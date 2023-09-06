Госслужащие в Индии носят мотоциклетные шлемы на работе

Государственные служащие в индийском штате Телангана работают в ветхом здании и вынуждены носить мотошлемы, чтобы уберечь голову от падающей с потолка плитки. По иронии судьбы, в обязанности их отдела входит развитие района путем проведения интернета в деревни и создания инфраструктуры.
В соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин из отдела развития в районе Джагтиал (штат Телангана) работают в шлемах. По сообщениям местных СМИ, работники требуют переезда в более безопасный офис. Один из их коллег едва не получил черепно-мозговую травму, когда с потолка упала плитка.
В здании протекает крыша еще с прошлого года, из-за влаги от потолка отваливаются куски, и сотрудникам не остается ничего другого, как искать способы защитить себя.
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После того, как эта история получила широкую огласку, представители администрации Джагтиала объявили, что работников отдела развития "в скором времени" переведут в другое здание.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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