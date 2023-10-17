Зонт и народ – разный, но одинаково милый

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Осень медленно, но верно вступает в свои права. Со всеми вытекающими в виде хмурых туманов и проливных дождей.
Но ненастье можно сделать чуть теплее с помощью ярких красок главного осеннего аксессуара – зонта. С которым мир уже не выглядит таким унылым.
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Метки: Животное время года зверь зонт осень погода пора трогательно фото
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