Дизайнер из Индии превращает салоны обычных такси в яркие арт-объекты

Только представьте: вы садитесь в такси, но оказываетесь на вершине горного склона, внутри картины, на яркой дискотеке или в компании любимого телеведущего. Такая поездка точно не скоро забудется.
Талантливый художник может из самой привычной вещи сотворить произведение искусства. В индийском городе Мумбаи команда дизайнеров «Taxi Fabric» превращает обычные такси в настоящие арт-объекты.
Не такси, а настоящая картина
Такси, вдохновлённое известным индийским режиссёром и телеведущим Караном Джохаром
Для особо преданных фанатов, которые хотят, чтобы любимый режиссёр наблюдал за ними.
Дизайн в человечках
«Съедобный» транспорт
В Индии всё ещё распространены такие виды транспорта, как рикша, велорикша и тук-тук. Рикша — повозка, которую тащит впрягшийся человек. Велорикши — этакий гибрид рикши и велосипеда. А тут-тук — это трехколёсный мотороллер с тентом. Именно он изображен на фото выше.
Самое яркое такси
Только посмотрите на их счастливые лица.
Чёрно-белый дизайн
Сочетание всего и сразу
Небесное такси
Очаровательное безумие
Разнообразие цветов и форм
Бабочки в окошечках
Такси, которое будет приглядывать за вами
Учитывая обилие глаз в этом такси, вы точно не почувствуете себя в нём одинокими.
Такси, которое можно почитать
Как в графическом романе
Индийское такси в индийском стиле
Неоновая дискотека
Вдохновились всем, что нашли дома
Источник:
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