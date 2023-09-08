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«Приношу искренние извинения»: лихач, сбивший полицейского и сломавший ему шею, попросил «понять его и простить»

«Приношу искренние извинения»: лихач, сбивший полицейского и сломавший ему шею, попросил «понять его и простить»

Автор:
08 сентября 2023 16:53
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ГИБДД   ДТП   авария   автоинспектор   задержание   извинения   полиция   сотрудник   
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Он скрылся с места ДТП, но его быстро нашли.

Вчера на Волгоградском проспекте сбили сотрудника ГИБДД. Водитель на Volkswagen Jetta буквально снёс автоинспектора и уехал.

Сотрудника госпитализировали: у него ушиб внутренних органов, сломаны нога, ребро и шейные позвонки.

А «лихача» быстро вычислили и задержали в Реутове. Он успел проехать лишь 10 километров от места ДТП. Это 35-летний Парвиз Юнусов. Когда его «приняли», мужчина сразу же извинился и попросил о снисхождении, потому что «у него трое детей». Также он утверждает, что «сам подошёл и сдался», поэтому надеется на «примирение».

Сейчас его допрашивают, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Юнусову светит до 7 лет заключения.


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Метки: Видео   ГИБДД   ДТП   авария   автоинспектор   задержание   извинения   полиция   сотрудник   
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35  комментариев
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6k
MPEG-8 52 минуты назад
Как цыгана, когда поймали и понимает, что будут бить, тот же вспоминает про детей и просит прощения. это психологический приём.
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30k
Григорий Минуту назад
Да что все приципились к национальности? Вы посмотрите на действия мента, ему сказали, что закон на его стороне, ну он и скумекал, что физика и математика тоже законам подчиняются.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 минуты назад
К ногтю кочевника.
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3k
Станислав Вершинин 5 минут назад
"Я уехал, но я не собирался убегать" - самая мощная часть извинения.
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27k
Лис 8 минут назад
Опять чурбан. Надеюсь посадят. И не выйдет.
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13k
кот базилий 10 минут назад
Какое же дерьмо.....падаль.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 11 минут назад
В Москве лучшая после Пекина система распознавания лиц.....а уж найти человека по машине, за минуту.
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16k
куджо 11 минут назад
Дайте гниде 15, иначе ментов и закон вообще уважать перестанут
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3k
Наблюдатель Полчаса назад
Сейчас в меня полетят тухлые помидоры, но все же... как мне кажется, в этой ситуации все "хороши" . на видео отлично видно, что полицейский при плотном трафике, спокойно вышел на проезжую часть и даже пересек первый ряд. Начал выдергивать машину хз, то ли из второго, то из третьего ряда. На втором видео, четко видно, что черная тачка начинает перестраиватся, а белая в этот момент из-за дпсника жмет по тормозам. Черный уходит от столкновения в первый ряд, а там на проезжей части стоит ДПСник. Конечно, никто не снимает вины с уехавшевшего с места дтп хлопчика. Но в подобном дерьме, может оказаться каждый из нас. Еще раз повторюсь, я не оправдываю ездюка.
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120
Михаил Полчаса назад
Ну мля опять извинения... Пора такую шляпу за отягчающие делать... реально как издевка уже...
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21k
сеньор Леонсио 46 минут назад
Пусть в Вагнера записывается, и вину кровью искупает. Заодно и финансово поможет семье пострадавшего. А троим детям без такого папы шакала "понять и простить" только лучше будет!
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12k
Кот Бегемот 47 минут назад
Сломать шею и простить, детей много – помогут
.
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11k
kaboza 56 минут назад
на кол мразь...
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544
ruslan d 56 минут назад
Баран ...
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7k
Echo 57 минут назад
Когда его приняли, он звездочку рисовал ?
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5k
Rubiroid_47 57 минут назад
Чет синяки раскаянья отсутствуют.
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11k
Владимир Час назад
Парвиз какое милое славянское имя......
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29k
Ваня Час назад
опять лицо неизвестной непоймичто...
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3k
Артур Котовой Час назад
Трое детей? Жаль их. Но такие дегенераты не должны детей иметь. Он наверно сказал что испугался итд?
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August

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