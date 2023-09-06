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Госслужащие в Индии носят мотоциклетные шлемы на работе

Госслужащие в Индии носят мотоциклетные шлемы на работе

Автор:
06 сентября 2023 10:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   госслужащий   защита   здание   мотошлем   работа   
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Государственные служащие в индийском штате Телангана работают в ветхом здании и вынуждены носить мотошлемы, чтобы уберечь голову от падающей с потолка плитки. По иронии судьбы, в обязанности их отдела входит развитие района путем проведения интернета в деревни и создания инфраструктуры.

В соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин из отдела развития в районе Джагтиал (штат Телангана) работают в шлемах. По сообщениям местных СМИ, работники требуют переезда в более безопасный офис. Один из их коллег едва не получил черепно-мозговую травму, когда с потолка упала плитка.

В здании протекает крыша еще с прошлого года, из-за влаги от потолка отваливаются куски, и сотрудникам не остается ничего другого, как искать способы защитить себя.


После того, как эта история получила широкую огласку, представители администрации Джагтиала объявили, что работников отдела развития "в скором времени" переведут в другое здание.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   госслужащий   защита   здание   мотошлем   работа   
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4  комментария
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Vergüenza Ajena 2 часа назад
Вот и осталось им только переименовать страну - и не будет больше никаких проблем.
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5k
Евгений Д Час назад
Отремонтировать крышу не пробовали ??
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4k
Lexx 2 часа назад
А строительная каска не подойдёт? Нужно обязательно гермошлем одевать и париться в нём весь день в солнечной Индии.
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