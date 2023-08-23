В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку во время пробежки

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По его мнению, она была в слишком коротких шортах.
— Да ты посмотри на неё
— Она бегает, спортсменка
— Девушка может быть спортсменкой?
По словам девушки, во время того как она совершала пробежку по парку рядом с ЖК «Красногорский» молодой человек в черной одежде взял схватил её за руку и со словами «Ты че так выглядишь?» ударил в лицо. Пострадавшая попыталась убежать, но парень начал преследовать её.
Агрессивного мужчину попробовал вразумить прохожий, но вышло не очень — напавший почему-то не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом. Пострадавшая написала заявление в полицию.
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Жаль что к штангистке не пристал...
Чего добивается власть? Войны во время войны?
С этими дикарями нельзя говорить, нельзя договариваться. Если есть возможность, силы и смелось - [мат]ить без разговоров, заливать из баллончика, но ни в коем случае не пытаться дикарю объяснить порядки здравого общества.
Этому [мат]ку повезло, что рядом был взрослый спокойный мужик, а не парочка таких, как я, например.
Речь премьер–министра Австралии, после вето на требования мусульман Австралии разрешить им жить по мусульманским законам
Иммигранты, а не Австралийцы должны приспосабливаться!
Либо воспримите это, либо уезжайте!
Я устал, оттого что нация находится в постоянных волнениях, не обидели ли они какую–нибудь личность или ее культуру.
НАША культура появилась в результате более 200 лет лишений, попыток, побед, которые выпали на долю миллионов мужчин и женщин, искавших свободу. Большинство из НАС говорит на английском, не на арабском, китайском, русском, японском или других языках. Исходя из этого, если вы желаете стать частью нашего общества учите НАШ язык.
Если вы несчастливы здесь УЕЗЖАЙТЕ. Мы не заставляли Вас сюда приезжать. Так что примите ту страну которую вы выбрали
Кристиан Диор - знаменитый [мат].
Чувак с надписью "пидор" на своей футболке предъявляет за одежду? Рили?)))