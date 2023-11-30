30 странных и забавных ретро-фото, которые многое расскажут о прошлом

История хранит множество загадок и странностей. Если посмотреть на некоторые вещи глазами современного человека, они покажутся странными и несуразными — а тогда, возможно, это считалось чем-то гениальным. Такие трансформации совершенно нормальны, ведь мы всегда движемся вперёд и добиваемся прогресса. Взглянем на занимательные винтажные кадры, которые показывают прошлое с разных сторон.