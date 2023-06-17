Обыск квартиры и арест: проверка документов таксиста обернулась для мужа звезды сериала "Беспринципные" большими неприятностями

Началась эта история с самой обычной проверки водительских документов у московского таксиста, который в ночь с пятницы на субботу вез семейную пару.
После остановки автомобиля пассажиры занервничали, мужчина принялся судорожно что-то прятать. А когда сотрудник полиции поинтересовался в чем дело и попросил выйти из машины, мужчина вовсе набросился на полицейского и укусил.
Уже позже выяснилось, что на пассажирском сидении бизнес-такси находилась актриса Кристина Бабушкина, звезда сериала "Беспринципные" и её супруг бизнесмен Андрей Гацунаев.
После небольшого обыска полицейским все же удалось выяснить, что же так отчаянно защищал муж актрисы - пакетик с 0,5 г кокаина. После такого перформанса полицейские отправили семейство Гацунаева встречать рассвет в ближайшее отделение полиции, но позже актрису отпустили. Она проходит по делу как свидетель.
Ну а незадачливому паникеру предъявили обвинение по двум статьям "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Дело расследует московский СК, прокуратура — держит на контроле.
Сегодня утром прошли обыски в квартире, но и это не обошлось без конфузов. Актриса не удосужилась приехать сама, отправила адвоката с ключами. А по закону обыск можно проводить только в присутствии собственника жилья. Пришлось под конвоем везти задержанного мужа актрисы.
После проведения обыска Гацунаев на вопросы журналистов отвечать не стал.
В театре им. Ермоловой, где выступает Бабушкина, уже отменили спектакль с её участием. Руководство театра пообещало вернуть деньги всем, кто планировал посетить постановку "Неидеальный Че".
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