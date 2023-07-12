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В Санкт-Петербурге таксист напал на семейную пару из-за двухминутного ожидания

В Санкт-Петербурге таксист напал на семейную пару из-за двухминутного ожидания

Автор:
12 июля 2023 10:48
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   авто   драка   неадекват   такси   таксисты   
1550
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Сначала извозчик приехал не к отмеченной на карте точке, а затем, когда прибыл на нужный адрес, то начал возмущаться долгому ожиданию.

На вопрос, почему шофер сразу не подъехал куда надо (время ожидания платное). Неадекват выскочил из машины и бросил мелочь в лицо беременной девушке.

За женщину заступился муж. Началась драка с таксистом. В результате инцидента у мужчины сломана челюсть в двух местах, пробита височная доля и множественные кровоподтеки. Написано заявление в полицию.

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Метки: Видео   авто   драка   неадекват   такси   таксисты   
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16  комментариев
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19k
сеньор Леонсио Час назад
У людей реально крыша едет, на меня продавщица сыра чуть с кулаками не набросилась,за то что позволил себе вслух высказать неудовольствие, что она мне кусок вдвое больше озвученного веса всучила.
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1k
ruslan d 5 минут назад
Мужья беременных это взрывоопасная смесь ...
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7k
tamin 8 минут назад
Как же зае...ли таксюги. Они недосыпают и потом засыпают за рулём, пдд-неь, не слышал. Неадекватны гребные. И вечное незнание дорог. Надеюсь таксюгу посадят
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9
Bobr2017 9 минут назад
муж отвесил груш :)))
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10k
Б.Касторский 12 минут назад
Рядом с офисом есть ТЦ где водители такси стоят и ждут того самого богатого и щедрого клиента. Раньше я пытался ездить на таких, но стоимость в итоге была в 2-4 раза выше чем в приложении. Но сам виноват, торопился. И вот я начал заказывать через агрегатора и как-то напоролся на того, кто меня возил по "повышенному тарифу". Так мне в конце поездки прямым текстом сказали, что надо доплатить, потому что агрегатор очень мало платит. УДивительные люди некоторые таксисты.
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1k
zu4ara Полчаса назад
походу в белой майке бухой
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37
Илья 51 минуту назад
Номер машины выдает настрой водителя УХХ)
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54k
dima423 51 минуту назад
Есть такая херня...некоторые твари специально подъезжают не на точку и зарабатывают на платном ожидании, пока их клиент ищет...
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0
karamal dima423 Полминуты назад
или раньше присылают оповещение
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3k
Диагноз Час назад
По представленному обрывку видео ситуация не выглядит ясной... Возможно обстоятельства изложены с искажением действительности.
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0
karamal Диагноз 51 секунду назад
в любом случае не всегда таксисты бывают "обиженными", часто они и сами нападают на пассажиров. А то сделали из них почти что бедолаг-героев.
Мне кстати пару раз таксисты хамили на просьбу прикрыть окно
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