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В Москве пенсионер попытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки

В Москве пенсионер попытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки

Автор:
01 февраля 2024 12:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   водка   задержание   обмен   пенсионер   пистолет   
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Бартер, конечно же, не удался.

Вечером 31 января в "Пятёрочку" в районе Чертаново Южное заглянул 70-летний пенсионер с крайне необычным предложением. Он поставил сумку на прилавок перед кассиром и достал пистолет. Но вместо того, чтобы совершить ограбление, он предложил обменять оружие и патроны к нему на бутылку водки.


На записи с камеры наблюдения видно, что один из кассиров даже начал прицениваться к товару — взял пистолет в руки, повертел и даже перезарядил. Сотрудник магазина, как впоследствии выяснилось, сделал это, чтобы убедиться, что перед ним не игрушка. Пенсионера выпроводили из магазина и незамедлительно вызвали полицию.

Мужчину, который оказался ранее судимым, задержали неподалёку от магазина. При досмотре у него обнаружили переделанный пистолет и 18 боевых патронов, изготовленных промышленным способом.


Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Покушение на сбыт огнестрельного оружия"). Пистолет у пенсионера изъяли и отправили до суда под домашний арест.

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Метки: Видео   Москва   водка   задержание   обмен   пенсионер   пистолет   
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13  комментариев
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11k
Сергей 2 часа назад
Выгодно зашел!
Теперь в тепле и еда по расписанию
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19k
Обыватель Полчаса назад
Интересно сколько на нем глухарей ?
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
Пенсионеры московского княжества, очень необычны.
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4k
Aleks 39 минут назад
Лоханулся, мог бы в месте без камер легко решить вопрос спиртного.
Вспоминается фраза из Метро 2023, купи калаш и улучши свое материальное положение.
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33k
Slonyash Час назад
Эхо 90-х...

Ссылка www.youtube.com
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Я бы ему ящик водки дал
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6k
Трям 2 часа назад
Довели стариков! Последний уровень соцзащиты на водку меняют!
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7k
Alex 2 часа назад
А че, нормальная сделка ))
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