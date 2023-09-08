В Кирове пассажир такси хотел расплатиться с водителем лосинами и лосьонами

В Кирове предприимчивый пассажир в спортивном костюме "Адидас" "из 90-х" предложил водителю расплатиться за поездку сначала лосинами, а затем — лосьонами. Заброшен к нам на машине времени?
Искрометный диалог между водителем и пассажиром произошел в такси города Кирова.
Плюхнувшись на сиденье машины, клиент первым делом сообщил таксисту, что готов расплатиться с ним за поездку до цирка... лосинами.
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Водителю идея как-то не понравилась: "Я не ношу лосины" - заверил он.
Тогда пассажир, словно фокусник из шляпы вытащил и предложил целый «портфель лосьонов».
Братуль, смотри, вот здесь полный портфель лосьонов.
Бартер снова не удался.
Братан, я тебе клянусь, всё будет ровно", - заверил пассажир.
И отправился продавать лосины к машине, чтобы заработать на поездку. Впрочем, таксист ждать его уже не стал и уехал, - сообщает BAZA.
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Самое дебильное было что он приходил пару раз с этими ворованными шмотками ко мне и предлагал купить "по дешевке".