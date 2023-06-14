Художник показал, как 11 основных претендентов на роль нового Джеймса Бонда выглядели бы в образе агента 007

Последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» вышел уж три года назад — в 2020 году. С тех пор в СМИ и соцсетях часто появляются и обсуждаются теории о том, какой актёр может заменить Дэниела Крейга, став новой реинкарнацией агента 007.
Художник и фотограф из Турции Альпер Ешилташ решил примерить нескольких (а именно 11) мужчин-кандидатов на вакантную роль, воспользовавшись услугами искусственного интеллекта, который поместил известных актёров на классический бондовский постер, одев их в деловой костюм и припарковав рядом с ними крутую тачку.
Некоторые из актёров в представлении не нуждаются, а кое-кто прям очень нуждается. Давайте рассмотрим всех.
Том Хиддлстон
Генри Кавилл
Том Харди
Идрис Эльба
Ричард Мэдден
Кастинг-директор новых фильмов о Бонде рассказал, что на роль ищут мужчину старше 30 лет (но при этом он должен быть младше Крейга), с ростом минимум 178 сантиметров, а ещё актёр вовсе необязательно должен быть известным.
Джеймс Нортон
Английский актёр, снимался в фильмах «Гонка» (2013) и «Маленькие женщины» (2019), а также играл роль Андрея Болконского в мини-сериале от BBC «Война и мир» (2016).
Реге Пейдж
Британский актёр, снимался в фильмах «Хроники хищных городов» (2018) и «Подземелья и драконы: Честь среди воров», а также в сериале «Бриджертоны».
Тэрон Эджертон
Люсьен Лависконт
Британский актёр, известный по сериалам «Большой куш» (2017-2018) и «Эмили в Париже» (2020-…).
Аарон Тейлор-Джонсон
Генри Голдинг
Английский актёр малазийского происхождения. Известен по фильмам «Безумно богатые азиаты» (2018), «Рождество на двоих» (2019) и «Джентльмены» (2020).
Кто вам кажется наиболее подходящим претендентом?
Источник:
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А реально будет чёрная тётка.