В Москве пенсионер попытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки

Вечером 31 января в "Пятёрочку" в районе Чертаново Южное заглянул 70-летний пенсионер с крайне необычным предложением. Он поставил сумку на прилавок перед кассиром и достал пистолет. Но вместо того, чтобы совершить ограбление, он предложил обменять оружие и патроны к нему на бутылку водки.

На записи с камеры наблюдения видно, что один из кассиров даже начал прицениваться к товару — взял пистолет в руки, повертел и даже перезарядил. Сотрудник магазина, как впоследствии выяснилось, сделал это, чтобы убедиться, что перед ним не игрушка. Пенсионера выпроводили из магазина и незамедлительно вызвали полицию.