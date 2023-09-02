В московском метро мужчина потребовал, чтобы пассажирка сняла никаб и открыл портал в ад

Никаб это черное покрывало с прорезью для глаз, является традиционным (но не обязательным) женским головным убором в исламских государствах.
Мужчину в метро смутила группа женщин в этих самых никабах, и на всякий случай он потребовал, чтобы барышни показали личики, а то вдруг там террористы замаскированные едут. Конечно, требования бдительного гражданина проигнорировались, и тут мужика понесло.
Пассажиры в вагоне разделились на два лагеря, одни встали на сторону женщин с закрытыми лицами, другие на сторону мужчины, требовавшего соблюдать светские законы приличия.
В запрещенном нельзяграме, где видео словесной перепалки быстренько завирусилось, иностранные специалисты обещают найти и наказать парня, а некоторые совсем отбитые и вовсе собираются воевать с Россией.
Во Франции никаб запретили носить еще в 2010 году, в 2011 к этому запрету присоединилась Бельгия, в 2013 - в Швейцарии. У нас этого запрета нет.
Друзья, а как вы считаете, кто в этой ситуации прав?
Источник:
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по личикам это он бы и определил.
Как же легко и свободно я себя чувствую своей стране.
Я заплатил за него два штрафа ( или по 15 суток предлагали).
Объяснил сыну, что мы мультикультурная страна.
Но сам сходил и купил топор - возле порога положил.
Я же русский, у меня прав с гулькин хер, вдруг придут "обиженные"...
Сын это "перерос"
А у меня осадочек до смерти - мы, русские, ни каких прав не имеем в стране.
Нас дикими считает и Запад, и наша Российская Власть.
Но! Если ты такая мусульманка, что без Никаха не появляешься в общественны местах, то почему ты путешествуешь в общественном транспорте без сопровождающего? Это как раз запрещено. А раз ты одна, обязана снять никак!
Но вот лицо обязательно должно быть видно. Потому что угроза терроризма никуда не делась.
Например если посмотреть фотографии Казани в Российской Империи - там нет женщин с полностью закрытым лицом.
Это все выдумки СОВРЕМЕННЫХ мусульман об обязательном закрытии лица.
Привнесенное из диких кишлаков в Средней Азии.
Не зря на документы клеится фотография именно лица, в не другой части тела.
Если для ношения никаба нет запрещающего закона, значит пришло время его вводить.