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В московском метро мужчина потребовал, чтобы пассажирка сняла никаб и открыл портал в ад

В московском метро мужчина потребовал, чтобы пассажирка сняла никаб и открыл портал в ад

Автор:
02 сентября 2023 12:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   никаб   религия   традиции и нравы   
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Никаб это черное покрывало с прорезью для глаз, является традиционным (но не обязательным) женским головным убором в исламских государствах.

Мужчину в метро смутила группа женщин в этих самых никабах, и на всякий случай он потребовал, чтобы барышни показали личики, а то вдруг там террористы замаскированные едут. Конечно, требования бдительного гражданина проигнорировались, и тут мужика понесло.



Пассажиры в вагоне разделились на два лагеря, одни встали на сторону женщин с закрытыми лицами, другие на сторону мужчины, требовавшего соблюдать светские законы приличия.

В запрещенном нельзяграме, где видео словесной перепалки быстренько завирусилось, иностранные специалисты обещают найти и наказать парня, а некоторые совсем отбитые и вовсе собираются воевать с Россией.


Во Франции никаб запретили носить еще в 2010 году, в 2011 к этому запрету присоединилась Бельгия, в 2013 - в Швейцарии. У нас этого запрета нет.

Друзья, а как вы считаете, кто в этой ситуации прав?

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Метки: Видео   Метро   Москва   никаб   религия   традиции и нравы   
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46  комментариев
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34k
АнтонПолднев Час назад
Когда ты начинаешь разговаривать с человеком так же, как он с тобой, это почему-то автоматически не нравится...
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4k
Alex Полминуты назад
А в чем он не прав? Зае**ли свою культуру к нам тащить. Что-то не нравится, пусть пиз**ют к себе на Родину.
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34k
Korolev Минуту назад
Ссылка youtu.be
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6k
мемфрид Минуту назад
Чулки снять, девок выпороть. Прелюдно. Парню медаль диванных войск
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10k
Бритва 5 минут назад
> а то вдруг там террористы замаскированные едут.
по личикам это он бы и определил.
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8k
The Dude 7 минут назад
Какое-то время назад ехал за машиной. В рюкзаке 1,5 мульта вечнодеревянных и бутылка вискаря. Тормознули на осмотр. Спросили, что там. В это время мимо дефилировали несколько дон-безнационалов с сумками. Я спросил, мол эти прекрасные мужчины не вызывают подозрений? Мне ответили, что сейчас заняты мною.
Как же легко и свободно я себя чувствую своей стране.
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3k
Overlord 8 минут назад
Значит у них на территории нельзя носить короткие шорты и майки, а у нас делай что хочешь? Пи3,д,уйте домой и там закутывайтесь в свои шторы!
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26k
AzuveR 9 минут назад
В своей мечете ,хот с цементным мешком на башке ,пусть ходят. В страну ,в которую приехали, чурки обязаны соблюдать и ЧТИТЬ установленные законы и порядки. Не нравится ,на буй в родные кишлаки.
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26k
AzuveR 9 минут назад
В своей мечете ,хот с цементным мешком на башке ,пусть ходят. В страну ,в которую приехали, чурки обязаны соблюдать и ЧТИТЬ установленные законы и порядки. Не нравится ,на буй в родные кишлаки.
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3k
Olegsky 9 минут назад
О как чурки, в России ох.ели. Закона нет, русские защититься не могут.
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2k
SmartCat101 11 минут назад
хочешь ходить в костюме почтового ящика делай это у себя в ауле !!!
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398
Дима Новосельский 14 минут назад
Как израильский правоохранитель в отставке скажу, нет проблем с хиджабом, но никаб..., действительно как я могу удостовериться, что передо мной та, кто она по документам, а иначе и Зеленский сможет свободно по Красной площади гулять, а то и похуже...
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9k
Уретра Брежнева 14 минут назад
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9k
Уретра Брежнева 16 минут назад
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62k
doker 17 минут назад
У меня сын, по молодости, страдал этим.
Я заплатил за него два штрафа ( или по 15 суток предлагали).
Объяснил сыну, что мы мультикультурная страна.
Но сам сходил и купил топор - возле порога положил.
Я же русский, у меня прав с гулькин хер, вдруг придут "обиженные"...
Сын это "перерос"
А у меня осадочек до смерти - мы, русские, ни каких прав не имеем в стране.
Нас дикими считает и Запад, и наша Российская Власть.
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207
Павел Верещагин 17 минут назад
ну законом разрешено,так что претензия не обоснована.бомбу террористы могут и под курткой нести,мне холодно типа..в Израиле живу таких достаточно много в общественном транспорте арабок,привыкли.меня больше раздражает когда они в этих балахонах в общие бассейны плюхаются или в сауну заходят,пот и пыль сплошной
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191
Андрей Маркин 19 минут назад
В европейских странах (Франция, Бельгия и других) ношение одежды, скрывающей лицо запрещено законодательно. У нас, пока, такого нет.
Но! Если ты такая мусульманка, что без Никаха не появляешься в общественны местах, то почему ты путешествуешь в общественном транспорте без сопровождающего? Это как раз запрещено. А раз ты одна, обязана снять никак!
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15k
Kostick 19 минут назад
дементоров в пекло. надо ушки свинячьи начинать уплетать, когда такое рядом. пусть тоже проявляют толерантность. а в идеале мини-пига с собой водить.
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8k
Zhora Полчаса назад
Я считаю, что лицо должно быть открыто. Если они настолько религиозны, то пусть покрывают голову и носят платок - хиджаб. В исламе этого достаточно.

Но вот лицо обязательно должно быть видно. Потому что угроза терроризма никуда не делась.
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115k
parallax 36 минут назад
В общественных местах лицо, если оно конечно оно не обезображено травмой, должно быть открытым. Это визитная карточка человека и пропуск в социум.
Не зря на документы клеится фотография именно лица, в не другой части тела.
Если для ношения никаба нет запрещающего закона, значит пришло время его вводить.
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20k
scorpick 36 минут назад
Чессказать, напрягает уже. Если вы хотите в средневековье, устраивайте его у себя дома. Ули в с этим в цивилизацию претесь?
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