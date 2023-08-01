"Катя жила по своей воле": мать челябинского насильника, 14 лет удерживавшего женщину в плену, не верит в вину сына

Сбежавшая из плена девушка сразу направилась к своей сестре, которая жила неподалёку. Ей-то она и рассказала, что Владимир Ческидов - её насильник - издевался не только над ней. Он убил и другую узницу, с которой также жил некоторое время. Когда 33-летняя Екатерина оказалась в сексуальном рабстве, там уже жила Оксана. Девушки друг с другом не пересекались, виделись только издалека. Оксану Чискидов держал в сарае, Катю — в доме.





Той девушке было около 30 лет. Однажды насильник поссорился с ней, после чего ударил сожительницу ножом, а потом добил гвоздодёром. Тело онрасчленил и пытался сжечь, а когда не получилось, закопал на заднем дворе своего дома.





Все эти страшные подробности сбежавшая сначала рассказала своей сестре, а после - следствию.



