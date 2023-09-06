Королевский гвардеец накричал на наглого туриста

В Англии мужчина попытался потрогать поводья лошади и разгневал королевского гвардейца.
Этот турист, гулявший по центру Лондона (Англия), получил куда более сильные впечатления, чем рассчитывал. Незнакомец слишком близко подошёл к лошади королевской гвардии, да ещё и попытался потрогать поводья. И это несмотря на объявление, в котором запрещается прикасаться к поводьям.
Вопиющее нарушение вывело из себя конного королевского гвардейца, и турист услышал в свой адрес грозный окрик. Скорее, даже рык.
Мужчина остался не слишком доволен пережитым опытом, но он всё-таки виноват сам. Зачем было трогать поводья?
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Теперь ждите приколистов блогеров пранкистов которые сделают этот крик туристической достопримечательностью визитной карточкой и каждый будет хотеть чтобы на него так накричали на память.