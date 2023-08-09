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Попробуй не запеть: 10 лучших советских музыкальных фильмов, которые хочется пересматривать и переслушивать

Попробуй не запеть: 10 лучших советских музыкальных фильмов, которые хочется пересматривать и переслушивать

Автор:
09 августа 2023 10:34
Сообщество : Кино
Метки: Музыка   актеры   кино   музыкальный фильм   песня   фильм   фото   
1083
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Советские фильмы и музыка — это хорошо, а как насчёт музыкальных фильмов? Где звучали знаменитые «А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк» или «Ланфрен-ланфра», которые периодически мы напеваем себе под нос?

Сегодня вспоминаем лучшие и очень разные мюзиклы советской эпохи, рассказываем об актёрах и композиторах, которые внесли немалый вклад, чтобы эти песни играли в наших головах и поднимали настроение.


«Свадьба в Малиновке» (1967)

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«Слушай, и что я в тебя такой влюблённый?» — спрашивает Михаил Водяной (справа), и мы сами очаровываемся его игрой. И пусть по сюжету он исполняет роль отрицательного персонажа, без его прохвоста Попандопуло фильм о гражданской войне мог бы стать печальнее. Второе очарование мюзикла — Михаил Пуговкин, который не менее искусен здесь, чем в других своих комедийных ролях. Композитор фильма — Борис Александров.


«Покровские ворота» (1982)

Основой мюзикла послужила пьеса Леонида Зорина о жизни обитателей коммунальной квартиры у Покровских ворот. У создателей фильма получилось романтизировать культуру и среду столичной коммуналки 1950-х годов, наполнив кинокартину комичными ситуациями, лирикой, танцами и песнями Булата Окуджавы, Александра Цфасмана и Исаака Дунаевского. Композитор — Георгий Гаранян.


«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983)

Неутомимые хулиганы и искатели приключений полюбились особенно младшим зрителям ещё и по второму фильму «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1984). Композитор — Татьяна Островская.


«Чародеи» (1982)

На фоне бурной работы по созданию волшебной палочки, которой препятствуют некоторые обстоятельства, разгорается новогодняя драма. Александра Яковлева и Александр Абдулов (Алёнушка и Иванушка) доказывают, что любовь творит чудеса. Композитор — Евгений Крылатов, текст песен — Леонид Дербенёв, музыкальное сопровождение — ВИА «Добры молодцы».


«Золушка» (1947)

Этот фильм не мог не стать идеальной сказкой, которую с удовольствием смотрят и дети, и взрослые, потому что срежиссирован он был Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро по сценарию Евгения Шварца, а главные роли исполнили Янина Жеймо (Золушка), Алексей Консовский (Принц), Эраст Гарин (Король), Фаина Раневская (Мачеха) и Василий Меркурьев (Лесничий). Композитор — Антонио Спадавеккиа.


«Гардемарины, вперед!» (мини–сериал, 1987)

Во время беспощадных дворцовых переворотов трое молодых курсантов оказываются втянутыми в заговор против молодой императрицы, но несмотря на все пережитые беды, в них гордо звучат слова песни «Не вешать нос!» (композитор — В.М. Лебедев, слова — Юрий Ряшенцев).


«Д`Артаньян и три мушкетёра» (мини–сериал, 1979)

Это именно тот случай, когда зрителям запомнилась не пара заглавных песен, а все до единой: от «Песни мушкетёров» до «Баллады Атоса». А перед голосом Владимира Чуйкина и обаянием Арамиса невозможно устоять! Всё это заслуга Юрия Ряшенцева (автор текстов песен), Максима Дунаевского (композитор) и Леонида Сорокина (звукорежиссёр).


«Обыкновенное чудо» (1978)

Фильм пестрит звёздами советского кино: Олег Янковский (Волшебник), Ирина Купченко (жена Волшебника), Евгений Леонов (король), Александр Абдулов (Медведь), Евгения Симонова (принцесса), Андрей Миронов (министр-администратор). Экранизация одноимённой пьесы Евгения Шварца талантливого Марка Захарова, над музыкальной частью которой работали Геннадий Гладков (композитор) и Юлий Ким (автор текстов). Наиболее известная из них — «Давайте негромко, давайте вполголоса…», которую исполняет Миронов.


«Собака на сене» (1977)

Когда и она, и он не могут решить, с кем быть, «в этой пытке многократной рождается клинок булатный». Мюзикл снят по пьесе испанского драматурга Лопе де Веги. Здесь снова звучат знакомые имена: Михаил Боярский (Теодоро), Маргарита Терехова (Диана де Бельфлор), музыка Геннадия Гладкова и Михаила Донского.


«Мэри Поппинс, до свидания» (1983)

Музыкальный фильм снят по произведениям Памелы Трэверс о Мэри Поппинс. Незабываемые песни («33 коровы», «Ветер перемен») мистера Робертсона исполнил Павел Смеян, так как актёр эстонских кровей имел выразительный акцент. За Наталью Андрейченко (Мэри Поппинс) пела Татьяна Воронина. Режиссёр Леонид Квинихидзе задумывал мюзикл как сказку для взрослых, но картина получилась универсальной, оставившей след в сердцах самых маленьких и больших зрителей. Композитор картины — Максим Дунаевский.

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Метки: Музыка   актеры   кино   музыкальный фильм   песня   фильм   фото   
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
А еще "Ах, водевиль, водевиль", "Веселые ребята", дальше просто лень вспоминать - песен из кино громадное количество... талантливые поэты и композиторы их создавали.
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955
ruslan d 18 минут назад
Гардемаринов никогда не понимал , как Петрова и Васечкина... Не знаю почему ...
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11k
Б.Касторский 19 минут назад
Из всего перечисленного нравятся только Мушкетеры. А где Труффальдино? Вот где любой запоет. Даже сейчас вспоминаю: да, я такой!
А Человек с бульвара? Какой-то куцый список.
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32k
Ego sum qui sum 20 минут назад
и уносят меня...
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
"Чародеи", ИМХО, большая халтура, несмотря на звездных артистов, пародия на Стругацких
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16k
Совранский 55 минут назад
«Покровские ворота» (1982) + 1 )))))))))))))))
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1k
Алексей Попов 55 минут назад
У меня ещё на языке вертится - "Взлетая выше елей, не в е е е дая преград..."
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59k
Александр 56 минут назад
"Мы из джаза".
Как только вижу эот фильм, сразу начинаю подпевать про чемоданчик
Ссылка youtu.be
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34k
Андрей Иванов Час назад
1. Половина представленных фильмов отнюдь не музыкальные. Если в фильме есть одна-две песни, это не делает его музыкальным. Музыкальный - это когда больше поют, чем разговаривают.
2. Ну и в СССР делали массу музыкальных фильмов и они, как ни странно, были преимущественно удачные и популярные. Почти все оперетты, все фильмы с Орловой и Утёсовым, Айболит 66, Али-Баба и сорок разбойников, "Не бойся, я с тобой!", "Мы из джаза" и т.п и т.д.
Но кроме музыкальных фильмов многие "обычные" фильмы тоже включали в себя одну-две отличные песни. Почти все фильмы с Высоцким, Белорусский вокзал (надеюсь, большинство вспомнило песню), Щит и меч, Неуловимые мстители, Приключения Электроника - и т.д. Фильмы не музыкальные, но песни из них мы помним
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