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Водителя Байдена на саммите G20 уволили из-за «халтуры» на стороне

Водителя Байдена на саммите G20 уволили из-за «халтуры» на стороне

Автор:
10 сентября 2023 22:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Саммит G20   байден   водитель   кортеж   увольнение   халтура   
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Индийского водителя из кортежа Байдена на G20 отстранили за подвоз частного клиента в рабочее время. Видимо, водил для президента мирового гегемона набирают с улицы по объявлению.

Водителя кортежа президента США Джо Байдена, который должен был возить его на саммите G20 в Нью-Дели, отстранили от обязанностей за то, что он в рабочее время подвез другого своего клиента, пишет местная газета Indian Express.

МИД Индии нанял несколько частных автомобилей для кортежа Байдена, рассказал газете представитель агентства безопасности. Машина водителя из индийского штата Харьяна была в составе передовой группы кортежа. На автомобиле было несколько наклеек, указывающих на ее принадлежность к кортежу Байдена, и машина должна была находиться в отеле «Маурья», где остановился президент США. Но что-то пошло не так.

В субботу около восьми утра водителю позвонил постоянный пассажир, который попросил подвезти его к другому отелю. Выезд кортежа Байдена был запланирован на 9:00 – 9:30, сообщает Indian Express, поэтому водила решил "срубить бабла по-быстрому".

Когда автомобиль подъехал к месту назначения, к отелю «Тадж Мансингх», служба охраны отеля, увидев наклейки с изображением отеля «Маурья» и кортежа Байдена, задержала машину. Водителя и пассажира допросили, после чего выяснилось, что они ничего не знали о протоколе.

начальника протокольного отдела МВД проинформировали об инциденте, автомобиль исключили из кортежа Байдена, сняли с него все наклейки. И водителя, и его клиента отпустили, никаких юридических действий против них предпринято не было.

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Метки: Индия   Саммит G20   байден   водитель   кортеж   увольнение   халтура   
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просто Дмитрий Полчаса назад
Ля, ты крыса американская
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АнтонПолднев Полчаса назад
Мастера заголовка снова на арене...
"Водитель Байдена" и "Водитель из кортежа Байдена", это абсолютно разные люди.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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