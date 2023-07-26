14 зарубежных актёров, которые исполнили роли в советских фильмах

Нам всем известны имена таких советских актёров, как Андрей Миронов, Олег Табаков, Юрий Никулин… Культовые фильмы с их участием пересматриваются и по сей день.
Но амбициозные режиссёры не готовы были останавливаться только на звёздах советской киноиндустрии, приглашая на роли актёров, получивших известность за рубежом. А совместное производство с Италией, Норвегией, США выстраивало более прочные связи. Для кого-то этот опыт оказался удачным, для кого-то — провальным. Собрали для вас несколько фильмов, об успехе которых можно судить по их узнаваемости.
Барбара Брыльска
Ни для кого не секрет, что роль Нади Шевелёвой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976) исполняла польская актриса. Но в фильме мы слышим не её голос, а голос другой актрисы — Валентины Талызиной, песни же исполняет Алла Пугачёва.
Шон Коннери и Питер Финч
Фильм «Красная палатка» (1969) посвящён неудачной арктической экспедиции 1928 года, члены которой были вынуждены выживать во льдах. Главные роли в фильме исполнили британские актёры Шон Коннери, Питер Финч и итальянская актриса Клаудия Кардинале. Истории со съёмок (о плавающих на льдине актёрах, о любопытных белых медведях) кажутся просто удивительными!
Малкольм Макдауэлл
Малкольм Макдауэлл (справа) — британский актёр, который особенно известен своими ролями в фильмах «Заводной апельсин» (1971) и «Калигула» (1979), дал согласие Карену Шахназарову на участие в его фильме «Цареубийца» (1991). Актёр исполняет роль Якова Юровского, пациента психиатрической клиники.
Кристофер Ли и Ник Пиккард с Кристианом Бэйлом
Дети на этом кадре — британцы Ник Пиккард и Кристиан Бэйл, которые сыграли в картине Владимира Грамматикова «Мио, мой Мио» (1986), известного своими работами над «Усатым нянем» (1978) и «Шла собака по роялю» (1979). Фильм снят по одноимённой повести Астрид Линдгрен.
Помимо младшего поколения британских актёров, в съёмках принял участие Кристофер Ли, исполнивший роль рыцаря Като. Зрители знают его по относительно недавним ролям во «Властелине колец» (Саруман) и «Звёздных войнах» (граф Дуку).
Мутти и Джанкарло Джанинни
Фильм «Жизнь прекрасна» (1979) был срежиссирован Григорием Чухраем. Он повествует о непростой судьбе таксиста, который мечтает вернуться за штурвал самолёта. В картине снялась целая плеяда итальянских актёров, советские актёры театра и кино заняли в нём эпизодические роли.
Том Халс и Боб Хоскинс
Том Халс (слева) — американский актёр, обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Амадей» (1984). Через несколько лет после получения премии Андрей Кончаловский снимет его в картине совместного производства с Италией и США «Ближний круг» (1991). Актёр сыграет роль Ивана Саньшина, простодушного киномеханика, а британец Боб Хоскинс (справа) займёт место в «ближайшем кругу» диктатора.
Иван Дарваш (слева)
Режиссёрами советско-венгерского фильма «Держись за облака» (1971) выступили Борис Григорьев и Петер Сас, сняв картину о судьбе Венгерской республики. Несмотря на провальное качество сюжета и сложности бюджета, одну из ролей исполнил Андрей Миронов, звезда советского экрана.
Максим Мунзук
Фильм «Дерсу Узала» (1975) примечателен не столько своим актёром, сколько японским режиссёром — Акирой Курасавой, обладателем премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Но всё же Максим Мунзук, который исполнил роль охотника и проводника по тайге Дерсу Узала, не просто так выделяется на фоне именитых советских актёров (например, Юрия Соломина или Михаила Бычкова). Родившийся в империи Цин, тогда ещё сирота Мунзук, впитал в себя русско-китайскую культуру, и благодаря меткому глазу режиссёра мы можем познакомиться со столь колоритным персонажем.
Марчелло Мастроянни
Никита Михалков не мог обойтись без изюминки для «чеховского» фильма. «Очи чёрные» (1987) — история любви итальянского мужчины с творческой натурой и русской девушки Анны.
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