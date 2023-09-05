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Власти Индии захотели сменить название страны

Власти Индии захотели сменить название страны

Автор:
05 сентября 2023 19:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бхарат   Индия   закон   колониальное наследие   конституция   парламент   переименование   
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Политики считают, что слово "Индия" является символом рабства, поскольку было дано колонизаторами с одного пасмурного острова.

Кабинет действующего премьер-министра Нарендры Моди планирует переименовать официальное название страны в Бхарат. Соответствующую резолюцию внесут на рассмотрение во время специальной сессии парламента, которая запланирована на 18-22 сентября.


Примечательно, что инициативу поддержали многие индийские политики. Так, лидер партии "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия) Раджья Сабха Нареш Бансал на предыдущей сессии парламента и вовсе заявил, что существующие название страны —это символ колониального рабства, поэтому слово "Индия" следует исключить из Конституции.


"Британцы изменили название Бхарата на Индию. В соответствии со ст. 1 Конституции говорится: «Индия, также Бхарат, является союзом штатов». Наша страна была известна под названием «Бхарат» на протяжении тысячелетий... Это древнее название этой страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название «Индия» было дано колониальным правлением и, таким образом, является символом рабства", — заявил Раджья Сабха Нареш Бансал.

Отмечается, что по конституции в Индии два равнозначных языка — английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди — Бхарат. Однако, как всем известно, на международном уровне страну всегда именуют Индией, а Бхаратом она остаётся только внутри страны.

Примечательно, что впервые в истории страны термин "Бхарат" для международной аудитории использовала нынешний президент Драупади Мурму, причём совсем недавно — в официальном приглашении лидеров стран G20 на ужин.


"Президент Бхарата имеет честь пригласить на ужин в субботу, 9 сентября", — говорится в официальном приглашении Драупади Мурму.


Напомним, что саммит G20 состоится 9-10 сентября в Нью-Дели.

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Метки: Бхарат   Индия   закон   колониальное наследие   конституция   парламент   переименование   
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15  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Штош такое деется, бхаратцы!? Индейцев теперь тоже переименовывать?
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
От перестановки коек в борделе, мало что изменится.
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Ху с ним , лишь бы плясать не перестали !!!
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24k
Axel 58 минут назад
Ну а почему свободная Индия не может называться как им хочется. Они же правда это сами решили. Вроде как и хохлы). А индейцев переименуют в американцев которые боролись с оккупантами?
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32k
Ego sum qui sum Час назад
Хозяин - брахманин, пускай переименовывают
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