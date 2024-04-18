Другой вид – не помеха материнству

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Природой задумана забота о собственном потомстве. Но довольно многие мамаши совершенно осознанно и не без удовольствия берут на себя заботу о малышах, которые им по крови никто.
И даже представлены другими видами. Впрочем, так ли это важно, когда рядом малыш, и он нуждается в еде, тепле и защите.
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