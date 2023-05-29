Милые и опасные попрошайки, которым невозможно отказать

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Домашние питомцы – настоящие мастера своего дела в части выпрашивания у хозяина вкусняшек. Но их собратья, живущие в дикой природе, не отстают, а иногда даже опережают по экспрессии собак и кошек.
А что делать? Голод не тётка. А если человечки добровольно не пожелают расстаться с едой, то её всегда можно отнять.
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