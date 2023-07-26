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Дизайнер из Индии превращает салоны обычных такси в яркие арт-объекты

Дизайнер из Индии превращает салоны обычных такси в яркие арт-объекты

Автор:
26 июля 2023 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: art   Индия   дизайн   красота   креавти   такси   фантазия   
772
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Только представьте: вы садитесь в такси, но оказываетесь на вершине горного склона, внутри картины, на яркой дискотеке или в компании любимого телеведущего. Такая поездка точно не скоро забудется.

Талантливый художник может из самой привычной вещи сотворить произведение искусства. В индийском городе Мумбаи команда дизайнеров «Taxi Fabric» превращает обычные такси в настоящие арт-объекты.


Не такси, а настоящая картина

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Такси, вдохновлённое известным индийским режиссёром и телеведущим Караном Джохаром


Для особо преданных фанатов, которые хотят, чтобы любимый режиссёр наблюдал за ними.


Дизайн в человечках


«Съедобный» транспорт


В Индии всё ещё распространены такие виды транспорта, как рикша, велорикша и тук-тук. Рикша — повозка, которую тащит впрягшийся человек. Велорикши — этакий гибрид рикши и велосипеда. А тут-тук — это трехколёсный мотороллер с тентом. Именно он изображен на фото выше.


Самое яркое такси


Только посмотрите на их счастливые лица.


Чёрно-белый дизайн


Сочетание всего и сразу


Небесное такси


Очаровательное безумие


Разнообразие цветов и форм


Бабочки в окошечках


Такси, которое будет приглядывать за вами

Учитывая обилие глаз в этом такси, вы точно не почувствуете себя в нём одинокими.


Такси, которое можно почитать

Как в графическом романе

Индийское такси в индийском стиле

Неоновая дискотека

Вдохновились всем, что нашли дома

Источник:

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Метки: art   Индия   дизайн   красота   креавти   такси   фантазия   
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3  комментария
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Борис Карабанов Час назад
Интересно, если в предложении слову "салоны" предшествуют слова "из Индии", то почему-то первый раз ("на автомате") прочитывается не "салоны", а "СЛОНЫ".
"Полна чудес, могучая природа..."
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36k
russger Полчаса назад
Дизайн - налепить всякую пёструю херню
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