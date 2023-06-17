Мыши, заставляющие умиляться

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Мыши – существа в целом вредные. Запасы уничтожают, вещи портят, урожаю вредят. Но почему-то многих пугает именно их внешний вид.
А ведь что может быть пугающего в этих меховых комочках? Трогательный вид и бесхитростный взгляд даже могут заставить простить грызунам их грешки.
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