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Милые и опасные попрошайки, которым невозможно отказать

Милые и опасные попрошайки, которым невозможно отказать

Автор:
29 мая 2023 16:34
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Животное   вкусность   выклянчивание   голод   забавно   зверь   попрошайка   фото   эмоция   
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Домашние питомцы – настоящие мастера своего дела в части выпрашивания у хозяина вкусняшек. Но их собратья, живущие в дикой природе, не отстают, а иногда даже опережают по экспрессии собак и кошек.

А что делать? Голод не тётка. А если человечки добровольно не пожелают расстаться с едой, то её всегда можно отнять.

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Метки: Еда   Животное   вкусность   выклянчивание   голод   забавно   зверь   попрошайка   фото   эмоция   
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4  комментария
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59k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
После того как погладил Патрикеевну
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18k
Дмитрий 57 минут назад
Одна из любимых моих картинок. Те, кому посчастливилось держать берна, оценят её особо

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Трив Час назад
А альпаки-то чем опасны? Самое опасное у них, это плюнуть.
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