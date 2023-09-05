В Ярославской области вступает в силу закон о штрафах для плюющихся на улице граждан

В правительстве Ярославской области уточнили, что за неполных два месяца, прошедших с момента принятия нового закона об административных правонарушениях, в так называемый переходный период более 50 жителей региона получили предупреждения за плевки в общественном месте. А далее, как уже было сказано, людей начнут штрафовать на 1,5 тысячи рублей за плевок и три тысячи рублей за повторное правонарушение.





Нарушителей будут выявлять через камеры наружного наблюдения, после чего на место "преступления" выезжают сотрудники административно-технического надзора и полицейские, которые "устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте", добавили в правительстве Ярославской области. Примечательно, что привлекать к ответственности за плевки смогут не только полицейские, но и сотрудники адмтехнадзора и члены районных административных комиссий.