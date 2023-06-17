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Обыск квартиры и арест: проверка документов таксиста обернулась для мужа звезды сериала "Беспринципные" большими неприятностями

Обыск квартиры и арест: проверка документов таксиста обернулась для мужа звезды сериала "Беспринципные" большими неприятностями

Автор:
17 июня 2023 12:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бабушкина   Наркотики   арест   беспринципные   звезды   такси   шоу бизнес   
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Началась эта история с самой обычной проверки водительских документов у московского таксиста, который в ночь с пятницы на субботу вез семейную пару.

После остановки автомобиля пассажиры занервничали, мужчина принялся судорожно что-то прятать. А когда сотрудник полиции поинтересовался в чем дело и попросил выйти из машины, мужчина вовсе набросился на полицейского и укусил.

Уже позже выяснилось, что на пассажирском сидении бизнес-такси находилась актриса Кристина Бабушкина, звезда сериала "Беспринципные" и её супруг бизнесмен Андрей Гацунаев.


После небольшого обыска полицейским все же удалось выяснить, что же так отчаянно защищал муж актрисы - пакетик с 0,5 г кокаина. После такого перформанса полицейские отправили семейство Гацунаева встречать рассвет в ближайшее отделение полиции, но позже актрису отпустили. Она проходит по делу как свидетель.

Ну а незадачливому паникеру предъявили обвинение по двум статьям "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Дело расследует московский СК, прокуратура — держит на контроле.


Сегодня утром прошли обыски в квартире, но и это не обошлось без конфузов. Актриса не удосужилась приехать сама, отправила адвоката с ключами. А по закону обыск можно проводить только в присутствии собственника жилья. Пришлось под конвоем везти задержанного мужа актрисы.

После проведения обыска Гацунаев на вопросы журналистов отвечать не стал.


В театре им. Ермоловой, где выступает Бабушкина, уже отменили спектакль с её участием. Руководство театра пообещало вернуть деньги всем, кто планировал посетить постановку "Неидеальный Че".

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Метки: Бабушкина   Наркотики   арест   беспринципные   звезды   такси   шоу бизнес   
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14  комментариев
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4k
Pechenegiatakuyt 46 минут назад
Богема занюханная
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 3 минуты назад
А чего Вы, собственно говоря, удивляетесь? Вы не смотрели это тупое гавно тупого гавна под названием "Беспринципные"? Это же не сериал, а можно сказать чистая хроника. Показали как живёт обычное конченное мудачье, [мат] и шлюхи на Патриках
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5k
VonK 3 минуты назад
Подозреваю, что только благодаря таким статьям многие впервые узнали и о существовании Кристины Бабушкиной, "звезды" сериала "Беспринципные", и о самом сериале
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1k
Eric Cartman 3 минуты назад
Мише Ефремову компанию составят.
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10k
Dabus 7 минут назад
То есть выйти из машины с другой от водителя двери, и не привлекая внимания сбросить или просыпать это всё было нельзя? Только устроив истерику с нападением на представителей власти? ....
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5k
Crechet 7 минут назад
Беспринципные, хуле...
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10k
Сережа 8 минут назад
Кто эти люди?
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337
Александр Поляков 16 минут назад
дебилы
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19k
Александр Полчаса назад
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11k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Чисто спортивный интерес, фотографии специально подбирали или она и в жизни такая страшная? Первый раз её вижу, поэтому не могу судить о ней, как об актрисе.
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34k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
ибо некуй !
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2k
Alex 36 минут назад
"Артисты" называется, поганые торчки и извращенцы
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6k
hhwost 36 минут назад
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