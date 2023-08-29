Удар, превративший продавца диванов в гения

Но всё изменил случай. Несчастный, который стал для 31-однолетнего мужчины счастливым. 13 сентября 2002 года он с друзьями отдыхал в баре. Изрядно выпил и ввязался в драку, когда его попытались ограбить. В ходе которой ему сильно прилетело по голове.

Впоследствии Паджетт рассказывал, что увидел перед глазами яркую вспышку, а потом перестал осознавать, кто он и где находится. Две недели мужчина пролежал в больнице, приходя в себя после сотрясения мозга. А потом перестал быть хозяином своей жизни. Поскольку отныне ею управляла Её Величество Математика.