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30 странных и забавных ретро-фото, которые многое расскажут о прошлом

30 странных и забавных ретро-фото, которые многое расскажут о прошлом

Автор:
30 ноября 2023 21:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Прошлое   Разное   Фотографии   исторические фото   история   ретро фото   снимки   старые фото   фото   
1651
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История хранит множество загадок и странностей. Если посмотреть на некоторые вещи глазами современного человека, они покажутся странными и несуразными — а тогда, возможно, это считалось чем-то гениальным. Такие трансформации совершенно нормальны, ведь мы всегда движемся вперёд и добиваемся прогресса. Взглянем на занимательные винтажные кадры, которые показывают прошлое с разных сторон.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   Прошлое   Разное   Фотографии   исторические фото   история   ретро фото   снимки   старые фото   фото   
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22k
babuby 59 минут назад
16. А водитель?
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11k
kaboza 43 минуты назад
Норм подборка) некоторое и сейчас есть, естественно на более высоком уровне, порадовал чел на роликах, насколько понял по гибкому приводу от двигла на спине силушка идет, дедушка нынешних самогонщиков)))
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