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Мыши, заставляющие умиляться

Мыши, заставляющие умиляться

Автор:
17 июня 2023 20:52
Сообщество : Животные
Метки: Животное   вредитель   грызун   зверёк   мило   мышь   природа   трогательно   фото   
1401
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Мыши – существа в целом вредные. Запасы уничтожают, вещи портят, урожаю вредят. Но почему-то многих пугает именно их внешний вид.

А ведь что может быть пугающего в этих меховых комочках? Трогательный вид и бесхитростный взгляд даже могут заставить простить грызунам их грешки.

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Метки: Животное   вредитель   грызун   зверёк   мило   мышь   природа   трогательно   фото   
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4  комментария
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7k
Elena Ki Час назад
Родился сразу волосатый и с открытыми глазами? Ага, верим.
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Всем хороши и милы мышки. Когда их одна-две, ну пусть даже 10. У когда их сотни и тысячи дома и рядом... И ладно бы ещё ели и грызли что непопадя. Но они же кругом какаяю т писают! Разносят разные болшезни (одна туляремия чего стОит!), совершенно не запорачиваясь по поводу лотка или даже укромного места. Поэтому лично я люблю иногда конкретных мышек. Даже держал оных, и всяки там хомячков, в детстве и юности. Но было время, когда сражался с их нашествием самыми негуманными способами и устраивал настоящий геноцид. Не по злобе, а по необходимости.
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8k
Zhora 48 минут назад
А мне шуши нравятся. Это как хомяк, только больше размером, мохнатее и умнее.

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5k
Трям Час назад
Наловить, отрезать хвосты и продать как хомяков! )))
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