Кем на самом деле был Лелик из "Бриллиантовой руки" и откуда у него такие странный акцент?

Однако Лелик - личность весьма загадочная. Не менее загадочная, чем таинственная Анна Сергеевна из "оплаченного двухкоешного номера" в блистательном исполнении Светланы Светличной.

Например, непонятно ни настоящие имя, ни прошлое самого Лелика, ни его нынешний "официальный" род занятий, ни происхождение странных акцента с манерами.

Но Леонид Иович по своему обыкновению оставил нам вагон зацепок. Попробуем сейчас вместе разобраться.

Начнем с имени. Лелик, на мой взгляд, это скорее всего Леонид - тонкая аллюзия на "дорого Леонида Ильича". На сей момент указывает трогательный момент с характерным поцелуем "по-брежневски" Лелика и Геши в морском порту. Кстати, по сценарию Лелик описывается еще и как "мрачный богатырь с лохматыми бровями" - ну точно вылитый Брежнев же!