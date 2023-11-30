30 странных и забавных ретро-фото, которые многое расскажут о прошлом

История хранит множество загадок и странностей. Если посмотреть на некоторые вещи глазами современного человека, они покажутся странными и несуразными — а тогда, возможно, это считалось чем-то гениальным. Такие трансформации совершенно нормальны, ведь мы всегда движемся вперёд и добиваемся прогресса. Взглянем на занимательные винтажные кадры, которые показывают прошлое с разных сторон.
3. Команда по лёгкой атлетике из Абилина, США, 1967 год. Чем выше причёска, тем ближе победа!
5. Пикник на ферме аллигаторов в Калифорнии, 1920-е. На ферме было 20 прудов для дрессированных аллигаторов, где гости могли спокойно с ними взаимодействовать
6. Водолаз после осмотра внутренней части затонувшего линкора "Аризона". День атаки на Пёрл-Харбор, 7 декабря 1941 года
12. Ретрокар со стеклянной крышей на улицах Лос-Анджелеса. Такие крыши для кабриолетов производила компания, которая изготавливала военные самолёты
13. Фламинго пepeжидают ураган Эндрю в тyaлете зоопарка Майами, 1992 год. Этот ураган 5 категории стал третьим по величине ураганом, достигшим берегов США в XX веке
14. Каскадёрский автомобиль падает с парковки во время съёмок фильма "Охотник" со Стивом Маккуином. 21 сентября 1979 года, Чикаго
16. Тест на устойчивость к удару молнии разрядом в 3 млн. вольт. Пассажир остался невредимым. Питтсбург, США, 1940 год
21. Трое детей по дороге в школу во время сильнейших пыльных бурь, Оклахома, США, 1933 год
23. Собрание компании Ce-Lect Baking Co., представляющих кампанию по производству хлеба с Микки Маусом. 1936 год
28. В 1949 году изобретатель Иго Сигер из Вены представил устройство для железнодорожных путешественников, на котором они могут поспать
29. "Велосипед-амфибия", способный передвигаться по суше и воде. Его представили на выставке в Париже в 1932 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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