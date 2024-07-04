"Я тебе не братан! Давай, собирай!": житель Москвы заставил двух мигрантов убрать осколки разбитых ими бутылок

В Москве мужчина заметил, как пара мигрантов вместо того, чтобы выбросить стеклянные бутылки в мусорный ящик или урну, просто разбила их об забор. Мимо такого безобразия житель столицы пройти не мог. Он достал телефон и стал снимать воспитательную беседу.





Что характерно, нарушители порядка были возмущены: дескать, зачем тут камера? Однако москвич пояснил, что, во-первых, не уверен в благонадежности мигрантов (вдруг он в кармане прячет нож), а во-вторых, съемка просто фиксирует нарушение - будет что предъявить полиции, если иностранцы заартачатся.



