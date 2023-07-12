В Санкт-Петербурге таксист напал на семейную пару из-за двухминутного ожидания

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Сначала извозчик приехал не к отмеченной на карте точке, а затем, когда прибыл на нужный адрес, то начал возмущаться долгому ожиданию.
На вопрос, почему шофер сразу не подъехал куда надо (время ожидания платное). Неадекват выскочил из машины и бросил мелочь в лицо беременной девушке.
За женщину заступился муж. Началась драка с таксистом. В результате инцидента у мужчины сломана челюсть в двух местах, пробита височная доля и множественные кровоподтеки. Написано заявление в полицию.
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Мне кстати пару раз таксисты хамили на просьбу прикрыть окно