В Москве Следственный Комитет проверит мужчин, сделавших замечание мусульманке из-за никаба

Пассажир метро потребовал от девушки "носить нормальную одежду". С ним был полностью согласен еще один мужчина. Вдвоём они принялись доказывать, почему в РФ нельзя на улице появляться в таком виде. Мусульмане призвали найти и наказать обидчиков правоверной.
Манера одеваться не всегда толерантно воспринимается людьми другой национальности и вероисповедания. России участились случаи конфликтов на почве "не такой одежды". Недавно в Москвезаде ржали выходца из Средней Азии, ударившего девушку в коротких шортах.
А на днях русскоязычный мужчина предъявил претензии к мусульманке, которая ехала в столичном метро в никабе.
Источник:
Сама девушка, которая носит никаб, пояснила, что она не стала выкладывать в соцсети видео со своим обидчиком, если бы тот не допустил физического контакта, когда попытался сорвать с её лица ткань. Это оскорбительное действие стало решающим аргументом и мусульманка предала огласке инцидент в метро.
Источник:
После обнародования видео в мусульманских пабликах призвали найти и наказать обидчика правоверной. А сама оскорбленная - кстати, русская по происхождению, но принявшая ислам - обратилась к адвокату Азе Алиевой с просьбой представлять её интересы в суде.
Источник:
Появилась информация, что в настоящее время "следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка по факту инцидента в столичном метро", однако сведения о возбуждении уголовного дела ( по ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") в отношении двух мужчин в столичном главке СК опровергли.
Источник:
- Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со спортсменкой
- Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут
- В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню
- Некавказская пленница: конюх-узбек похитил в Калининграде школьницу, чтобы увезти её на родину и жениться
- В московском метро мужчина потребовал, чтобы пассажирка сняла никаб и открыл портал в ад
У вас пять лет пенсии отобрали, каждый день в магазине 20% денег отметают (НДС), цены растут ракетой и за всё это принуждают сдохнуть, а вам кусок трикотажа не угодил.
Похоже на смещённую активность (гугли)...
Вот ты говоришь "у вас", а сам откуда?
А я хочу ходить по центру города ГОЛОЙ!!! Ну, а что? Это моя религия - вера в голозадого Бога! Но если я так пойду, мне впаяют административку!