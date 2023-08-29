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Удар, превративший продавца диванов в гения

Удар, превративший продавца диванов в гения

Автор:
29 августа 2023 13:36
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Джейсон Паджетт   интересно   математика   медицина   мозг   наука   савантизм   синдром саванта   случай   удар   
1833
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Обычно человек или физик, или лирик. Перехода на другую сторону в зрелом возрасте не происходит. Но бывают и исключения, хотя и весьма специфические.

Строго говоря, Джейсон Паджетт не относился ни к одним, ни к другим. Парень и школу не окончил, считая учёбу ненужной тратой времени. Пошёл работать продавцом мебели в магазин своего отца. Знаний у недоучки для этого хватало, а главными хобби Джейсона были девушки, выпивка и гонки на машине.

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Но всё изменил случай. Несчастный, который стал для 31-однолетнего мужчины счастливым. 13 сентября 2002 года он с друзьями отдыхал в баре. Изрядно выпил и ввязался в драку, когда его попытались ограбить. В ходе которой ему сильно прилетело по голове.

Впоследствии Паджетт рассказывал, что увидел перед глазами яркую вспышку, а потом перестал осознавать, кто он и где находится. Две недели мужчина пролежал в больнице, приходя в себя после сотрясения мозга. А потом перестал быть хозяином своей жизни. Поскольку отныне ею управляла Её Величество Математика.

Да-да, наука, которую продавец диванов считал самой бесполезной. Мужчина стал отшельником, поскольку социум его откровенно пугал. И неожиданно воспылал любовью к идеальным квадратам – числам, квадратный корень которых представляет собой целое число. Джейсон стал иначе видеть мир – все предметы словно состояли из крохотных зёрен-пикселей.

Случайно наткнувшись на сайт о фракталах – множествах, обладающих свойством самоподобия, парень почувствовал, словно встретился с чем-то важным и родным, но хорошо забытым. Начал изучать тему. И настолько оказался ею очарован, что принялся создавать фрактальные рисунки с помощью линейки и циркуля.

Постепенно начал выходить в мир за новыми идеями, и психическое состояние невольного гения стало улучшаться. Случайный знакомый, заметивший рисунки в блокноте Паджетта, оказался физиком и посоветовал ему поступить на математические курсы.

Мужчина начал посещать лекции в колледже. И одновременно пытался разобраться со своим новым состоянием, в котором ему приходилось находиться и жить против своей воли.

Невролог Берит Брогаард предположила, что травма спровоцировала синестезию – довольно редкий феномен, при котором человек соединяет сигнал от одного органа чувств с сигналом от другого, хотя для связи между ними нет никаких видимых причин. И все предметы окружающего мира стали  вызывать у мужчины вид геометрических фигур и математических формул. МРТ-обследование подтвердило предположение медика: у Джейсона обнаружился доступ к участкам мозга, которые у других людей не задействуются.

После постановки официального диагноза – синдром саванта Паджетт написал книгу «Поражённый гениальностью», занялся продажей фрактальных рисунков и помощью людям, пережившим подобные случаи. По биографиям уникумов он планирует снять фильм.

Кстати, породивших саванта преступников нашли и судили. Но они вышли сухими из воды. Правда, годы спустя один из нападавших прислал Джейсону письмо с извинениями, в котором сообщил, что раскаялся, пересмотрел жизненные принципы и, как и сам Паджетт, давно стал другим человеком.

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Метки: Джейсон Паджетт   интересно   математика   медицина   мозг   наука   савантизм   синдром саванта   случай   удар   
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15  комментариев
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27k
Егор Час назад
Фрактальные рисунки красивые, но в чем гениальность-то?
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26k
AzuveR 14 минут назад
Нарядно его вштырило после прилёта в голову.
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41k
Сергей 21 минуту назад
Эксперимент надо продолжать....
Пойти с друзьями в бар, изрядно выпить и ввязаться в драку......
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17k
Голос Вселенной Полчаса назад
А мне вот "повезло" меньше и в обратную сторону...
В армии в драке ударили по голове. Самого удара я не видел и не ждал. При ударе сильно ударился а деревянный подоконник виском. Тогда вроде все обошлось. Но через 10 лет всплыло в виде очень нехорошего неврологического недуга, с которым мучаюсь вот уже полтора десятилетия......
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14k
Kostick Час назад
а формулы ему в башенный отсек как попали?
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55k
dima423 Час назад
Звучит как идея для новой фантастической книжки) Создатели ограничили функционал мозга различных цивилизаций вселенной, связи с чем люди использовали только 10% мощностей. Более развитым цивилизациям, использующим больший % мозга, было запрещено выходить на контакт с развивающейся цивилизацией Землян. Но однажды, в результате случайного сотрясения мозга, главный герой - простой сотрудник мебельного магазина, повредил блокировку, и функционал работы его мозга стал постепенно расширяться... Ликвидаторы совета наблюдателей галактики срочно должны нейтрализовать угрозу. Но сделать это уже не так просто.
Правда было похожее в фильме Люси, но обыграть можно и по новому)
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43k
Валерий Час назад
а каким образом МРТ покажет что открыт доступ к другим отделам мозга? это типа там появится табличка "открыто"?
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3k
Едондер пуп Час назад
Колледж-то хоть окончил, математик?
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