"Я тебе не братан! Давай, собирай!": житель Москвы заставил двух мигрантов убрать осколки разбитых ими бутылок

"Трудотерапия" фиксировалась на видео, т.к. иноземцы - товарищи ненадёжные. Вместо благодарности за воспитание могут и нож достать.
В Москве мужчина заметил, как пара мигрантов вместо того, чтобы выбросить стеклянные бутылки в мусорный ящик или урну, просто разбила их об забор. Мимо такого безобразия житель столицы пройти не мог. Он достал телефон и стал снимать воспитательную беседу.
Что характерно, нарушители порядка были возмущены: дескать, зачем тут камера? Однако москвич пояснил, что, во-первых, не уверен в благонадежности мигрантов (вдруг он в кармане прячет нож), а во-вторых, съемка просто фиксирует нарушение - будет что предъявить полиции, если иностранцы заартачатся.
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Если взрослых мужиков не научили дома, как поступать с мусором, никогда не поздно освоить эту нехитрую науку, пусть и в гостях. Допустишь слабину - любой город начнет превращаться в помойку, а у нас и своих "свиней" хватает.
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