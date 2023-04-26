Потрясён, поражён, обескуражен: как умеют удивляться разные животные

Санкции санкциями, а мазик оставьте

Дайте «Оскар» этой богине! И богу тоже

И смех, и слёзы, и любовь братьев наших меньших

Самые верные дурашки-очаровашки

От улыбки станет всем светлей: улыбчивые обаяшки, которые делают мир добрее

Вы не хотите на природу? Тогда природа идёт к вам!