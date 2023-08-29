Удар, превративший продавца диванов в гения

Обычно человек или физик, или лирик. Перехода на другую сторону в зрелом возрасте не происходит. Но бывают и исключения, хотя и весьма специфические.
Строго говоря, Джейсон Паджетт не относился ни к одним, ни к другим. Парень и школу не окончил, считая учёбу ненужной тратой времени. Пошёл работать продавцом мебели в магазин своего отца. Знаний у недоучки для этого хватало, а главными хобби Джейсона были девушки, выпивка и гонки на машине.
Но всё изменил случай. Несчастный, который стал для 31-однолетнего мужчины счастливым. 13 сентября 2002 года он с друзьями отдыхал в баре. Изрядно выпил и ввязался в драку, когда его попытались ограбить. В ходе которой ему сильно прилетело по голове.
Впоследствии Паджетт рассказывал, что увидел перед глазами яркую вспышку, а потом перестал осознавать, кто он и где находится. Две недели мужчина пролежал в больнице, приходя в себя после сотрясения мозга. А потом перестал быть хозяином своей жизни. Поскольку отныне ею управляла Её Величество Математика.
Да-да, наука, которую продавец диванов считал самой бесполезной. Мужчина стал отшельником, поскольку социум его откровенно пугал. И неожиданно воспылал любовью к идеальным квадратам – числам, квадратный корень которых представляет собой целое число. Джейсон стал иначе видеть мир – все предметы словно состояли из крохотных зёрен-пикселей.
Случайно наткнувшись на сайт о фракталах – множествах, обладающих свойством самоподобия, парень почувствовал, словно встретился с чем-то важным и родным, но хорошо забытым. Начал изучать тему. И настолько оказался ею очарован, что принялся создавать фрактальные рисунки с помощью линейки и циркуля.
Постепенно начал выходить в мир за новыми идеями, и психическое состояние невольного гения стало улучшаться. Случайный знакомый, заметивший рисунки в блокноте Паджетта, оказался физиком и посоветовал ему поступить на математические курсы.
Мужчина начал посещать лекции в колледже. И одновременно пытался разобраться со своим новым состоянием, в котором ему приходилось находиться и жить против своей воли.
Невролог Берит Брогаард предположила, что травма спровоцировала синестезию – довольно редкий феномен, при котором человек соединяет сигнал от одного органа чувств с сигналом от другого, хотя для связи между ними нет никаких видимых причин. И все предметы окружающего мира стали вызывать у мужчины вид геометрических фигур и математических формул. МРТ-обследование подтвердило предположение медика: у Джейсона обнаружился доступ к участкам мозга, которые у других людей не задействуются.
После постановки официального диагноза – синдром саванта Паджетт написал книгу «Поражённый гениальностью», занялся продажей фрактальных рисунков и помощью людям, пережившим подобные случаи. По биографиям уникумов он планирует снять фильм.
Кстати, породивших саванта преступников нашли и судили. Но они вышли сухими из воды. Правда, годы спустя один из нападавших прислал Джейсону письмо с извинениями, в котором сообщил, что раскаялся, пересмотрел жизненные принципы и, как и сам Паджетт, давно стал другим человеком.
Источник:
- Сон, продлившийся 20 лет
- Как необразованный нищий парень совершил переворот в современной науке
- Стечение обстоятельств, породившее гения
- Жизнь в коме: уникальный случай самоизлечения Терри Уоллиса
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Пойти с друзьями в бар, изрядно выпить и ввязаться в драку......
В армии в драке ударили по голове. Самого удара я не видел и не ждал. При ударе сильно ударился а деревянный подоконник виском. Тогда вроде все обошлось. Но через 10 лет всплыло в виде очень нехорошего неврологического недуга, с которым мучаюсь вот уже полтора десятилетия......
Правда было похожее в фильме Люси, но обыграть можно и по новому)