Водителя Байдена на саммите G20 уволили из-за «халтуры» на стороне

Водителя кортежа президента США Джо Байдена, который должен был возить его на саммите G20 в Нью-Дели, отстранили от обязанностей за то, что он в рабочее время подвез другого своего клиента, пишет местная газета Indian Express.

МИД Индии нанял несколько частных автомобилей для кортежа Байдена, рассказал газете представитель агентства безопасности. Машина водителя из индийского штата Харьяна была в составе передовой группы кортежа. На автомобиле было несколько наклеек, указывающих на ее принадлежность к кортежу Байдена, и машина должна была находиться в отеле «Маурья», где остановился президент США. Но что-то пошло не так.