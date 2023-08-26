Heineken продал все российские активы за 102 рубля

Как заявили в самой компании сделка очень успешная несмотря на то, что убыток от нее составил 300 млн евро.
Короче, в марте прошлого года директора пивоварни заявили, что дескать, всё, кусайте локти мы уходим. Потребителю локти покусать не удалось, пиво под этой маркой все также продавалось. По этому поводу западная общественность дивно негодовала и обвиняла компанию в "нечестной игре".
В общем, уходили долго, мучительно, судорожно искали покупателя на семь пивоваренных заводов и вот свершилось чудо. Покупатель нашелся, да не абы кто, а группа "Арнест", что производит лак "Прелесть" и средство от тараканов "Дихлофос". Покупка заводов Heineken обошлась в "баснословные" 102 рубля за 100% акций.
Покупатель также взял на себя ответственность за 1800 российских сотрудников, трудившихся на заводах.
В пресс-релизе бывшего хозяина пивоварни говорится следующее:
«Сделка завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года, что повлечет за собой ожидаемый общий убыток в размере 300 млн евро».
Одновременно с этим сделка обязывает покупателя погасить в рассрочку внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере около €100 млн.
Возможность обратного выкупа производства для нидерландского концерна не предусмотрена.
Источник:
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Да и хрен с ним, все равно варили редчайшее фуфло. Еще и стерлитамакский завод угробили, педики-медведики
По отчётности на баланс приняли 300 кк $ ... и взяли фин обязательств на 100 кк $ и для Нидерландов это выгодно (а те барыги ещё те) , значится где-то подвох.