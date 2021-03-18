FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11924 поста • 2594 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности

Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности (19 фото)

Автор:
18 марта 2021 15:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   безопасность   защита   мужчины   прикол   работа   смех   техника безопасность   
2220
19
Герои данной подборки родились в рубашке - это факт. Перед вами наглядные тому доказательства, которые удалось найти на просторах глобальной паутины. Смотрите и учитесь на их ошибках.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   безопасность   защита   мужчины   прикол   работа   смех   техника безопасность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Опиум для народа Час назад
Устав ВС,ПДД и ТБ кровью писаны. Так что такие долбо"бы тоже нужны. Как плохой пример. И чем больше крови-тем нагляднее.
А бородатого п"дараса я бы даже к себе в цех не пустил.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
Злобный Члегр 20 минут назад
Боянов многовато...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Злобный Члегр 21 минуту назад
Комментарий к фото
От этой яйца свело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
petia 41 минуту назад
Как за--ебали эти :
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мистер Фикс 47 минут назад
последняя конечно... если чувак сорвется, рывок тела вниз - хрен там что удержат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
kaboza 58 минут назад
блин, мне отрваным отрезным прилетало в очки..крайне неприятно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Egoro Час назад
А чем 12 не зашла? В СССР и в 90-е в гаражах так и добирались дн днища авто, причём повсеместно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Павел Плеханов Egoro 54 минуты назад
У кого были кантователи, те с ними (вместо нижних колёс ставились). А у большинства не было, так вот и кантовали как на картинке.
Кстати, ни об одном нехорошем случае с таким способом не слышал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
pomoxa Egoro 48 минут назад
Да и 1 вполне себе норм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Egoro 18 секунд назад
Например тем, что сейчас не союз и люди знают о технике безопасности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти “Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах Чем мы занимаемся, когда нас никто не видит Чем мы занимаемся, когда нас никто не видит Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех "Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей "Дайте денег", или подборка убойных резюме от очень странных людей Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1088030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри
5
148
Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри
10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"
7
53
10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Hummer M1-R от Mil-Spec — ярко-желтый супервнедорожник мощностью 800 лошадиных сил
1
5
Hummer M1-R от Mil-Spec — ярко-желтый супервнедорожник мощностью 800 лошадиных сил
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
4
366
В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#люди#кино#авто аварии#прикольные#картинки#Москва#истории
#фото#история#животные#интересное#дтп#аварии#автомобили#приколы#авария дня#настроение
#интересно#прикол#подборка#сша#СССР#автомир#дети#природа#женщина за рулем#пешехода сбили

На что жалуетесь?

Вернуться