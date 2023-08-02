Короткий миг славы Лидии Клемент

Казалось, что впереди ещё столько возможностей и перспектив. Но все планы на счастливое будущее перечеркнул случай: случайная травма родинки спровоцировала скоротечное и тяжёлое онкологическое заболевание. Лидия Ричардовна скончалась в 1964 году, немного не дожив до 27 лет.