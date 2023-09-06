Королевский гвардеец накричал на наглого туриста

Этот турист, гулявший по центру Лондона (Англия), получил куда более сильные впечатления, чем рассчитывал. Незнакомец слишком близко подошёл к лошади королевской гвардии, да ещё и попытался потрогать поводья. И это несмотря на объявление, в котором запрещается прикасаться к поводьям.