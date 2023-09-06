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Королевский гвардеец накричал на наглого туриста

Королевский гвардеец накричал на наглого туриста

Автор:
06 сентября 2023 08:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Видео   в мире   гвардеец   лошадь   люди   
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В Англии мужчина попытался потрогать поводья лошади и разгневал королевского гвардейца.

Этот турист, гулявший по центру Лондона (Англия), получил куда более сильные впечатления, чем рассчитывал. Незнакомец слишком близко подошёл к лошади королевской гвардии, да ещё и попытался потрогать поводья. И это несмотря на объявление, в котором запрещается прикасаться к поводьям.

Вопиющее нарушение вывело из себя конного королевского гвардейца, и турист услышал в свой адрес грозный окрик. Скорее, даже рык.

Мужчина остался не слишком доволен пережитым опытом, но он всё-таки виноват сам. Зачем было трогать поводья?

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Метки: Англия   Видео   в мире   гвардеец   лошадь   люди   
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13  комментариев
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1k
Александр Голованов Час назад
И что можно думать по этому поводу? Ну накричал, и накричал на тупого, и правильно сделал. Информация достойная фишек.
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5k
Rubiroid_47 6 минут назад
Один удар палашом плашмя по хребту заменяет десяток окриков.
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17k
Сергей 7 минут назад
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11k
Властелин 9 минут назад
А что он крикнул то?

Теперь ждите приколистов блогеров пранкистов которые сделают этот крик туристической достопримечательностью визитной карточкой и каждый будет хотеть чтобы на него так накричали на память.
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4k
Alex 38 минут назад
Тупые арабы
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23
ApolloOne 39 минут назад
Эти "гвардейцы" беспонтовый пережиток прошлого на потеху туристам.
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64
Ксения Лукашенкова-Денисова 40 минут назад
Я,наверное,тоже дикарь и хамло,но к лошадке бы потянулась:) люблю животных
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2k
SmartCat101 41 минуту назад
гвардейцам вместо шашки скиптры в руки дайте которыми они будут легонькохерачить таких вот идиотов
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30k
BuG 49 минут назад
Дикари индусские.
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2k
Fiverknot 56 минут назад
Лучше бы гвардейцы шашкой махали перед теми, кто ближе положенного расстояния ручки свои убогие к ним тянет. ) Поведение туристов мгновенно бы улучшилось.
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