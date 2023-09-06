66-летний Юрий Стоянов снялся в стильной фотосессии, где предстал в образе настоящего модника

Юрий Стоянов — один из любимейших актёров и юмористов всего постсоветского пространства. Несмотря на то, что актёр снялся в более чем 80(!) картинах, первая ассоциация, которая возникает при упоминании его фамилии — это «Городок». Готовы поспорить, что даже сейчас вы с лёгкостью напоёте главную песню из того замечательного шоу.
В июле Юрию Стоянову исполнилось 66 лет, но заканчивать актёрскую карьеру он и не собирается
На протяжении всей своей карьеры он успешно снимается как в полном метре, так и в различных сериалах и шоу
В конце сентября он вместе с актёром Глебом Калюжным представит новый сериал «Трепачи»
В сериале будет рассказано о случайной встрече двух юмористов разных поколений
Даня (Глеб Калюжный) приезжает покорять Москву на юмористическом поприще и случайно снимает комнату у бывшего успешного советского юмориста Вячеслава Соколова (Юрий Стоянов), который впоследствии помогает начинающему комику писать шутки и строить свою карьеру.
Рейтинг ожидания на Кинопоиске составляет 100%, а это уже серьёзная заявка!
Предыдущей яркой работой Юрия Стоянова стала роль в сериале «Вампиры средней полосы»
В нём актёр сыграл роль главы клана вампиров из Смоленска — Святослава Вернидубовича Кривича. Если ещё не смотрели, то обязательно посмотрите — не зря «Вампиров» уже называют народным сериалом. Да и оценка на всё том же Кинопоиске 8.3 (IMDb: 7.6) говорит об успешности шоу.
Кстати, роль для «Вампиров средней полосы» писали специально под Юрия
Но узнал об этом юморист только после того, как согласился на участие в съёмках. Сценаристы «Вампиров» вдохновлялись другим не менее известным и уж точно народным шоу — «Городком». Именно поэтому, как признаётся Юрий, ему так легко было войти в роль и максимально качественно сыграть.
Надеемся, новый проект станет таким же успешным для Юрия и порадует зрителей качественным юмором
Источник:
- Кем на самом деле был Лелик из "Бриллиантовой руки" и откуда у него такие странный акцент?
- Джонни Депп еле сдерживал слёзы во время 7-минутной стоячей овации после показа его нового фильма в Каннах
- 10 лучших фильмов с Джонни Деппом — человеком, которого не смог отменить Голливуд
- 10 закадровых фото, на которых знаменитые персонажи оказались без своих масок
- Художник показал, как 11 основных претендентов на роль нового Джеймса Бонда выглядели бы в образе агента 007