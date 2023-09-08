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Игривые животные, которым неведомо плохое настроение

Игривые животные, которым неведомо плохое настроение

Автор:
08 сентября 2023 15:46
Сообщество : Животные
Метки: Животное   забавно   зверь   зверёк   игра   игривый   природа   соревнование   состязание   фото   
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Рутина, скука и однообразие иногда так угнетают, что надо просто в обязательном порядке изменить взгляд на мир. Просто посмотреть на него под другим углом, как это делают игривые животные.

И тогда станет понятно, что жизнь – не такая уж плохая штука. Если отнестись к ней как к игре.

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Метки: Животное   забавно   зверь   зверёк   игра   игривый   природа   соревнование   состязание   фото   
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