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Сообщество ФотоМир 6876 постов • 764 подписчика подписаться
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На случай, если вам не нравится ваш офис

На случай, если вам не нравится ваш офис

Автор:
28 апреля 2022 16:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   в мире   мир   путешествия   работа   труд   фото   фотографии   
1506
10
Подборка фото офисов государственных служащих в Индии.
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Источник:

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Метки: Индия   в мире   мир   путешествия   работа   труд   фото   фотографии   
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14  комментариев
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10k
Клёст 2 часа назад
На всех фото вовсе не бедность обстановки и не разруха, а обыкновенная неряшливость в содержании помещения и рабочих материалов со стороны хозяев.
Чего ещё ждать от людей, которые в Ганге, и ему подобных водоёмах омываются...
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6k
evenSeven 3 секунды назад
Вспомнился старый анекдот времен СССР:
В новоиспеченной Банановой республике за Президентом бегает человек и упрашивает поставить ему телефон.
- Нет, не поставлю! Нет свободных!
- Как не поставишь? Какой же я тогда министр связи без телефона?
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2k
milenBG 6 минут назад
Зато хакеры никогда не проникнут в базу данных
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84k
Taras Kozalupko 7 минут назад
Это суд или полиция, на заднем плане на стене верёвки, на которых вешают провинившихся
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26k
Андрей Полчаса назад
По сравнению с работой этого индийца, работа в этих индийских офисах просто синекура
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1k
Росомаха Час назад
Напомнило фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих"... У нас , после революции, такая же история была. А у них народу много, конкуренция огромная. Зачем электроника? Не нравится , за порогом очередь!
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20k
Сергей Шишкин Час назад
Можно было бы и уточнить дату фото этих офисов. А то может это начало 20-го века.
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5k
kleyman Час назад
А чего хотеть от тех кто моется в том же месте где другой срет, а третий недогорелый трупак скидывает?
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Главное, что обезьяны под защитой.
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13k
Александр 2 часа назад
Кто не хочет работать в офисе, есть куча вакансий, дворники, на пример.
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155
bonli 2 часа назад
так и будем на нищету ровняться?
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69k
Viktor 2 часа назад
А кроме индийских офисов ничего нет?
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9k
Rus77 2 часа назад
А зачем сравнивать с бомжами?!
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Прибрать свинарник + банка краски
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