Женщина дала отпор вооруженному ножом грабителю в Москве

Смелая женщина смогла обезоружить и обратить в бегство грабителя на северо-востоке Москвы. По данным прокуратуры, инцидент произошёл 5 марта днём в подземной парковке торгового центра на проспекте Мира.

Москвичка с продуктами села в свой автомобиль, но внезапно к машине подошёл мужчина. Он открыл дверь и пригрозил ножом, закрыв жертве рот рукой, чтобы не закричала. Женщина предложила ему телефон, который был у неё на коленях, но грабитель потребовал сумочку, лежавшую на правом переднем сидении. Когда женщина потянулась за ней, преступник ослабил хватку. Жертва воспользовалась моментом и выхватила нож, оттолкнув грабителя. Обескураженный и обезоруженный преступник сразу же пустился в бегство.