Как выращивают соль в жаркой индийской пустыне

Когда-то соль была безумно дорогим продуктом: в древности она приравнивалась к золоту. Конечно, сегодня соль столько не стоит, впрочем, есть и дорогие сорта. Одна ложка такой соли по цене приравнивается к килограмму сахара. Но обычную соль, которая популярна во всех кухнях мира, добывают чаще из водоемов: это могут быть озера или морская вода. Предлагаем узнать, как ведутся работы на одном из таких солевых производств в Индии.