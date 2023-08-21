FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2655 постов • 547 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Музыка моря – необычная набережная Задара

Музыка моря – необычная набережная Задара

Автор:
21 августа 2023 16:36
Сообщество : Путешествия
Метки: Музыка   голос   достопримечательность   задар   звук   звучание   интересно   море   тембр   тон   
880
6
1

Море – это не просто обособленная сушей часть океана. Оно представляет собой мистическое явление, ведь не зря с бездонными глубинами и бескрайними просторами связано огромное количество мифов, легенд и преданий. Но если морю не хватает магии, то можно чуть-чуть ему помочь и превратить заурядную набережную в особенное место.

Именно так поступили жители хорватского города Задар – популярного курорта на побережье Адриатического моря. Набережная была вполне обычной, без изюминки.

И это исправил местный архитектор Никола Башич, в 2005 году сконструировавший самый настоящий морской орган. Под каменной лестницей на берегу, протяжённость которой составляет примерно 70 метров, расположили под разными углами трубы разного диаметра и длины.

Когда волны набегают на ступени, то из труб вытесняется воздух. И рождается мелодия, написанная великим музыкантом-импровизатором – самим морем.

Как зазвучит море сегодня – предсказать невозможно. Ведь это самолюбивая и свободная стихия. Но в любом случае мелодия будет особенной и уникальной, поскольку звучание зависит от постоянно меняющихся факторов – скорости ветра, силы волны, количества воды в трубах.

Попытка восстановления повреждённой набережной оказалась настолько удачной, что превратила её в одну из главных достопримечательностей не только города, но и страны.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Музыка   голос   достопримечательность   задар   звук   звучание   интересно   море   тембр   тон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Rubiroid_47 40 минут назад
А колпак не потечет от подобных звуков круглосуточно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
449
Человек Разумный Полчаса назад
Я узнал это !
Так звучит распил бюджета ! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91166



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны
Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны
30 гениальных инженерных творений со всего мира
30 гениальных инженерных творений со всего мира
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#интересно#кино#авто аварии#картинки#Прикол#авария#позитив
#история#автомобили#забавно#аварии#люди#Москва#новости#подборка#Китай#потоп
#Юмор#СССР#ДТП#животные#факты#дети#Автовсячина#природа#Мемы#Приколы
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Прыжок, породивший способного видеть звуки гения Прыжок, породивший способного видеть звуки гения Что случилось с легендарным "Красным треугольником", и почему сегодня там можно снимать фильмы ужасов Что случилось с легендарным "Красным треугольником", и почему сегодня там можно снимать фильмы... Испанская любовь советского композитора Испанская любовь советского композитора Что такое Учкудук и при чём здесь три колодца Что такое Учкудук и при чём здесь три колодца Нина Бродская: глубокий голос ушедшей эпохи Нина Бродская: глубокий голос ушедшей эпохи

На что жалуетесь?

Вернуться