Потрясён, поражён, обескуражен: как умеют удивляться разные животные

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Люди могут при необходимости скрывать эмоции и демонстрировать миру покерфейс.
Чего не скажешь о животных. Их реакция – удивление всегда искренняя, глубокая, эмоциональная, трогательная и иногда очень смешная.
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