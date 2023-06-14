Художник показал, как 11 основных претендентов на роль нового Джеймса Бонда выглядели бы в образе агента 007

Художник и фотограф из Турции Альпер Ешилташ решил примерить нескольких (а именно 11) мужчин-кандидатов на вакантную роль, воспользовавшись услугами искусственного интеллекта, который поместил известных актёров на классический бондовский постер, одев их в деловой костюм и припарковав рядом с ними крутую тачку.

Некоторые из актёров в представлении не нуждаются, а кое-кто прям очень нуждается. Давайте рассмотрим всех.

Том Хиддлстон