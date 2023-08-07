"Это компенсация!": певица Слава призналась, что требовала у хирурга Хайдарова пять миллионов рублей за испорченную грудь

Звёздный хирург, кажется, сделал пластические операции всей шоу-бизнес-тусовке России. И многие были довольны, пока певица Слава не решилась рассказать о своей неудаче. Год назад она легла под нож Хайдарова в надежде получить красивую грудь. Результат оказался не таким, как ожидала артистка. Чудовищные рубцы не становились менее заметными ни через месяц, ни через полгода, ни через год после операции. Между тем, Хайдаров обещал, что всё будет красиво, стоит только подождать. Дескать, это просто индивидуальная реакция организма Славы, и на заживление требуется больше времени, чем другим.





Спустя год Слава, поняв, что ничего не рассосётся, и всю оставшуюся жизнь ей теперь ходить со страшной грудью, сделала повторную операцию уже у другого врача, и она оказалась успешной. Никаких заметных рубцов, максимально невидимые швы - в общем, артистка убедилась, что дело не в её индивидуальной реакции. Просто ей не повезло с Хайдаровым. Накосячил - с кем не бывает. Тогда артистка решила обнародовать свою историю, чтобы другие пациенты врача знали, с кем связываются. Оказалось, что она не единственная потерпевшая.





Однако Хайдаров стал обвинять Славу в том, что она вымогательница.



