Короткий миг славы Лидии Клемент

Эта артистка ярко озарила советскую эстраду. Но гореть ей было суждено всего ничего.
Уроженка Ленинграда Лида Клемент увлекалась музыкой с детских лет. Девочка пела в школьном хоре и окончила музыкальную школу. Отец умер незадолго до войны, и Лидия с матерью пережили блокаду. Поэтому после окончания школы девушка решила получить земную профессию, которая прокормит в любом случае. И поступила в инженерно-строительный институт.
Но сердцем молодой выпускницы всецело владела музыка, а не архитектура. И Лидия стала участницей эстрадного оркестра ДК им. Серго Орджоникидзе. Немного позднее артистка перешла в Ленинградский театр комедии.
Кстати, музыка помогла девушке устроить и личную жизнь. Во время выступления ещё в бытность университетской юности на неё обратил внимание джазмен Борис Шафранов. В 1961 году у супругов родилась дочь.
Ребёнок не особенно помешал творческой деятельности Лидии. Помимо чудесного лирического сопрано и благородной, хоть и не слишком яркой внешности, певица обладала каким-то особым чувством такта, элегантностью и сдержанностью.
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Она буквально очаровывала окружающих. И магическим чарам с радостью отдались такие видные композиторы своего времени как Андрей Петров, Александр Колкер, Станислав Пожлаков, Георгий Портнов и не только, писавшие для неё.
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Визитными карточками певицы стали композиции «Карелия», «Дождь на Неве», «Добрый вечер», «Топ-топ». Клемент принимала участие в съёмках разных программ, в том числе «Голубого огонька».
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Казалось, что впереди ещё столько возможностей и перспектив. Но все планы на счастливое будущее перечеркнул случай: случайная травма родинки спровоцировала скоротечное и тяжёлое онкологическое заболевание. Лидия Ричардовна скончалась в 1964 году, немного не дожив до 27 лет.
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Данью памяти скоропостижно ушедшей певицы стала пластинка «Поёт Лидия Клемент», выпущенная «Мелодией» в том же году.
Память о ней хранят и песни, напоминающие об особенной эпохе – времени надежд, планов и чистых помыслов.
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