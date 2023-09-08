«Приношу искренние извинения»: лихач, сбивший полицейского и сломавший ему шею, попросил «понять его и простить»

Сотрудника госпитализировали: у него ушиб внутренних органов, сломаны нога, ребро и шейные позвонки.

А «лихача» быстро вычислили и задержали в Реутове. Он успел проехать лишь 10 километров от места ДТП. Это 35-летний Парвиз Юнусов. Когда его «приняли», мужчина сразу же извинился и попросил о снисхождении, потому что «у него трое детей». Также он утверждает, что «сам подошёл и сдался», поэтому надеется на «примирение».