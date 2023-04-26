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7 запретов в Индии, о которых многие туристы даже не подозревают

7 запретов в Индии, о которых многие туристы даже не подозревают

Автор:
26 апреля 2023 09:32
Сообщество : Путешествия
Метки: Индия   в мире   закон   запрет   люди   путешествие   факты   фото   
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Кажется, все уже в курсе, что в Индии нельзя обижать коров, пить воду из-под крана и оставлять ценные вещи в непроверенном отеле. В остальном зеленый свет — кажется, местная ментальность не накладывают на туристов сколько-нибудь серьезных ограничений.

На самом деле не все так просто: есть вещи, которые не стоит делать в этой стране, чтобы не нарваться на проблемы. В тюрьму, конечно, не посадят и даже на родину, скорее всего, не выпрут, но неприятные моменты пережить придется.


1. Слишком легкомысленный внешний вид

Большинство населения Индии придерживается индуизма. Эта религия не имеет таких строгих запретов, как, скажем, ислам, но прилюдное заголение тоже не приветствует. В курортных зонах на легкую одежду никто не обратит внимания, но чем дальше вы проникаете вглубь страны, тем скромнее нужно выглядеть. Женщинам не рекомендуется оголять плечи и колени, носить плотно облегающие вещи, а мужчинам лучше надевать брюки вместо шорт.

Длинные волосы нужно закалывать и убирать — с распущенными косами по улицам ходить не принято.

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2. Неуважение к официантам

Вообще, этот момент можно смело применять к любой стране — работник общепита точно придумает, как отомстить наглому клиенту. Классика жанра — плюнуть в блюдо. Но в Индии этим заниматься не будут. Просто официант подаст заказ левой рукой, тем самым продемонстрировав свое отношение. Левая рука у индусов предназначена для личной гигиены. Прикоснуться ей к еде, посуде, человеку — значит нанести серьезное оскорбление.


3. Особенности коммуникации

В Индии не принято пожимать руку. Для приветствия складывают ладони и прижимают их к подбородку. Также при общении с местными жителями нужно следить за направлением своих стоп. Если они смотрят прямо на собеседника, это воспринимается как неуважение. А еще тут, как и в Таиланде, нельзя касаться ступнями человека и любых предметов. Эта часть тела считается у индуистов нечистой.

4. Спиртное — в «серой зоне»

Распивать алкоголь в общественных местах в Индии запрещено, за это можно получить штраф или даже загреметь в тюрьму на несколько месяцев. Местные женщины вообще не заходят в магазины, где продают спиртные напитки — это считается неприличным. Иностранным туристкам в сопровождении мужчин, конечно, ничего не скажут, но косые взгляды обеспечены.

5. Посещение храма

Нельзя заходить в храм с изделиями из кожи: индусы могут подумать, что сумочка или ремень изготовлены из шкуры священного животного — коровы. А это уже оскорбление религиозных чувств. По той же причине не следует местным дарить подарки из кожи.

Иностранцев пускают не во все индуистские храмы. Туда, где есть надпись «Only for hindu», вход запрещен. Любопытного туриста, который заглянет внутрь даже случайно, могут сдать полиции или даже побить.

6. Табу на прикосновения

Именно так: несмотря на то, что многие индусы просто счастливы дотронуться до «белого человека», особенно того, что потолще (считается, что это приносит удачу), в обратную сторону примета не работает. Иностранцу не полагается трогать местных по своей инициативе, особенно женщин и детей. А гладить ребятишек по голове и вовсе строго запрещено — это воспринимается как энергетическая порча, наведение негатива и прочее повреждение чакр.

7. Нескромное поведение

Показывать свои чувства к партнеру на людях не рекомендуется — в общественных местах объятия и тем более поцелуи вызовут нездоровое внимание и осуждение местных. Мужчине нельзя начинать разговор с индийской женщиной первым, а вот если она сама проявила инициативу — нет проблем, можно и побеседовать.


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Метки: Индия   в мире   закон   запрет   люди   путешествие   факты   фото   
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Алексей Попов 2 часа назад
Не был, и не буду.
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7k
Nikolay 41 минуту назад
Был по работе. жарко, грязно, воняет. Так как я не вегетарианец, все время хотелось мяса, а нету! В Макдональдсе вегетарианские гамбургеры... Местные вылитые цыгане и так же все время клянчат денег. На дорогах полный хаос, за руль сесть не рискнул. Надеюсь, я туда больше не поеду
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0
Yerlan Niyazbayev Час назад
Я толстый. Не поеду в Индию, чтобы меня не облапали...
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499
Денис Веселов 2 часа назад
Главная помойка мира))))
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9k
krivsan 2 часа назад
своя атмосфера,коровам можно срать везде,даже там где человек кушает
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25
Елена Головач 2 часа назад
Страна идиотов.Кто-нибудь, расскажите им что уже 2023 год.
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