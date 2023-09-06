Госслужащие в Индии носят мотоциклетные шлемы на работе

В соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин из отдела развития в районе Джагтиал (штат Телангана) работают в шлемах. По сообщениям местных СМИ, работники требуют переезда в более безопасный офис. Один из их коллег едва не получил черепно-мозговую травму, когда с потолка упала плитка.