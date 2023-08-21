Музыка моря – необычная набережная Задара

Море – это не просто обособленная сушей часть океана. Оно представляет собой мистическое явление, ведь не зря с бездонными глубинами и бескрайними просторами связано огромное количество мифов, легенд и преданий. Но если морю не хватает магии, то можно чуть-чуть ему помочь и превратить заурядную набережную в особенное место.