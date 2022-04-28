На случай, если вам не нравится ваш офис

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Подборка фото офисов государственных служащих в Индии.
Вдруг вам не нравится качество стульев, столов, за которыми вы работаете. Или кондиционер постоянно барахлит, а компьютеры тормозят. Или убирают не каждый день. Но зато можно громко сказать: "Как я рад, что не работаю в офисе Индии".
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Индия в мире мир путешествия работа труд фото фотографии
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