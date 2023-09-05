Власти Индии захотели сменить название страны

Политики считают, что слово "Индия" является символом рабства, поскольку было дано колонизаторами с одного пасмурного острова.
Кабинет действующего премьер-министра Нарендры Моди планирует переименовать официальное название страны в Бхарат. Соответствующую резолюцию внесут на рассмотрение во время специальной сессии парламента, которая запланирована на 18-22 сентября.
Примечательно, что инициативу поддержали многие индийские политики. Так, лидер партии "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия) Раджья Сабха Нареш Бансал на предыдущей сессии парламента и вовсе заявил, что существующие название страны —это символ колониального рабства, поэтому слово "Индия" следует исключить из Конституции.
"Британцы изменили название Бхарата на Индию. В соответствии со ст. 1 Конституции говорится: «Индия, также Бхарат, является союзом штатов». Наша страна была известна под названием «Бхарат» на протяжении тысячелетий... Это древнее название этой страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название «Индия» было дано колониальным правлением и, таким образом, является символом рабства", — заявил Раджья Сабха Нареш Бансал.
Отмечается, что по конституции в Индии два равнозначных языка — английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди — Бхарат. Однако, как всем известно, на международном уровне страну всегда именуют Индией, а Бхаратом она остаётся только внутри страны.
Примечательно, что впервые в истории страны термин "Бхарат" для международной аудитории использовала нынешний президент Драупади Мурму, причём совсем недавно — в официальном приглашении лидеров стран G20 на ужин.
"Президент Бхарата имеет честь пригласить на ужин в субботу, 9 сентября", — говорится в официальном приглашении Драупади Мурму.
Напомним, что саммит G20 состоится 9-10 сентября в Нью-Дели.
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