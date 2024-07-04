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"Я тебе не братан! Давай, собирай!": житель Москвы заставил двух мигрантов убрать осколки разбитых ими бутылок

"Я тебе не братан! Давай, собирай!": житель Москвы заставил двух мигрантов убрать осколки разбитых ими бутылок

Автор:
04 июля 2024 08:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   бутылки   воспитание   мигранты   хулиганы   
2024
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"Трудотерапия" фиксировалась на видео, т.к. иноземцы - товарищи ненадёжные. Вместо благодарности за воспитание могут и нож достать.

В Москве мужчина заметил, как пара мигрантов вместо того, чтобы выбросить стеклянные бутылки в мусорный ящик или урну, просто разбила их об забор. Мимо такого безобразия житель столицы пройти не мог. Он достал телефон и стал снимать воспитательную беседу.


Что характерно, нарушители порядка были возмущены: дескать, зачем тут камера? Однако москвич пояснил, что, во-первых, не уверен в благонадежности мигрантов (вдруг он в кармане прячет нож), а во-вторых, съемка просто фиксирует нарушение - будет что предъявить полиции, если иностранцы заартачатся.


Если взрослых мужиков не научили дома, как поступать с мусором, никогда не поздно освоить эту нехитрую науку, пусть и в гостях. Допустишь слабину - любой город начнет превращаться в помойку, а у нас и своих "свиней" хватает.

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Метки: Видео   Москва   бутылки   воспитание   мигранты   хулиганы   
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8  комментариев
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4k
Radugananebe 2 часа назад
Всех свиней вне зависимости от национальности и происхождения надо учить и наказывать.
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17k
Типа граф 22 секунды назад
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15k
кот базилий 12 минут назад
"ми так в кишдака жывем, срем везде"
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8k
Евгений Д 57 минут назад
вид животных- черножопые свиньи
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17k
Ivan Час назад
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19k
jnkbxybr Час назад
надо было их заставить сожрать осколки!!!
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37k
Teodor 2 часа назад
Себя он не снимал, но что-то мне подсказывает, что габариты у парня куда выше среднего! Уж точно, не камеры испугались эти "братаны"...
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4k
Radugananebe 2 часа назад
У нас одна горянка повадилась использованные памперсы из окна выбрасывать. Т.к. в подъезде на тот момент был единственный грудной ребёнок - её, даму пристыдили, а когда она не поняла, мужики поговорили с её мужем. Притащили тот самый обгаженный памперс для доказательства. Как уж он внушал благоверной основы поведения в обществе, мы не знаем, но памперсы из окна летать перестали.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2292 поста (2281 в горячем)

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