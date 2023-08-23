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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 627 постов • 37 подписчиков подписаться
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В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки

В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки

Автор:
23 августа 2023 11:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Спорт   мигрант   нахабино   неадекват   пробежка   удар   шорты   
5389
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По его мнению, она была в слишком коротких шортах.

— Да ты посмотри на неё

— Она бегает, спортсменка

— Девушка может быть спортсменкой?


По словам девушки, во время того как она совершала пробежку по парку рядом с ЖК «Красногорский» молодой человек в черной одежде взял схватил её за руку и со словами «Ты че так выглядишь?» ударил в лицо. Пострадавшая попыталась убежать, но парень начал преследовать её.


Агрессивного мужчину попробовал вразумить прохожий, но вышло не очень — напавший почему-то не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Источник:

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Метки: Видео   Спорт   мигрант   нахабино   неадекват   пробежка   удар   шорты   
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110  комментариев
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76k
Viktor 2 часа назад
Тупое животное (да простят меня четвероногие)!
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10k
Dabus Полминуты назад
Просто при запуске в страну, нужно проводить тест на границе. Показывать им фото спортсменок, людей на пляже в Анапе, мясные ряды на рынке где рядом с бараньими головами лежат ещё и свиные ... и смотреть на реакцию. Если реакция будет буйная и если человек начнёт орать, сверкать глазами и возмущаться, сразу разворачивать на 180 градусов и давать пендаля по направлению в родной аул, с пожеланием "Ехай на#уй!"
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22k
Killgrave 3 минуты назад
Чуркам место в печурке. Эти обезьяны борзеют, потому что их не отстреливают. Нужны не суды и раскаяния, а прямая ликвидация "мартышек с паспортами".
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1k
Алексей Попов 12 минут назад
Не хочу ничего сказать, но в принципе никто бы не возражал еслибыослоебанабля до конца жизни занимался бы спортом - до обеда копать - после обеда закапывать. Только нет там рядом народа который доходчиво ему бы это объяснил. .цка, а ж бесит...
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3k
Pioner76 18 минут назад
С одной стороны хохлы, с другой чурки... Россия, когда ответка достойная будет не по телевизору и обещаниях Димона Медведева, а в деле? Стыдно смотреть уже.
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39k
Notan Blaine 22 минуты назад
Завоз неконтролируемого потока мигрантов выгоден крупному бизнесу, что использует их в качестве дешевой рабочей силы. Например строительный, там можно на постройке и продаже многоквартирного дома получать бешенную прибыль. При этом, ни кто с ними не работает, не доносит информацию как нужно вести себя в чужой стране, а в случае чего просто депортируют, а потом они возвращаются снова.
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3k
Daimos 23 минуты назад
Уже законы свои устанавливают.
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3k
Игорь 24 минуты назад
надеюсь это существо депортируют, только надо бы посидеть на дорожку
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2k
Bar Полчаса назад
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34k
ACU900 Полчаса назад
"Девушка может быть спортсменкой?"
Ссылка youtu.be
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1k
Kra Полчаса назад
мда... хотел защитить общество от женщин-спортсменов...
Жаль что к штангистке не пристал...
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218
deadDEVIL Полчаса назад
Эти мракобесы уже [мат]али всю страну.
Чего добивается власть? Войны во время войны?
С этими дикарями нельзя говорить, нельзя договариваться. Если есть возможность, силы и смелось - [мат]ить без разговоров, заливать из баллончика, но ни в коем случае не пытаться дикарю объяснить порядки здравого общества.
Этому [мат]ку повезло, что рядом был взрослый спокойный мужик, а не парочка таких, как я, например.
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15k
info-kozirev Полчаса назад
Сломать ему руки нахер (мля и почему я не становлюсь свидетелям такого беспредела,переломал бы руки с ногами нахер уродцу) ты сука кто такой,что б чего то там рассуждать,кто и как одеваться должен,в ауле своем своих мартышек как угодно пусть пакуют,но тут никому эти обезьяны ничего диктовать не будут,смелый сука,напал на одинокую девчонку,а если б с парнем бегала,засунул язык в свою черную жопу и не пикнул бы,ишак аульный,это сука что за нахер,какой то муслимский ишак будет диктовать нашим женщинам во что одеваться и как ходить!?
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12
bambooworm info-kozirev 20 минут назад
Идея не самая плохая, но после мгновенного заявления в местное УВД сего гордого сына своего кишлака притягивает Ст. 111 УК РФ, содержанием коей непременно воспользуются местные пинкертоны, возбудившись по факту и диаспора за вас не впишется, ибо не заносит "знаков уважения" куда надо, да и диаспор большие народы не образуют. Короче, только в печень или по сосцевидной мышце. Пусть подумает, как в себя придет...
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28k
Lehoia Полчаса назад
Это произошло 12 лет назад, но как актуально звучит!

Речь премьер–министра Австралии, после вето на требования мусульман Австралии разрешить им жить по мусульманским законам

Иммигранты, а не Австралийцы должны приспосабливаться!
Либо воспримите это, либо уезжайте!
Я устал, оттого что нация находится в постоянных волнениях, не обидели ли они какую–нибудь личность или ее культуру.
НАША культура появилась в результате более 200 лет лишений, попыток, побед, которые выпали на долю миллионов мужчин и женщин, искавших свободу. Большинство из НАС говорит на английском, не на арабском, китайском, русском, японском или других языках. Исходя из этого, если вы желаете стать частью нашего общества учите НАШ язык.
Если вы несчастливы здесь УЕЗЖАЙТЕ. Мы не заставляли Вас сюда приезжать. Так что примите ту страну которую вы выбрали
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556
Василий 38 минут назад
один в подъезд заходит преследуют, второй бьет в лицо за шорты. через день эти испанцы исполняют. что дальше, товарищи ?
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22
dotams 41 минуту назад
А тут вопрос В.В. и остальной чинушьей тусе(ворью) надо задать. Пока наши парни на СВО эти мрази беспредел творят. Это норм? А щя если еще мобилизуем то ваще веселье начнется?
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3k
Константин 44 минуты назад
Ахаха.
Кристиан Диор - знаменитый [мат].
Чувак с надписью "пидор" на своей футболке предъявляет за одежду? Рили?)))
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1k
Сергей А 47 минут назад
Вот же сука мерзкое животное. Причём понятно, что кроме как на женщину, он ни на кого напасть не осмелится, а если и осмелится - точно не вывезет. Сам одет как петух с барахолки. Скорее уж ему за шмот предъява грозит.
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50k
Сергей 48 минут назад
Это п.и.з.д.е.ц...Скоро русским из дома нельзя будет выйти... О.в.ц.е.ё.б.ы совсем края потеряли. Жаль что не нашлось рядом нормального мужика который вбил бы ему его нос в его тупую азиатскую рожу... Твари. Зла не хватает.
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31k
Владимир 48 минут назад
Чурка и есть.
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23k
sanchesS80 50 минут назад
Лет 5-10 назад мы тут прикалывались, что черненькие качают права в Германии, Швеции, Франции. Разумные люди напоминали что у нас скоро будет так же. Не все верили. Вот, получите. Еще не то будет скоро.
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