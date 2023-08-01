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"Катя жила по своей воле": мать челябинского насильника, 14 лет удерживавшего женщину в плену, не верит в вину сына

"Катя жила по своей воле": мать челябинского насильника, 14 лет удерживавшего женщину в плену, не верит в вину сына

Автор:
01 августа 2023 17:08
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Ческидов   насильник   полиция   психический больной   уголовное дело   удержание человека   челябинский маньяк   
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Чудовищная история, произошедшая в посёлке Смолино, до сих пор не укладывается в голове односельчан. Как же так: в доме на правах рабыни много лет жила женщина, и никто не знал о творившемся там ужасе.


Маньяк-насильник много лет удерживал в плену женщину, которую избивал и принуждал к жизни с ним.


Эта страшная история в далёком челябинском посёлке началась 14 лет назад. В 2009 году он пригласил местную жительницу Катю выпить с ним. После посиделок женщина домой не вернулась и осталась его заложницей. Лишь недавно ей удалось сбежать из плена, когда её мучителя госпитализировали из-за обострения психического заболевания - тогда-то и вскрылись чудовищные факты.


Сбежавшая из плена девушка сразу направилась к своей сестре, которая жила неподалёку. Ей-то она и рассказала, что Владимир Ческидов - её насильник - издевался не только над ней. Он убил и другую узницу, с которой также жил некоторое время. Когда 33-летняя Екатерина оказалась в сексуальном рабстве, там уже жила Оксана. Девушки друг с другом не пересекались, виделись только издалека. Оксану Чискидов держал в сарае, Катю — в доме.


Той девушке было около 30 лет. Однажды насильник поссорился с ней, после чего ударил сожительницу ножом, а потом добил гвоздодёром. Тело онрасчленил и пытался сжечь, а когда не получилось, закопал на заднем дворе своего дома.


Все эти страшные подробности сбежавшая сначала рассказала своей сестре, а после - следствию.


Следователи нашли останки убитой девушки



Что касается самой Кати, то большую часть времени она проводила прикованной к специальной конструкции со скотчем на лице, чтобы не кричала. Когда Ческидов был дома, ей разрешалось помогать его матери готовить еду, убирать дом. Мужчина все время был рядом и наблюдал за ней, контролируя каждый шаг. Любая провинность Кати приводила её насильника в ярость и он сильно избивал пленницу. Владимир также регулярно спаивал девушку. От алкоголя и избиений многое из жизни в доме Катя просто не помнит.


Почему Катю никто не искал? Вопрос интересный. У неё есть сестра. После смерти их матери девочек отправили в детдом, затем они, повзрослев, вернулись в родительскую квартиру. Жили вместе, пока Катя не исчезла. родственница говорит, что искала сестру, но, видимо, как-то не очень активно. Затянула своя жизнь, она вышла замуж, а квартира, в которой когда-то жили сёстры, пустует.



А выбирал жертву Ческидов прицельно.Чтобы была из проблемной семьи, обычной внешности - такую и искать не станут. Расчёт оказался верным. Катя, страдавшая косолапостью, не имевшая, кроме сестры, никаких других родственников, мало кого интересовала и, видимо, восприняла внимание взрослого мужчины с благодарностью. Знала бы она, чем обернётся его предложение о посиделках...


Местная жительница Наталья рассказывает, что Ческидов выходил на улицу только по ночам. Тогда он мог работать на участке, что-то ремонтировать в доме. Проживал он вместе с матерью, которая на вопросы соседей о сыне, порой лгала, что тот находится на работе в Москве либо в каком-то другом городе.


Два года назад у Ческидова умер отец - и теперь неизвестно, своей ли смертью.



Соседи в один голос утверждают, что семья была тихой и почти незаметной. К себе домой не приглашали, сами по гостям не ходили. Вечерами в доме рано гасили свет, и никто не знал, что там происходит.


В настоящее время суд арестовал Ческидова до 30 сентября, . Его обвиняют по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждены уголовные дела.


72-летняя мать маньяка продолжает утверждать, что пленница Катя жила с ними добровольно. Её сын никак не удерживал девушку, и она всегда могла уйти домой, но почему-то не уходила - это женщина повтоянно повторяет журналистам, пытаясь обелить сына и себя.


Валентина Ческидова - фельдшер по образованию.


72-летнюю Валентину Ческидову — освободили из-под стражи в зале суда. Ранее ей предъявили обвинение по статье о похищении. Сама женщина утверждает, что ни в чём не виновата, а рассказать о девушках другим людям боялась, т.к. не хотела, чтобы сына упекли в психбольницу.

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Метки: Ynews   Видео   Ческидов   насильник   полиция   психический больной   уголовное дело   удержание человека   челябинский маньяк   
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4  комментария
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17k
Alex 52 минуты назад
Какая-то странная история.
Никто девушкой 14 лет не интересовался? Включая "сестру неподалеку"? По моему это бред. Ну месяц-другой еще скрыть от односельчан и родственников можно (и то сомневаюсь - у моей знакомой соседка по даче знает что у кого в погребе есть, у кого газовый баллон перехватить можно и кто покосить поможет.). А вот год и более скрывать - не верю. Даже чужачку за такой срок вычислили бы, а уж свою...
И еще "резануло по глазам" - сидела сутками заклеенная скотчем. Так и хочется спросить - вы хоть пару часов заклеенные скотчем посидеть пробовали? Из личного опыта заматывания скотчем (это в походе было, а не то, о чем подумали) могу сказать, что за сутки кожа воспаляется а если "из года в год"заматывать - там такие язвы будут, что все врачи обрыдаются. А скорее всего уже был бы сепсис и скоропостижная кончина еще лет тринадцать назад.
И вообще, много странного в повествовании. Замечу, уже много было случаев, когда на "скорбного умом" односельчанина чего только не списывали. Мол, он псих никто и разбираться не будет. Ату его, страшную бабайку. Безусловно, и эти страшные бабайки могут быть отнюдь не одуванчиками. Но 14 лет и всех все устраивало? Как то "не все так однозначно".
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2k
Артур Котовой 52 минуты назад
Таких расстреливать - пули переводить. Вешать на площади и пусть клюют вороны.
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13k
Ivan Час назад
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