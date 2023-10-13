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68-летний актёр Уиллем Дефо раздал огня в новой крутой фотосессии

68-летний актёр Уиллем Дефо раздал огня в новой крутой фотосессии

Автор:
13 октября 2023 09:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Уиллем Дефо   актер   знаменитости   круто   фото   фотосессия   
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Кто же не знает четырёхкратного номинанта на премию «Оскар» харизматичного Уиллема Дефо? Как и любой актёр, он время от времени участвует в съёмках для того или иного журнала. Последней работой Уиллема стала съёмка для Modern Weekly Style.

Снимал его известный фотограф Джек Дэвисон. На минуточку, актёру уже 68 лет, а он всё так же раздаёт огня, поэтому и фотосессия получилась настоящая пушка-бомба!


Уиллем Дефо снялся для нового номера журнала Modern Weekly Style

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Фотографом харизматичного актёра стал фотограф Джек Дэвисон


Съёмка получилась под стать актёру — невероятно яркой и запоминающейся


Кстати, несмотря на солидный возраст, Уиллем всё ещё активно снимается

В конце июля актёру исполнилось 68 лет, но его фильмография только растёт! Например, в 2024 году мы увидим две премьеры с участием Дефо: «Носферату» и «Битлджус 2».


Кинокарьера Уиллема насчитывается работу почти в 150(!) фильмов

Уверены, что Уиллем и за 200 успеет перевалить! 🙂


К слову, начал он сниматься ещё в 1980 году

Первым фильмом актёра стала картина «Врата рая» режиссёра Майкла Чимино. Но по иронии судьбы Уиллема в том фильме вы не увидите, потому что кадры с его участием были вырезаны.


Ну а первый «Оскар» Дефо получил аж в 1987 году

Уиллем взял награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Взвод».


У этого харизматичного мужчины невероятная актёрская востребованность


Сниматься в 5-7 фильмах в год? Да запросто!


Выдающаяся, неординарная внешность Дефо запоминается с первого взгляда

Огромные, выразительные глаза и широкая улыбка делают Дефо по-настоящему демонически-обаятельным

Вероятно, физическая активность и бодрость актёра — это результат его образа жизни и пищевых привычек

Дефо много лет практикует аштанга-йогу и является адептом пескетарианства (это один из видом вегетарианства, когда не употребляется мясо животных, но рыба, яйца, морепродукты и молочная продукция вполне допустимы в рационе).


Кстати, сам актёр вырос в многодетной семье врачей

Он был седьмым из восьми детей. Отец и мать работали во врачебной сфере, где проводили много времени, поэтому маленький Уиллем был буквально выращен пятью старшими сёстрами.


Воспитание сёстрами не прошло даром

Девушки много рассказывали мальчишке об интимном мироустройстве, поэтому, когда в свои шесть лет он решил поделиться с одноклассниками своими знаниями, те просто его побили, посчитав эту информацию мерзкой.


Дефо многие годы находился в неофициальном браке со своей первой женой

Если точнее, то в «браке» с Элизабет ЛеКомпт, с которой у них родился единственный сын, Уиллем прожил 27 лет. А не расписывалась пара, потому что Элизабет считала, что официальный брак порабощает женщину, делая её собственностью мужчины. Актёр уважал мировоззрение своей супруги.


Интересный жизненный опыт, природная харизма и талант сделали личность Дефо поистине уникальной


А вы являетесь фанатом потрясающего Уилемма Дефо?


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Метки: Уиллем Дефо   актер   знаменитости   круто   фото   фотосессия   
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185
Иван 2 часа назад
Моё любимое!
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10k
Алексей 7 минут назад
Ван Гог
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273
ДедМаздай 22 минуты назад
Отличный актер! В фильме "Взвод" очень переживал когда его убили! Дай бог ему здоровья и творческих успехов!
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34k
Korolev 50 минут назад
Ссылка coub.com
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6k
Бу Час назад
очень достойный актер и человек!
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56k
dima423 2 часа назад
фактурный такой чувак...ему без грима в ужастиках можно сниматься щас))
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Infinite

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