Посетители концерта The Killers в Грузии оказались недовольны русским барабанщиком

Добрые люди Грузии, у нас никогда не было намерения кого-либо обидеть! У нас давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы участник сегодняшнего концерта вышел с нами на сцену. Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться