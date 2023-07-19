Российский учёный исследовал на себе имплант для контроля сновидений

Михаил Радуга родился в 1983 году в новосибирском Академгородке. Он уже много лет изучает фазовые состояния сновидений, в том числе осознанные сновидения, ложные пробуждения и сонный паралич. Михаил — автор двух десятков книг, основатель компании REMspace и руководитель Центра фазовых исследований (Phase Research Center).

Исследователь сравнил свой крайне рискованный эксперимент с фильмом «Начало», сказав, что однажды такой мозговой имплант сможет изменить ход осознанных сновидений. Собственно, в этом и цель — с помощью электрической стимуляции влиять на содержание сна и надёжно вызывать осознанные сны, изменяя их сюжет и эмоциональную окраску. Так, например, можно будет избавить человека от мучающих его кошмаров.