Обыск квартиры и арест: проверка документов таксиста обернулась для мужа звезды сериала "Беспринципные" большими неприятностями

После остановки автомобиля пассажиры занервничали, мужчина принялся судорожно что-то прятать. А когда сотрудник полиции поинтересовался в чем дело и попросил выйти из машины, мужчина вовсе набросился на полицейского и укусил.

Уже позже выяснилось, что на пассажирском сидении бизнес-такси находилась актриса Кристина Бабушкина, звезда сериала "Беспринципные" и её супруг бизнесмен Андрей Гацунаев.