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В Москве Следственный Комитет проверит мужчин, сделавших замечание мусульманке из-за никаба

В Москве Следственный Комитет проверит мужчин, сделавших замечание мусульманке из-за никаба

Автор:
06 сентября 2023 09:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   СК РФ   национальная одежда   никаб   оскорбление   уголовное дело   
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Пассажир метро потребовал от девушки "носить нормальную одежду". С ним был полностью согласен еще один мужчина. Вдвоём они принялись доказывать, почему в РФ нельзя на улице появляться в таком виде. Мусульмане призвали найти и наказать обидчиков правоверной.

Манера одеваться не всегда толерантно воспринимается людьми другой национальности и вероисповедания. России участились случаи конфликтов на почве "не такой одежды". Недавно в Москвезаде ржали выходца из Средней Азии, ударившего девушку в коротких шортах.


А на днях русскоязычный мужчина предъявил претензии к мусульманке, которая ехала в столичном метро в никабе.




Сама девушка, которая носит никаб, пояснила, что она не стала выкладывать в соцсети видео со своим обидчиком, если бы тот не допустил физического контакта, когда попытался сорвать с её лица ткань. Это оскорбительное действие стало решающим аргументом и мусульманка предала огласке инцидент в метро.


После обнародования видео в мусульманских пабликах призвали найти и наказать обидчика правоверной. А сама оскорбленная - кстати, русская по происхождению, но принявшая ислам - обратилась к адвокату Азе Алиевой с просьбой представлять её интересы в суде.




Появилась информация, что в настоящее время "следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка по факту инцидента в столичном метро", однако сведения о возбуждении уголовного дела ( по ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") в отношении двух мужчин в столичном главке СК опровергли.

Источник:

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Метки: Видео   Метро   СК РФ   национальная одежда   никаб   оскорбление   уголовное дело   
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20  комментариев
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3k
xbrat Час назад
Все эти религиозные окультные фишки нужно демонстрировать только в кругу своей семьи, если им это нравиться!
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37k
russger 4 минуты назад
СК не в ту сторону работает. Лучше бы чёрных гоняли.
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22k
Killgrave 5 минут назад
Чуркам и чернильницам не место среди людей. Хочешь носить мешок на пустой голове - пистуй в аул ! Русские люди имеют право жить и находиться среди людей своей нации и веры, они ее никому не навязывают и никуда не распространяют, но терпеть засилье чурбанья в русских городах никто не должен.
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4k
Феликс Дзержинский 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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214
Patiot 13 минут назад
Всемогущий Аллах милостивый и милосердный жестоко покарает грешников и нечестивцев.
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1k
Ольга 21 минуту назад
ох уж эти двойные стандарты: вы нам не говорите как одеваться, а сами одевайтесь как мы хотим. ну-ну
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37k
Антон Полчаса назад
СК надо эту чернильницу проверить и азерботское ОПГ которое за нее вписалось!
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34k
Korolev Полчаса назад
На пустом месте канитель развели.

У вас пять лет пенсии отобрали, каждый день в магазине 20% денег отметают (НДС), цены растут ракетой и за всё это принуждают сдохнуть, а вам кусок трикотажа не угодил.

Похоже на смещённую активность (гугли)...
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88
Konst 45 минут назад
А я вот с ним согласен! Почему, приезжая в мусульманскую страну я должен соблюдать дресс-код, а они, приезжая к нам, носят свою, чуждую нам одежду! Это первое! А второе, в нашей стране был не один теракт, совершённый вот в таких-же одеждах и при их виде я всегда стараюсь держаться от них подальше! А собственно почему в стране, где я родился, я должен испытывать этот страх! Так что я считаю что надо на законодательном уровне запретить ношение такой одежды!
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6k
MLNV 50 минут назад
Жесть... И у нас ТИПА светское государство!!! Но приверженцы разного рода религий уже хуже [мат]@сов, честное слово... А если твоя палатка по самые глаза оскорбляем МОИ моральные и религиозные устои??? Или это другое?
А я хочу ходить по центру города ГОЛОЙ!!! Ну, а что? Это моя религия - вера в голозадого Бога! Но если я так пойду, мне впаяют административку!
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6k
MLNV 50 минут назад
А я хочу ходить по центру города ГОЛОЙ!!! Ну, а что? Это моя религия - вера в голозадого Бога! Но если я так пойду, мне впаяют административку!
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