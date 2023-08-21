Музыка моря – необычная набережная Задара

Море – это не просто обособленная сушей часть океана. Оно представляет собой мистическое явление, ведь не зря с бездонными глубинами и бескрайними просторами связано огромное количество мифов, легенд и преданий. Но если морю не хватает магии, то можно чуть-чуть ему помочь и превратить заурядную набережную в особенное место.
Именно так поступили жители хорватского города Задар – популярного курорта на побережье Адриатического моря. Набережная была вполне обычной, без изюминки.
И это исправил местный архитектор Никола Башич, в 2005 году сконструировавший самый настоящий морской орган. Под каменной лестницей на берегу, протяжённость которой составляет примерно 70 метров, расположили под разными углами трубы разного диаметра и длины.
Когда волны набегают на ступени, то из труб вытесняется воздух. И рождается мелодия, написанная великим музыкантом-импровизатором – самим морем.
Как зазвучит море сегодня – предсказать невозможно. Ведь это самолюбивая и свободная стихия. Но в любом случае мелодия будет особенной и уникальной, поскольку звучание зависит от постоянно меняющихся факторов – скорости ветра, силы волны, количества воды в трубах.
Попытка восстановления повреждённой набережной оказалась настолько удачной, что превратила её в одну из главных достопримечательностей не только города, но и страны.
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Так звучит распил бюджета ! :)