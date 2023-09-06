В Москве Следственный Комитет проверит мужчин, сделавших замечание мусульманке из-за никаба

Манера одеваться не всегда толерантно воспринимается людьми другой национальности и вероисповедания. России участились случаи конфликтов на почве "не такой одежды". Недавно в Москвезаде ржали выходца из Средней Азии, ударившего девушку в коротких шортах.

А на днях русскоязычный мужчина предъявил претензии к мусульманке, которая ехала в столичном метро в никабе.