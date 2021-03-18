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Герои данной подборки родились в рубашке - это факт. Перед вами наглядные тому доказательства, которые удалось найти на просторах глобальной паутины. Смотрите и учитесь на их ошибках.
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А бородатого п"дараса я бы даже к себе в цех не пустил.
Кстати, ни об одном нехорошем случае с таким способом не слышал.