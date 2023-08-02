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Короткий миг славы Лидии Клемент

Короткий миг славы Лидии Клемент

Автор:
02 августа 2023 13:30
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Лидия Клемент   Музыка   СССР   артистка   голос   ностальгия   песня   сопрано   эстрада   
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Эта артистка ярко озарила советскую эстраду. Но гореть ей было суждено всего ничего.

Уроженка Ленинграда Лида Клемент увлекалась музыкой с детских лет. Девочка пела в школьном хоре и окончила музыкальную школу. Отец умер незадолго до войны, и Лидия с матерью пережили блокаду. Поэтому после окончания школы девушка решила получить земную профессию, которая прокормит в любом случае. И поступила в инженерно-строительный институт.

Но сердцем молодой выпускницы всецело владела музыка, а не архитектура. И Лидия стала участницей эстрадного оркестра ДК им. Серго Орджоникидзе. Немного позднее артистка перешла в Ленинградский театр комедии.

Кстати, музыка помогла девушке устроить и личную жизнь. Во время выступления ещё в бытность университетской юности на неё обратил внимание джазмен Борис Шафранов. В 1961 году у супругов родилась дочь.

Ребёнок не особенно помешал творческой деятельности Лидии. Помимо чудесного лирического сопрано и благородной, хоть и не слишком яркой внешности, певица обладала каким-то особым чувством такта, элегантностью и сдержанностью.



Она буквально очаровывала окружающих. И магическим чарам с радостью отдались такие видные композиторы своего времени как Андрей Петров, Александр Колкер, Станислав Пожлаков, Георгий Портнов и не только, писавшие для неё.

Визитными карточками певицы стали композиции «Карелия», «Дождь на Неве», «Добрый вечер», «Топ-топ». Клемент принимала участие в съёмках разных программ, в том числе «Голубого огонька».

Казалось, что впереди ещё столько возможностей и перспектив. Но все планы на счастливое будущее перечеркнул случай: случайная травма родинки спровоцировала скоротечное и тяжёлое онкологическое заболевание. Лидия Ричардовна скончалась в 1964 году, немного не дожив до 27 лет.

Данью памяти скоропостижно ушедшей певицы стала пластинка «Поёт Лидия Клемент», выпущенная «Мелодией» в том же году.

Память о ней хранят и песни, напоминающие об особенной эпохе – времени надежд, планов и чистых помыслов.

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Метки: Лидия Клемент   Музыка   СССР   артистка   голос   ностальгия   песня   сопрано   эстрада   
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