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Женщина дала отпор вооруженному ножом грабителю в Москве

Женщина дала отпор вооруженному ножом грабителю в Москве

Автор:
06 марта 2024 14:33
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Прокуратура   задержание   нож   ограбление   отпор   
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Растерянный горе-преступник решил не связываться с боевой дамой и пустился в бега.

Смелая женщина смогла обезоружить и обратить в бегство грабителя на северо-востоке Москвы. По данным прокуратуры, инцидент произошёл 5 марта днём в подземной парковке торгового центра на проспекте Мира.


Москвичка с продуктами села в свой автомобиль, но внезапно к машине подошёл мужчина. Он открыл дверь и пригрозил ножом, закрыв жертве рот рукой, чтобы не закричала. Женщина предложила ему телефон, который был у неё на коленях, но грабитель потребовал сумочку, лежавшую на правом переднем сидении. Когда женщина потянулась за ней, преступник ослабил хватку. Жертва воспользовалась моментом и выхватила нож, оттолкнув грабителя. Обескураженный и обезоруженный преступник сразу же пустился в бегство.

Долго побегать преступнику не дали. Женщина сразу же обратилась в полицию и горе-грабителя задержали по горячим следам. Задержанному 25-летнему мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершённый с применением оружия"). Ему грозит до 10 лет колонии. По требованию Бабушкинской межрайонной прокуратуры задержанного поместили под стражу.

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Метки: Видео   Москва   Прокуратура   задержание   нож   ограбление   отпор   
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11  комментариев
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21k
Shtoppi Час назад
а че не написали что грабитель это черножопый гоминид? да и не мужчина он вовсе, как в сообщении сказано, а чмо.
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27
FlakoBoy 2 минуты назад
Ой! Граждане, это ж снова чурка на криминале попался. Наверное на стройке числится как ценный иностранный специалист, а работает в основном так как в посте написано?
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19k
Женя 6 минут назад
Вы фсё вирёте.
Поборник порядка подошёл к автомобилю и пытался объяснить мадам, что она неправильно остановилась и заняла три парковочных места, и открыв дверь пытался показать в какую сторону крутить руль, как пользоваться зеркалами и камерами кругового обзора, чтоб припарковаться строго по линиям разметки.
А мадам испугалась и ножик ей примерещился.

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954
AlexWoyz 7 минут назад
10 лет от звонка до звонка.
может, любовь к ножам и лёгким деньгам сойдёт на нет..
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959
Андрей Граф 44 минуты назад
г.о.в.н.о. чурбанское, каждый день, только эти обезьяны в новостях
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11k
Юрий 50 минут назад
Такое впечатление что он сам этого хотел, просто не знал как ему на зону заскочить получше.
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17k
Совранский Час назад
Погодите, погодите, не подсказывайте.
Дайте догадаться: "Ценный" приезжий специалист оттачивает мастерство? А барышня была нетолерантна. ((((
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