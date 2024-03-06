Женщина дала отпор вооруженному ножом грабителю в Москве

Растерянный горе-преступник решил не связываться с боевой дамой и пустился в бега.
Смелая женщина смогла обезоружить и обратить в бегство грабителя на северо-востоке Москвы. По данным прокуратуры, инцидент произошёл 5 марта днём в подземной парковке торгового центра на проспекте Мира.
Москвичка с продуктами села в свой автомобиль, но внезапно к машине подошёл мужчина. Он открыл дверь и пригрозил ножом, закрыв жертве рот рукой, чтобы не закричала. Женщина предложила ему телефон, который был у неё на коленях, но грабитель потребовал сумочку, лежавшую на правом переднем сидении. Когда женщина потянулась за ней, преступник ослабил хватку. Жертва воспользовалась моментом и выхватила нож, оттолкнув грабителя. Обескураженный и обезоруженный преступник сразу же пустился в бегство.
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Долго побегать преступнику не дали. Женщина сразу же обратилась в полицию и горе-грабителя задержали по горячим следам. Задержанному 25-летнему мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершённый с применением оружия"). Ему грозит до 10 лет колонии. По требованию Бабушкинской межрайонной прокуратуры задержанного поместили под стражу.
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Поборник порядка подошёл к автомобилю и пытался объяснить мадам, что она неправильно остановилась и заняла три парковочных места, и открыв дверь пытался показать в какую сторону крутить руль, как пользоваться зеркалами и камерами кругового обзора, чтоб припарковаться строго по линиям разметки.
А мадам испугалась и ножик ей примерещился.
может, любовь к ножам и лёгким деньгам сойдёт на нет..
Скоро вместо Путина так новости про чурбаньё в ЧП сплошные будут.
Дайте догадаться: "Ценный" приезжий специалист оттачивает мастерство? А барышня была нетолерантна. ((((