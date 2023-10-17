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Зонт и народ – разный, но одинаково милый

Зонт и народ – разный, но одинаково милый

Автор:
17 октября 2023 15:57
Сообщество : Животные
Метки: Животное   время года   зверь   зонт   осень   погода   пора   трогательно   фото   
837
19

Осень медленно, но верно вступает в свои права. Со всеми вытекающими в виде хмурых туманов и проливных дождей.

Но ненастье можно сделать чуть теплее с помощью ярких красок главного осеннего аксессуара – зонта. С которым мир уже не выглядит таким унылым.

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Метки: Животное   время года   зверь   зонт   осень   погода   пора   трогательно   фото   
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1  комментарий
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alex Полчаса назад
Комментарий к фото
белочка к ххлам пришла? поздно! она пришла к ним раньше
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