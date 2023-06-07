10 закадровых фото, на которых знаменитые персонажи оказались без своих масок

Для этого мы заглянем на съёмочную площадку фильмов и встретимся с ними в закулисной обстановке. Заодно познакомимся с несколькими актёрами, чьи имена мало кто знает как раз из-за того, что главные в их жизни роли были скрыты от нас маской.

Дарт Вейдер