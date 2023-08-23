В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки

По словам девушки, во время того как она совершала пробежку по парку рядом с ЖК «Красногорский» молодой человек в черной одежде взял схватил её за руку и со словами «Ты че так выглядишь?» ударил в лицо. Пострадавшая попыталась убежать, но парень начал преследовать её.

Агрессивного мужчину попробовал вразумить прохожий, но вышло не очень — напавший почему-то не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом. Пострадавшая написала заявление в полицию.