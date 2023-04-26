7 запретов в Индии, о которых многие туристы даже не подозревают

На самом деле не все так просто: есть вещи, которые не стоит делать в этой стране, чтобы не нарваться на проблемы. В тюрьму, конечно, не посадят и даже на родину, скорее всего, не выпрут, но неприятные моменты пережить придется.

1. Слишком легкомысленный внешний вид

Большинство населения Индии придерживается индуизма. Эта религия не имеет таких строгих запретов, как, скажем, ислам, но прилюдное заголение тоже не приветствует. В курортных зонах на легкую одежду никто не обратит внимания, но чем дальше вы проникаете вглубь страны, тем скромнее нужно выглядеть. Женщинам не рекомендуется оголять плечи и колени, носить плотно облегающие вещи, а мужчинам лучше надевать брюки вместо шорт.

Длинные волосы нужно закалывать и убирать — с распущенными косами по улицам ходить не принято.