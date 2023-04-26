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Потрясён, поражён, обескуражен: как умеют удивляться разные животные

Потрясён, поражён, обескуражен: как умеют удивляться разные животные

Автор:
26 апреля 2023 14:46
Сообщество : Животные
Метки: Животное   демонстрация   забавно   зверь   природа   трогательно смешно   удивление   эмоция   
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Люди могут при необходимости скрывать эмоции и демонстрировать миру покерфейс.

Чего не скажешь о животных. Их реакция – удивление всегда искренняя, глубокая, эмоциональная, трогательная и иногда очень смешная.

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Метки: Животное   демонстрация   забавно   зверь   природа   трогательно смешно   удивление   эмоция   
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