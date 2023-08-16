Посетители концерта The Killers в Грузии оказались недовольны русским барабанщиком

В Грузии поклонники The Killers сорвали концерт американской группы из-за того, что музыканты пригласили русского барабанщика на сцену.
У группы The Killers есть своя фишка: на каждом концерте музыканты приглашают барабанщика из зала и вместе с ним исполняют песню. На этот раз повезло барабанщику из России.
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Парень вышел на сцену и рассказал, из какой он страны. После этого часть зала стала вести себя негативно: кричали, показывали пальцами вниз и всячески выражали протест. Вокалист Брэндон Флауэрс со сцены призвал посетителей к братству, но его слова сделали только хуже.
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Часть зрителей просто покинуло концертный зал, после того, как Брэндон сказал "все мы братья и сёстры".
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Позже группа в Instagram* принесла свои извинения за слова о братстве и приглашенного на сцену российского музыканта. Исполнители признались, что их слова могли быть неверно истолкованы.
Добрые люди Грузии, у нас никогда не было намерения кого-либо обидеть! У нас давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы участник сегодняшнего концерта вышел с нами на сцену. Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться
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Так поступают только конченные ху3s0sы!
А музыкант уже покаялся, что он россиянин?
"Музыканты" после извинений 3,14доры.