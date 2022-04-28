На случай, если вам не нравится ваш офис

Вдруг вам не нравится качество стульев, столов, за которыми вы работаете. Или кондиционер постоянно барахлит, а компьютеры тормозят. Или убирают не каждый день. Но зато можно громко сказать: "Как я рад, что не работаю в офисе Индии".