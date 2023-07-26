14 зарубежных актёров, которые исполнили роли в советских фильмах

Дети на этом кадре — британцы Ник Пиккард и Кристиан Бэйл, которые сыграли в картине Владимира Грамматикова «Мио, мой Мио» (1986), известного своими работами над «Усатым нянем» (1978) и «Шла собака по роялю» (1979). Фильм снят по одноимённой повести Астрид Линдгрен.

Помимо младшего поколения британских актёров, в съёмках принял участие Кристофер Ли, исполнивший роль рыцаря Като. Зрители знают его по относительно недавним ролям во «Властелине колец» (Саруман) и «Звёздных войнах» (граф Дуку).

Мутти и Джанкарло Джанинни