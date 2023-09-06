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66-летний Юрий Стоянов снялся в стильной фотосессии, где предстал в образе настоящего модника

66-летний Юрий Стоянов снялся в стильной фотосессии, где предстал в образе настоящего модника

Автор:
06 сентября 2023 10:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юрий Стоянов   актер   красавчик   фильм   фото   фотосессия   
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Юрий Стоянов — один из любимейших актёров и юмористов всего постсоветского пространства. Несмотря на то, что актёр снялся в более чем 80(!) картинах, первая ассоциация, которая возникает при упоминании его фамилии — это «Городок». Готовы поспорить, что даже сейчас вы с лёгкостью напоёте главную песню из того замечательного шоу.


В июле Юрию Стоянову исполнилось 66 лет, но заканчивать актёрскую карьеру он и не собирается

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На протяжении всей своей карьеры он успешно снимается как в полном метре, так и в различных сериалах и шоу


В конце сентября он вместе с актёром Глебом Калюжным представит новый сериал «Трепачи»


В сериале будет рассказано о случайной встрече двух юмористов разных поколений

Даня (Глеб Калюжный) приезжает покорять Москву на юмористическом поприще и случайно снимает комнату у бывшего успешного советского юмориста Вячеслава Соколова (Юрий Стоянов), который впоследствии помогает начинающему комику писать шутки и строить свою карьеру.


Рейтинг ожидания на Кинопоиске составляет 100%, а это уже серьёзная заявка!


Предыдущей яркой работой Юрия Стоянова стала роль в сериале «Вампиры средней полосы»

В нём актёр сыграл роль главы клана вампиров из Смоленска — Святослава Вернидубовича Кривича. Если ещё не смотрели, то обязательно посмотрите — не зря «Вампиров» уже называют народным сериалом. Да и оценка на всё том же Кинопоиске 8.3 (IMDb: 7.6) говорит об успешности шоу.


Кстати, роль для «Вампиров средней полосы» писали специально под Юрия

Но узнал об этом юморист только после того, как согласился на участие в съёмках. Сценаристы «Вампиров» вдохновлялись другим не менее известным и уж точно народным шоу — «Городком». Именно поэтому, как признаётся Юрий, ему так легко было войти в роль и максимально качественно сыграть.


Надеемся, новый проект станет таким же успешным для Юрия и порадует зрителей качественным юмором

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Метки: Юрий Стоянов   актер   красавчик   фильм   фото   фотосессия   
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14k
GROMOZEKA Час назад
Стоянов - отличный актёр
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7k
Станислав 53 минуты назад
Топовый дядька! Здоровья ему на долгие годы еще и актерской игры и ролей хороших!
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29k
Ваня Час назад
вампиры мне понравились, хотя сериалы не люблю и крайне редко смотрю... творческих успехов мастеру...
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