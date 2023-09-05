Проверенная временем и войнами. История верфи моторных катеров

Всё начинается с малого

Первоначально будущая верфь представляла собой кустарную мастерскую Золотова, которую он вместе со своим единомышленником Лушевым построил на даче в Старой Деревне, на берегу Большой Невки. Там было изготовлено несколько катеров. Среди них был и «Стёпа» — первый российский катер с двигателем внутреннего сгорания. По мере появления новых моделей росли как энтузиазм конструкторов, так и необходимость расширять производство. С этой целью в 1905 году был куплен участок земли в месте впадения Большой Невки в Финский залив, недалеко от дачи Золотова. Там была возведена уже практически полноценная судоверфь. На ней Золотов и Лушев начали массовое производство различных типов катеров по чертежам ведущих иностранных фирм и с использованием импортных деталей. Однако при этом они старательно изучали проекты и по возможности вносили в них изменения с целью улучшения. Более того, конструкторы применяли агрегаты, изготавливаемые в собственной стране, например, двигатели фирмы Лесснера, представлявшие собой несколько изменённые моторы фирмы Daimler. К 1912 году верфь стала полноценной и получила название «Санкт-Петербургская верфь моторных судов». В 1915 году название поменяли на «Петроградская верфь моторных судов Золотова и Лушева». Стоит отметить, что там также были построены первые катера с воздушными винтами.

Тяжёлые годы

В первые годы после начала полноценной работы верфь была на подъёме. В 1914 году был получен заказ от Морского ведомства на постройку многоцелевых катеров связи специально для Ревель-Порклаудской и Або-Аландской шхерных позиций. В апреле 1915 года поступил заказ на 12 сторожевых катеров по техническим проектам Адмиралтейского и Балтийского заводов, при этом конечная конструкторская разработка была полностью доверена Золотову и его мастерам. Для выполнения этой задачи на предприятие было поставлено новое оборудование, возведены два новых эллинга. Однако к концу 1917 года ситуация оказалась плачевной. За время трёхмесячного отсутствия Золотова его фирма начала терпеть убытки из-за сдачи в эксплуатацию катеров типа СК и начала Октябрьской революции. Из персонала осталось всего 4 человека, которые, тем не менее, не покинули верфь и охраняли её от разграбления. Даже после достройки и сдачи в 1918 году оставшихся катеров типа СК мастерская простаивала и находилась на грани исчезновения. Однако национализация предприятия в феврале того же года дала ему вторую жизнь. Это были хоть и редкие, но всё же заказы на ремонт катеров Онежской и Чудской флотилий, а иногда и строительство новых судов. В результате предприятие смогло устоять.

На благо Советского Союза

В 1928 году учреждение получило заказ на производство катеров типа ЗК («Золотовский Катер»), но темпы строительства составляли всего 1-2 катера в год. С целью сохранения предприятия Золотов в 1930 году передал верфь государству на добровольной основе. Она стала Главной судостроительной мастерской Морпогранохраны ОГПУ. Золотов покинул должность директора и стал работать там уже как строитель и конструктор. На тот момент верфь состояла из двухэтажного эллинга, собственной кузницы и нескольких сараев. Для увеличения производительности в этом же году ей передали территорию соседнего лесопильного завода. Там построили ещё один эллинг и установили новые производственные станки. Через три года всё это стало Отделением Судостроительной верфи Моргпогранохраны ОГПУ, а в 1939 году — цехом №6 завода №5. До 1960-х годов со стапелей предприятия сошло огромное число судов разных типов и назначений: сторожевые СК, ЗК, КМ и Кунгас-Кавасаки, РПК, шлюпки и ялы. В Великую Отечественную войну катеры СК, ЗК и КМ участвовали во многих операциях и защищали морские границы Советского Союза. Самым массовым катером из них был КМ-4, которых было выпущено 192 штуки. Они прошли всю войну в качестве минных заградителей и тральщиков, разведывательных, диверсионных и десантных катеров, постановщиков дымовой завесы, катеров оповещения и связи, и многих других типов. Несмотря на малую скорость в 10 узлов и отсутствие бронезащиты, они были эффективны и крайне неприхотливы в ремонте. Их деревянный корпус было легко и просто вернуть в строй, даже если катер затонул. При этом на него не реагировали магнитные мины Кригсмарине, позволяя действовать катерам даже в заминированных акваториях в тылу противника.