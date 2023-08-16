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Посетители концерта The Killers в Грузии оказались недовольны русским барабанщиком

Посетители концерта The Killers в Грузии оказались недовольны русским барабанщиком

Автор:
16 августа 2023 17:17
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Killers   Видео   Грузия   Концерт   Музыка   интересное   фото   
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В Грузии поклонники The Killers сорвали концерт американской группы из-за того, что музыканты пригласили русского барабанщика на сцену.

У группы The Killers есть своя фишка: на каждом концерте музыканты приглашают барабанщика из зала и вместе с ним исполняют песню. На этот раз повезло барабанщику из России.

Парень вышел на сцену и рассказал, из какой он страны. После этого часть зала стала вести себя негативно: кричали, показывали пальцами вниз и всячески выражали протест. Вокалист Брэндон Флауэрс со сцены призвал посетителей к братству, но его слова сделали только хуже.

Часть зрителей просто покинуло концертный зал, после того, как Брэндон сказал "все мы братья и сёстры".

Позже группа в Instagram* принесла свои извинения за слова о братстве и приглашенного на сцену российского музыканта. Исполнители признались, что их слова могли быть неверно истолкованы.

Добрые люди Грузии, у нас никогда не было намерения кого-либо обидеть! У нас давняя традиция приглашать людей поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что они не возражают против того, чтобы участник сегодняшнего концерта вышел с нами на сцену. Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: The Killers   Видео   Грузия   Концерт   Музыка   интересное   фото   
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20  комментариев
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29k
Ваня 58 минут назад
афуеть, грызуны реально уже не видят где нормальная жизнь, а где политика... хуже питекантропов, примитивы хреновы... зато баблишко любят, шлюшки...
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1
устал я от вас 2 минуты назад
Если он плохо играл то наверное имели бы право на такое поведение, а так как к уровню игры вроде нет вопросов и вопросы только к тому, что парень русский... ну что же приходиться признать, что эти бедующие территории турции сейчас населяют нацистские лаврушники. Немного подождём и поржём над тем, что останется от этой всратой республики.
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2k
Хачик 3 минуты назад
Зрители в зале...
Ссылка www.youtube.com
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7k
Neo 12 минут назад
Политизация культуры и спорта паскудство!
Так поступают только конченные ху3s0sы!
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83
FreelancerND 15 минут назад
Хорошо что грузины сильно ссыкливые и ещё раз 2008й не хотят, тем более видя насколько ВС РФ выросли профессионально
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 19 минут назад
грызуны идут верным путём кастрюлеголовых укропитеков.
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15k
Александр 23 минуты назад
"...Позже группа в Instagram* принесла свои извинения за слова о братстве и приглашенного на сцену российского музыканта..."

А музыкант уже покаялся, что он россиянин?
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360
Vergüenza Ajena 24 минуты назад
Зрители в данном случае мудаки.
"Музыканты" после извинений 3,14доры.
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172
Александр Полчаса назад
Очередь за украиной заняли, ждут не дождутся.
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62k
Андрей Полчаса назад
"Позже группа в Instagram* принесла свои извинения за слова о братстве"
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−6
Игорь Полчаса назад
А этим то РФ чем насолила?
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305
zolotoman 37 минут назад
Обиженки.
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17k
K7OO 58 минут назад
К музыкантам нет вопросов - кто им платит, тот им и музыку заказывает. С ущербными нациками тоже все понятно. А вот дивного русского барабанщика я бы спросил: "Ну что, Вася, ты доволен своей новой родиной и тем, как она к тебе относится?" То ли еще будет..
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