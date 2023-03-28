Как выращивают соль в жаркой индийской пустыне

Фермеры рискуют своей жизнью, но при этом за работу им платят сущие копейки.
Когда-то соль была безумно дорогим продуктом: в древности она приравнивалась к золоту. Конечно, сегодня соль столько не стоит, впрочем, есть и дорогие сорта. Одна ложка такой соли по цене приравнивается к килограмму сахара. Но обычную соль, которая популярна во всех кухнях мира, добывают чаще из водоемов: это могут быть озера или морская вода. Предлагаем узнать, как ведутся работы на одном из таких солевых производств в Индии.
Индия — одна из крупнейших стран-экспортеров соли. Треть всего экспорта выращивается индийскими фермерами в солончаке Малый Качский Ранн в штате Гуджарат. Солончак находится в пустыне, так что температуры тут высокие, работать в таких условиях очень сложно. Когда-то на этом месте было море, но из-за стихийных бедствий оно отступило, оставив после себя напоминание — почву, богатую солью.
Увы, ее нельзя просто так взять и собрать с земли, соль тут нужно выращивать. Для этого в солончаке роют колодцы глубиной в несколько метров, а также строят соляные бассейны. Как именно местным жителям удается вырастить соль и насколько сложный это труд, смотрите в видеоролике ниже.
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