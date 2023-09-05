В Ярославской области вступает в силу закон о штрафах для плюющихся на улице граждан

Вычислять любителей поплеваться будут по уличным камерам.
С 7 сентября в Ярославской области начнут штрафовать за плевки в общественных местах. Об этом сообщили в правительстве региона.
"Ярославская область стала первым регионом, где введена ответственность за плевки в общественных местах, поэтому сейчас по просьбам общественности и депутатов области действует переходный период. Правонарушители получают только предупреждения. Но с 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, их будут наказывать в соответствии с законом – штрафом в полторы тысячи рублей", — завила помощник губернатора Татьяна Потёмкина.
В правительстве Ярославской области уточнили, что за неполных два месяца, прошедших с момента принятия нового закона об административных правонарушениях, в так называемый переходный период более 50 жителей региона получили предупреждения за плевки в общественном месте. А далее, как уже было сказано, людей начнут штрафовать на 1,5 тысячи рублей за плевок и три тысячи рублей за повторное правонарушение.
Нарушителей будут выявлять через камеры наружного наблюдения, после чего на место "преступления" выезжают сотрудники административно-технического надзора и полицейские, которые "устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте", добавили в правительстве Ярославской области. Примечательно, что привлекать к ответственности за плевки смогут не только полицейские, но и сотрудники адмтехнадзора и члены районных административных комиссий.
Добавим, что аналогичный закон был принят в Киргизии в 2019 году. В нынешнем году присоединился Узбекистан. Там, заметим в скобках, вопрос с наказанием за плевки на улицах назрел давно из-за поголовного употребления насвая местными жителями. Но вот с камерами пока негусто, поэтому вычислять нарушителей приходится "на ногах" — во время патрулей.
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Вооо, сколько к новой кормушке присосалось.
Есть проблема - я за этот год на лету (летел не я) поймал ртом двух букашек, после чего старательно изображал верблюда.
А (см. картинку) как не плюнуть с моста, с высоты???