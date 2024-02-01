В Москве пенсионер попытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки

Бартер, конечно же, не удался.
Вечером 31 января в "Пятёрочку" в районе Чертаново Южное заглянул 70-летний пенсионер с крайне необычным предложением. Он поставил сумку на прилавок перед кассиром и достал пистолет. Но вместо того, чтобы совершить ограбление, он предложил обменять оружие и патроны к нему на бутылку водки.
На записи с камеры наблюдения видно, что один из кассиров даже начал прицениваться к товару — взял пистолет в руки, повертел и даже перезарядил. Сотрудник магазина, как впоследствии выяснилось, сделал это, чтобы убедиться, что перед ним не игрушка. Пенсионера выпроводили из магазина и незамедлительно вызвали полицию.
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Мужчину, который оказался ранее судимым, задержали неподалёку от магазина. При досмотре у него обнаружили переделанный пистолет и 18 боевых патронов, изготовленных промышленным способом.
Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Покушение на сбыт огнестрельного оружия"). Пистолет у пенсионера изъяли и отправили до суда под домашний арест.
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Теперь в тепле и еда по расписанию
Вспоминается фраза из Метро 2023, купи калаш и улучши свое материальное положение.