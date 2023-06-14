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Художник показал, как 11 основных претендентов на роль нового Джеймса Бонда выглядели бы в образе агента 007

Художник показал, как 11 основных претендентов на роль нового Джеймса Бонда выглядели бы в образе агента 007

Автор:
14 июня 2023 10:35
Сообщество : Кино
Метки: Джеймс Бонд   агент 007   актер   кино   фильм   фото   
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Последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» вышел уж три года назад — в 2020 году. С тех пор в СМИ и соцсетях часто появляются и обсуждаются теории о том, какой актёр может заменить Дэниела Крейга, став новой реинкарнацией агента 007.

Художник и фотограф из Турции Альпер Ешилташ решил примерить нескольких (а именно 11) мужчин-кандидатов на вакантную роль, воспользовавшись услугами искусственного интеллекта, который поместил известных актёров на классический бондовский постер, одев их в деловой костюм и припарковав рядом с ними крутую тачку.

Некоторые из актёров в представлении не нуждаются, а кое-кто прям очень нуждается. Давайте рассмотрим всех.


Том Хиддлстон

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Генри Кавилл


Том Харди


Идрис Эльба


Ричард Мэдден

Кастинг-директор новых фильмов о Бонде рассказал, что на роль ищут мужчину старше 30 лет (но при этом он должен быть младше Крейга), с ростом минимум 178 сантиметров, а ещё актёр вовсе необязательно должен быть известным.


Джеймс Нортон

Английский актёр, снимался в фильмах «Гонка» (2013) и «Маленькие женщины» (2019), а также играл роль Андрея Болконского в мини-сериале от BBC «Война и мир» (2016).


Реге Пейдж

Британский актёр, снимался в фильмах «Хроники хищных городов» (2018) и «Подземелья и драконы: Честь среди воров», а также в сериале «Бриджертоны».


Тэрон Эджертон

Люсьен Лависконт

Британский актёр, известный по сериалам «Большой куш» (2017-2018) и «Эмили в Париже» (2020-…).


Аарон Тейлор-Джонсон


Генри Голдинг

Английский актёр малазийского происхождения. Известен по фильмам «Безумно богатые азиаты» (2018), «Рождество на двоих» (2019) и «Джентльмены» (2020).


Кто вам кажется наиболее подходящим претендентом?


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Метки: Джеймс Бонд   агент 007   актер   кино   фильм   фото   
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16  комментариев
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53k
dima423 2 часа назад
че там делают 3 негра и филипинец?)))
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3k
Autumn2015 14 минут назад
Кавилл конечно. Реально там главный претендент был Майкл Фасбендер, но последний раз его чего-то срезали, вроде как потому что он не открытый гей, как Крейг, но вроде тоже гей, но каминг-аут не делал, а сейчас в фаворе голубизна.
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18k
сеньор Леонсио 22 минуты назад
Пусть Панин играет!
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75k
Timofey 24 минуты назад
Только Генри. Кавил Генри. Остальных в расход.
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 56 минут назад
думаю Том Хиддлстон или Том Харди норм будут. последний подойдёт если "акшона" много будет.
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184
Кот Чеширский 57 минут назад
Локи, Супермен и Безумный Макс староваты для Бонда. На пару фильмов их никто брать не будет.
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3k
Pioner76 58 минут назад
По моему субьективному мнению, после Роджэра Мура бондиаду можбыло не продолжать.
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2k
Rgsv Час назад
Если продолжать линию агента с лицом водителя мусоровоза, как говорили про Крейга. То Харди.
А реально будет чёрная тётка.
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5k
Наталья Час назад
Естественно только Том Хиддлстон (прости мой любимчик Том Харди, но не твой типаж)
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