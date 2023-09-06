40 любопытных исторических снимков из разных эпох

Исторические снимки — памятники времени, которые хранят память о выдающихся людях, важных событиях и ценных уроках прошлого. Они переносят нас в разные эпохи, заставляя задуматься о прошлом, а может, и переосмыслить настоящее. Взглянем на интересные исторические кадры разных лет.
1. Шаварш Владимирович Карапетян - советский пловец, который в 1976 году в одиночку спас 20 человек из тонущего троллейбуса, упавшего с моста
3. 650 американских офицеров и рядовых выстроились в форме лошади, отдавая дань памяти более чем 8 млн лошадей, мулов и ослов, погибших в Первой мировой войне
4. В пещере недалеко от Чеддера, Англия, нашли 9000-летний скелет. Оказалось, он имеет ту же ДНК, что и английский учитель истории, который живёт недалеко от места находки
10. Мост Аркадико в Греции, построенный во времена Микенской цивилизации (с XVI по XI век до н. э.) - один из самых древних в мире арочных мостов, и самый старый мост в Европе
14. Немецкие и британские самолёты сражаются над собором Святого Павла во время битвы за Британию, Лондон, 1940 год
15. Активист Бен Мазель курит на голосовании на президентских выборах 1976 года. Он воспользовался законом, запрещающим аресты во время голосования
16. Одинокая собака на фоне отступающих итальянских войск под Сталинградом, декабрь 1942 года
17. В 1998 году в Гондурасе построили мост над рекой Чолутека, но ураган Митч сдвинул русло реки в сторону
18. Удачный кадр: актёр Юл Бриннер на премьере фильма "Десять заповедей", где он сыграл роль Рамзеса II, 1956 год
21. Иорданские невесты ждут церемонии. В этой крупнейшей массовой свадебной церемонии приняли участие 48 пар. Амман, 1999 год
22. Солдат Французского иностранного легиона держит собаку по кличке Фриц, которая была "талисманом" батальона. Его приняли в батальон в 1940 году, и с тех пор пёс был рядом с солдатами
23. Кабина американского бомбардировщика B-24, повреждённого японским зенитным снарядом 27 января 1945 года
24. На фото - тысячелетняя колесница, недавно обнаруженная в городе Лоян, Китай. Сотрудник распыляет на ценный артефакт воду, чтобы предотвратить высыхание
25. Роберт Оппенгеймер с Альбертом Эйнштейном в Институте перспективных исследований, США, 1947 год
27. Искусственное дерево, которое использовала британская армия в качестве наблюдательного пункта. Первая мировая война
28. Реклама кока-колы 1960-х годов на площади Сан-Марко, Венеция, Италия. Зерно для голубей выложили в надпись "Кока-Кола"
29. Художник Марк Моннье рисует во время войны в Персидском заливе, октябрь 1991 года, Кувейт
31. Малыши во время дневного сна в московских яслях, 1958 год. Дети спали на морозе - считалось, что это укрепляет иммунитет
34. Гиперинфляция в Германии, 1923 год. Марки (банкноты) настолько потеряли ценность, что их использовали в качестве обоев (а ещё для растопки печей)
35. Ирландский мальчик с коктейлями Молотова во время схватки за Богсайд - массовых беспорядков в городе Дерри между католиками (националистами) и протестантами (унионистами). 1969 год
37. Пожары в Кувейте, 1991 год. Тогда иракские военные подожгли около 700 нефтяных скважин при отступлении из Кувейта
39. Мужчина с тележкой, полной подгузников, в ходе беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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