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Российский учёный исследовал на себе имплант для контроля сновидений

Российский учёный исследовал на себе имплант для контроля сновидений

Автор:
19 июля 2023 14:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Михаил Радуга   исследование   мозговой имплант   осознанные сновидения   сновидения   сон   эксперимент   электростимуляция   
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В конце июня российские исследователи из компании REMspace, изучающей практики осознанных сновидений, впервые в мире провели эксперимент по электрической стимуляции моторной коры мозга человека во сне. Подопытным кроликом вызвался стать основатель компании Михаил Радуга. Ему в мозг вживили электроды, причём сделано это было в домашних условиях. 40-летний исследователь утверждает, что пошёл на этот риск осознанно.


Михаил Радуга родился в 1983 году в новосибирском Академгородке. Он уже много лет изучает фазовые состояния сновидений, в том числе осознанные сновидения, ложные пробуждения и сонный паралич. Михаил — автор двух десятков книг, основатель компании REMspace и руководитель Центра фазовых исследований (Phase Research Center).


Исследователь сравнил свой крайне рискованный эксперимент с фильмом «Начало», сказав, что однажды такой мозговой имплант сможет изменить ход осознанных сновидений. Собственно, в этом и цель — с помощью электрической стимуляции влиять на содержание сна и надёжно вызывать осознанные сны, изменяя их сюжет и эмоциональную окраску. Так, например, можно будет избавить человека от мучающих его кошмаров.



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Предыдущие попытки учёных во всем мире влиять на сновидения — с помощью внешних сигналов, звуков и запахов — мало к чему привели. Эксперимент российских учёных показал, что электростимуляция даёт гораздо больший эффект.


По словам Михаила Радуги, эксперимент готовился полтора года и были учтены все сложности, которые могут ему помешать. Материалы, из которых были изготовлены электроды (платина и кремний), прошли проверку и не вызвали реакцию отторжения у испытуемого. И всё же оставалась опасность осложнений и даже смерти, но исследователь пошёл на этот риск.


Я рад, что выжил, но я был готов умереть. Для многих людей это будет своего рода развлечением. А теперь представьте себе парализованного человека, который ничего не может испытать в этой жизни, а мы находим способ помочь ему попасть в осознанный сон, где всё возможно.


В результате опыта выяснилось, что электростимуляция коры головного мозга не вызывает пробуждение ото сна, но сюжеты сновидений изменять способна. В перспективе, говорит исследователь, можно разработать специальные приборы — что-то вроде генераторов счастливых снов.


«Конечно, в обозримом будущем вставлять электроды в кору здоровым людям ради воздействия на сюжеты сновидений никто не собирается – это небезопасно. Но есть технологии, которые могут дать схожий эффект без имплантации чипов и электродов.


Подписчики Михаила Радуги в соцсетях были шокированы тем, что он пошёл на такой риск. Многие даже засомневались в его психической стабильности. После проведенного эксперимента мозговой имплант был удалён. Однако всё ещё есть вероятность возникновения долгосрочных осложнений, и это не может не настораживать.


Нейрохирург Алекс Грин из Оксфордского университета, которому рассказали об этом эксперименте, подверг его критике. «Это чрезвычайно опасно, — сказал он. — Нейрохирургией должны заниматься только опытные и квалифицированные специалисты. Могли быть всякие осложнения. Например, если бы началось кровотечение из кортикальной вены или внутримозгового сосуда, у испытуемого мог случиться инсульт или смерть. В Великобритании и большинстве стран за такое могут признать виновным в нанесении тяжких телесных повреждений или непредумышленном убийстве — любой, кто допустит это, поступит очень глупо».


По словам нейрохирурга, после такого вмешательства в коре головного мозга могут появиться рубцы и возрастет риск эпилепсии.


Поразительная любовь к науке — вплоть до самопожертвования.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Михаил Радуга   исследование   мозговой имплант   осознанные сновидения   сновидения   сон   эксперимент   электростимуляция   
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16  комментариев
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1k
bigkoss Час назад
Чтож, идеи романа Ральф 124C 41+ давно надо воплотить.
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63k
Александр Ломовицкий Минуту назад
цитата из романа "Древо Жизни" В.Кузменко
"Он стоял на корме белоснежной яхты. В полукилометре простирался песчаный берег, на котором редко росли кокосовые пальмы. Рядом с ним в шезлонге, томно и безвольно опустив руки, полулежала Джина. Ее гибкое тело, тронутое легким золотистым загаром, было прикрыто узкой полоской белой материи на бедрах. Пошел уже второй месяц, как они блуждают среди коралловых островов, не задерживаясь ни на одном более недели.

Послышались легкие шаги. Стройная мулатка катила по палубе передвижной столик. Поставив его рядом с Томом, она присела в реверансе и тихо удалялась. Еще два дня назад Джина устроила ему легкую сцену из-за этой девушки. Том самодовольно улыбнулся.

Джина открыла глаза и, протянув руку, взяла со столика ломтик ананаса. Том налил себе полрюмки виски, разбавил содовой и с наслаждением выпил.

– Остановимся здесь, милый? – ласково протянула Джина, кивая на недалекий берег.

– Если хочешь, радость моя, – ответил Том, протягивая ей руку. Она взяла ее и прижала к своей щеке. Том наклонился. Ее губы пахли ананасом…

– Подъем! Подъем! – голос динамика резко ворвался в уши. Берег с кокосовыми пальмами исчез. Перед глазами возник белый потолок. Том еще секунду лежал неподвижно, а затем вскочил и начал одеваться. Воспоминания о сне быстро развеивались. Странно, что память о предыдущем возвращалась во сне. Наяву же оставались лишь смутные, томительные и сладостные воспоминания, разобраться в которых было почти невозможно, но в то же время в память врывались разрозненные детали… такие пленительные… от которых замирало все внутри… Жизнь была там, во сне. Сон был здесь, у ленты конвейера. Том машинально нажимал рычаги манипулятора, безошибочно, не глядя, находил в нужный момент одну из восьми ручек. Он по опыту знал, что время долго тянется в первой половине дня, вторая – короче. А там… там его ожидает настоящая жизнь… Только пройти медосмотр. Ежедневно всех работающих у конвейера вели в зал медосмотра. Там робот-диагностик, шлем с присосками, давал свое заключение о здоровье рабочего. Если загоралась красная лампочка, то рабочего санитары вели в изолятор, затем в больницу. А там не было снов… Большинство дня через три-четыре снова возвращались в цех и общежитие. Но были и такие, которые не приходили назад.

Осмотр прошел благополучно. Ему только почистили контакты на затылке. Обычно эту процедуру делают раз в два месяца. Тому почему-то в этом месяце уже три раза их чистили. Неужели придется их менять? Жаль! Это три, а то и больше дней…"
зачем производить биороботов если можно делать их из людей.
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989
likiloki 7 минут назад
Напомнило фантастический роман о виртуальном погружении в игру основанном на технологии осознанных сновидений. Отношение у меня двоякое: с одной стороны - хорошо что есть частные исследования на такие темы, с другой стороны - насколько все плохо с финансированием и оснащением, что испытывают на себе, с риском и где-то даже на грани закона.
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2k
Бомбардир 12 минут назад
Есть рассказ фантастический "Клетка для орхидей". Там написано к чему это привело.
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10k
Борис Карабанов 19 минут назад
- Таким образом, мы установили, что может быть сон без сновидений, но не может быть сновидений без сна.
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1k
zu4ara 21 минуту назад
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182
iskra Полчаса назад
Мдяя.. Будущее всё ближе.. Фантасты ещё лет 50 назад предсказывали,как в капиталистическом обществе лишние люди будут добровольно(!) погружаться в сладкие сны,а государство будет их обеспечивать минимальными ресурсами для существования..(это вместо того, что бы не бузили и не хотели странного)..
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6k
heta Полчаса назад
Т.е. по сути, он сам себе в голову забил гвоздь?
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10k
au3 51 минуту назад
Можно будет улетать без наркотиков ....
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5k
Горожанин 54 минуты назад
Чепуха. Смысл в том и заключается, что во время сна отключается сознание. Если разными методами (вполне, кстати, можно и без операционных вмешательст, без электродов) включать сознание и произвольную деятельность сознания во сне - то это уже не сон, а фантазия, мыслительная деятельность. Физиологические и психологические смыслы сна для человека при этом просто теряются. В общем вся эта чепуха - пиар частной конторки, не более того.
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19k
Анатолий Соколов 55 минут назад
если он доживёт до 60 лет - то увидит, как большая часть населения планеты ложится спать, одевая на голову шапочку - что бы видеть сны про "розовых пони" ...
лет за двадцать вполне возможно "обкатать" технологию и сделать её "общедоступной" ...

ну а риск для собственного здоровья - те же врачи, когда лечили пациентов с малоизвестными/неизвестными болезнями рисковали не меньше.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Друг спрашивает, а тематику снов можно любую задать?
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182
iskra Борис Карабанов Полчаса назад
Дело идет к тому, что тематику будет задавать государство. И да, секс тоже будет,государство уже хочет, что бы рожали больше..
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5k
Hugo_RnD Час назад
мда... Вживили в кору головного мозга - судя по "домашним условиям", там просто до основной древесины не докопались..

"ума как у воробушка"
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27k
БамбарбияКиргуду Час назад
Разве он российский учёный?Он вроде с пиндосии приехал.
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