Кем на самом деле был Лелик из "Бриллиантовой руки" и откуда у него такие странный акцент?

Мы отлично помним персонажа Анатолия Папанова из бессмертной гайдаевской "Бриллиантовой руки" - знаменитого Лелика.
Однако Лелик - личность весьма загадочная. Не менее загадочная, чем таинственная Анна Сергеевна из "оплаченного двухкоешного номера" в блистательном исполнении Светланы Светличной.
Например, непонятно ни настоящие имя, ни прошлое самого Лелика, ни его нынешний "официальный" род занятий, ни происхождение странных акцента с манерами.
Но Леонид Иович по своему обыкновению оставил нам вагон зацепок. Попробуем сейчас вместе разобраться.
Начнем с имени. Лелик, на мой взгляд, это скорее всего Леонид - тонкая аллюзия на "дорого Леонида Ильича". На сей момент указывает трогательный момент с характерным поцелуем "по-брежневски" Лелика и Геши в морском порту. Кстати, по сценарию Лелик описывается еще и как "мрачный богатырь с лохматыми бровями" - ну точно вылитый Брежнев же!
В самом сценарии ленты еще и немного говорится о прошлом Лелика - прежде наш герой являлся подающим неплохие надежды спортсменом-тяжелоатлетом. Отстраненным от соревнований за пьянку. Что ж, бывшие спортсмены во все века преступные ряды пополняли...
По поводу других прошлых занятий Лелика. Мне пришлось буквально перевернуть кучу различных версий о герое Папанова. Главная, на мой взгляд, это что Лелик - бывший военный, скорее всего, спецназовец десантник или экс-боец морской пехоты.
Сами посудите: Лелик лихо водит автомобиль, плавает с аквалангом, дерется, управляется с подводной торпедой. Время меряет не по привычным гражданским часам, а по хронометру. Еще и значок парашютиста носит.
А как просчитывает операцию "Дычь"! Тон у Лелика чисто командирский, задачи им ставятся четко и ясно - вон бедолагу Козодоева гоняет!
Впрочем, скорее всего, у Лелика с военными делами тоже не особо успешно дело обстояло. Ибо все-таки слишком много он косячит - операцию "Дичь" проваливает, в море трусами цепляется за крючок". Потом не смог с гражданским шпаком справиться в рукопашную. Мое мнение - из армии Лелика тоже когда-то выгнали. Возможно, за профнепригодность, то же злоупотребление зеленым змием.
На счет нынешней же занятости Лелика тоже видим жирный намек. Вы же помните момент, когда Лелик пытается снять с Семен Семеныча гипс в автомастерской? "Точка на трассе", как выражается сам герой Папанова - ни что иное, как его официальное место работы "под прикрытием". Ибо в СССР даже самый матерый бандит, если не был в бегах, не мог оставаться просто безработным. :)
СТО явно действующее, кстати, - в углу вон виден посторонний автомобиль, стоящий на ремонте. А сам Лелик, скорее всего, тут числится автомехаником, слесарем или даже заведующим - весьма престижная для советской эпохи специальность. Тем более, что сценарная кличка Лелика, не упомянутая в фильме - Механик! А в самом гараже у него имеется тайная нычка - значит человек здесь свой.
Автомастерская в день "снятия гипса" явно закрыта на выходной. Ибо судя по тому, что дражайшая супруга Семен Семеныча в этот день свободно уехала с детьми в Дубровку. То бишь, то скорее всего, суббота или воскресенье.
А что же акцент Лелика? У него манера речи весьма интересная - весьма (за некоторыми элементами) напоминает белорусскую. Лелик в речи, к примеру, типично заменяет "в" на "у" или "е" на "э",- "не бэспокойся Казладоеу, сядем усэ"! Впрочем, справедливости рад, Папанов этот свой характерный псевдобелорусский акцент создал еще для "Берегись автомобиля". А уже в "Бриллиантовой руке" на все сто выкрутил.
Кстати, сам Папанов, если что, по линии мамы родом именно из Белоруссии. Его почтенная родительница являлась белорусской полькой, тайно принявшей православие, чтоб выйти замуж за своего русского возлюбленного.
В общем, резюмируем кратко. Лелик - Леонид откуда-то из Белоруссии. В прошлом военный, возможно какой-то спецназовец или морской пехотинец. Плюс некогда успешный тяжелоатлет. Но всю его многообещавшую карьеру украл алкоголизм. И тогда амбициозный Лелик, где-то в середине 1960-х годов, прибился в качестве подручного к контрабандисту Шефу...
Источник:
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