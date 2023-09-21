23 занимательных снимка со страниц истории

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Сейчас в наших телефонах хранятся сотни кадров, и мы в любой момент можем сфотографировать всё, что душе угодно. Но так было не всегда. Раньше каждая фотография была буквально на вес золота, и поэтому они так ценны. Благодаря историческим фото мы можем погрузиться в события прошлого и атмосферу разных эпох. Взглянем на несколько снимков из прошлого!
1. Военнослужащий японской Красной Армии с двумя заложниками в Куала-Лумпуре, 7 августа 1975 года
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2. Британский глостер "Гладиатор" взлетает над автомобилем Triumph Gloria, годы Второй мировой войны
7. Японские подводные лодки и другое оборудование, брошенное на острове Киска после захвата американцами в 1943 году
12. Северная Ирландия, 1971 год. Тогда там вспыхнул этнополитический конфликт из-за спора между центральными британскими властями и местными республиканскими национальными организациями
13. Колоризованное фото лейтенанта Эйчар Уигли. Остров Норфолк, Австралия, сентябрь 1943 года
14. Немецкого солдата, пойманного французским сопротивлением, ведут по улицам Сен-Михеля, Франция, сентябрь 1944 года
16. Последствия взрыва на Уолл-стрит, США, 16 сентября 1920 года. У входа в здание взорвалась бомба, убившая 40 и ранившая около 400 человек
Источник: — переведено специально для fishki.net
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