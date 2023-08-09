Попробуй не запеть: 10 лучших советских музыкальных фильмов, которые хочется пересматривать и переслушивать

«Слушай, и что я в тебя такой влюблённый?» — спрашивает Михаил Водяной (справа), и мы сами очаровываемся его игрой. И пусть по сюжету он исполняет роль отрицательного персонажа, без его прохвоста Попандопуло фильм о гражданской войне мог бы стать печальнее. Второе очарование мюзикла — Михаил Пуговкин, который не менее искусен здесь, чем в других своих комедийных ролях. Композитор фильма — Борис Александров.

«Покровские ворота» (1982)