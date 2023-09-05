Власти Индии захотели сменить название страны

Кабинет действующего премьер-министра Нарендры Моди планирует переименовать официальное название страны в Бхарат. Соответствующую резолюцию внесут на рассмотрение во время специальной сессии парламента, которая запланирована на 18-22 сентября.

Примечательно, что инициативу поддержали многие индийские политики. Так, лидер партии "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия) Раджья Сабха Нареш Бансал на предыдущей сессии парламента и вовсе заявил, что существующие название страны —это символ колониального рабства, поэтому слово "Индия" следует исключить из Конституции.