"Это компенсация!": певица Слава призналась, что требовала у хирурга Хайдарова пять миллионов рублей за испорченную грудь

Артистка, который "звездный" хурург изуродовал грудь, сначала хотела получить с него немножко денег, но когда он отказался удовлетворять её требования, пошла ва-банк. "Сиськин бунт" продолжается.
Звёздный хирург, кажется, сделал пластические операции всей шоу-бизнес-тусовке России. И многие были довольны, пока певица Слава не решилась рассказать о своей неудаче. Год назад она легла под нож Хайдарова в надежде получить красивую грудь. Результат оказался не таким, как ожидала артистка. Чудовищные рубцы не становились менее заметными ни через месяц, ни через полгода, ни через год после операции. Между тем, Хайдаров обещал, что всё будет красиво, стоит только подождать. Дескать, это просто индивидуальная реакция организма Славы, и на заживление требуется больше времени, чем другим.
Спустя год Слава, поняв, что ничего не рассосётся, и всю оставшуюся жизнь ей теперь ходить со страшной грудью, сделала повторную операцию уже у другого врача, и она оказалась успешной. Никаких заметных рубцов, максимально невидимые швы - в общем, артистка убедилась, что дело не в её индивидуальной реакции. Просто ей не повезло с Хайдаровым. Накосячил - с кем не бывает. Тогда артистка решила обнародовать свою историю, чтобы другие пациенты врача знали, с кем связываются. Оказалось, что она не единственная потерпевшая.
Однако Хайдаров стал обвинять Славу в том, что она вымогательница.
Певица доказывает: деньги, которые она требовала от хирурга - не вымогательство, а компенсация за простой в работе, моральный и физический ущерб. К тому же, ей пришлось платить другому хирургу за повторую операцию, и всё это - не дешёвое удовольствие.
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Слава признаётся, что до всей этой заварушки даже не догадывалась о том, что есть и другие пострадавшие от рук хирурга. «Это была переписка между пациентом и хирургом. И тогда, да, мне нужна была компенсация, просто между нами. Я же не знала тогда, что если я вдруг открою свой рот, просто откроется ящик Пандоры, столько пострадавших всплывет... Слава богу, что я это сделала», — заключила артистка.
Ниже на видео - одна из пострадавших, заплативших Хайдарову 770 тысяч рублей за операцию по коррекции груди. Девушка подозревает, что, возможно, хирургическое вмешательство проводили подчинённые известного хирурга, которые, таким образом, могли учиться мастерству. А самого Хайдарова и рядом-то не было.
А вот Филлипп Киркоров пластикой от Хайдарова доволен: у артиста новый пресс, ягодицы и чёткий овал лица. За очень кругленькую сумму. Зато без походов в спортзал и уколов красоты. Чик - и ты уже выглядишь так, будто не вылезал из спортзала и от косметолога последние несколько лет.
Сейчас в разные инстанции на хирурга подано около 20 заявлений. Сам он тоже хочет разобраться со Славой и Любовью Успенской, которые, по его словам, нанесли репутационный ущерб своими действиями, раскрыли тайну банковского вклада и даже угрожали убийством.
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Ну а че филе жаловаться, ему то хайдаров нормальные сиськи сделал
Плохой - мозги
Правда, если мозги изначально совсем плохие - им ничто не поможет