таком тоне поговорить - через суд обобрали бы до нитки за дискриминацию, а тут что, холопы и неудачники.
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50k
dima423 49 минут назад
Люблю обламывать высокомерных людей, это очень приятно)
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