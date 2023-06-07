10 закадровых фото, на которых знаменитые персонажи оказались без своих масок

Предлагаю вам заняться разрушением мистицизма некоторых известных киноперсонажей, которые постоянно носят маски, скрывая своё лицо (а точнее — лицо играющий их актёров).
Для этого мы заглянем на съёмочную площадку фильмов и встретимся с ними в закулисной обстановке. Заодно познакомимся с несколькими актёрами, чьи имена мало кто знает как раз из-за того, что главные в их жизни роли были скрыты от нас маской.
Дарт Вейдер
Дэвид Проуз без маски на съёмках оригинальной трилогии «Звёздных войн». Физическое воплощение Дарта Вейдера стало главной ролью в карьере 198-сантиметрового актёра. Кстати, голос легендарного злодея принадлежит не ему, а Джеймсу Эрлу Джонсу, который озвучил ещё и Муфасу из «Короля льва».
Майкл Майерс
Ник Кастл снял маску на съёмках оригинального «Хэллоуина» (1978).
Чубакка
Питер Мейхью без маски на съёмках оригинальной трилогии «Звёздных войн».
Бэйн (даже два)
Том Харди и его дублёр на съёмках фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).
Боба Фетт
Дон Бис участвовал в досъёме некоторых сцен оригинальной трилогии «Звёздных войн» для переиздания в 1997 году. Вообще Дон не актёр, а специалист по спецэффектам, но ему пришлось подменить оригинального актёра, который играл эту роль.
Оригинальный Боба Фетт
А вот и тот самый актёр — Джереми Буллок. Согласитесь, его внешность гораздо лучше подходит загадочному наёмнику в шлеме. Кстати, ниже в кадре мы ещё раз видим Дэвида Проуза, сыгравшего Дарта Вейдера.
Ви
Хьюго Уивинг без маски на съёмках фильма «V — значит вендетта» (2006).
C-3PO
Энтони Дэниелс на съёмках фильма «Звёздные войны. Эпизод 3: Месть ситхов» (2005).
Несмертный Джо
Хью Кияс-Бёрн без маски на съёмках фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).
Хищник
Кевин Питер Холл без маски на съёмках первых двух фильмов об инопланетном охотнике.
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