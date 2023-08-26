Heineken продал все российские активы за 102 рубля

Короче, в марте прошлого года директора пивоварни заявили, что дескать, всё, кусайте локти мы уходим. Потребителю локти покусать не удалось, пиво под этой маркой все также продавалось. По этому поводу западная общественность дивно негодовала и обвиняла компанию в "нечестной игре".

В общем, уходили долго, мучительно, судорожно искали покупателя на семь пивоваренных заводов и вот свершилось чудо. Покупатель нашелся, да не абы кто, а группа "Арнест", что производит лак "Прелесть" и средство от тараканов "Дихлофос". Покупка заводов Heineken обошлась в "баснословные" 102 рубля за 100% акций.

Покупатель также взял на себя ответственность за 1800 российских сотрудников, трудившихся на заводах.