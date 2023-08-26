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Heineken продал все российские активы за 102 рубля

Heineken продал все российские активы за 102 рубля

Автор:
26 августа 2023 07:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: heineken   Россия   дихлофос   завод   пиво   продажа   
1480
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Как заявили в самой компании сделка очень успешная несмотря на то, что убыток от нее составил 300 млн евро.

Короче, в марте прошлого года директора пивоварни заявили, что дескать, всё, кусайте локти мы уходим. Потребителю локти покусать не удалось, пиво под этой маркой все также продавалось. По этому поводу западная общественность дивно негодовала и обвиняла компанию в "нечестной игре".


В общем, уходили долго, мучительно, судорожно искали покупателя на семь пивоваренных заводов и вот свершилось чудо. Покупатель нашелся, да не абы кто, а группа "Арнест", что производит лак "Прелесть" и средство от тараканов "Дихлофос". Покупка заводов Heineken обошлась в "баснословные" 102 рубля за 100% акций.


Покупатель также взял на себя ответственность за 1800 российских сотрудников, трудившихся на заводах.



В пресс-релизе бывшего хозяина пивоварни говорится следующее:

«Сделка завершает процесс выхода Heineken из России, начатый в марте 2022 года, что повлечет за собой ожидаемый общий убыток в размере 300 млн евро».

Одновременно с этим сделка обязывает покупателя погасить в рассрочку внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в размере около €100 млн.


Возможность обратного выкупа производства для нидерландского концерна не предусмотрена.

Источник:

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Метки: heineken   Россия   дихлофос   завод   пиво   продажа   
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10  комментариев
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13k
Иван Час назад
А внутригрупповая задолженность, часом, не специально ли для продажи нарисована? может, в неё и заложена стоимость продажи?
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24k
pssst Минуту назад
По российским законам продажа бизнесов возможна либо со скидочкой, либо с выплатой государству 10%. Эту схему обхода через долговые обязательства не мешало бы проверить.
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1k
bohemia 10 минут назад
А если не погасят задолженность, то что?
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224
deadDEVIL Полчаса назад
Давным давно, практически 20 лет назад, после просмотра фильма "Перевозчик", где была реклама Хайнекен как продукт-плейсмент, я какое-то время пил именно это пиво. Тогда оно нормальное было. В последнее же время даже не подходил к полкам с ним.
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4k
Ухалус Посовиномус Полчаса назад
Шо, хренайнекен капут?
Да и хрен с ним, все равно варили редчайшее фуфло. Еще и стерлитамакский завод угробили, педики-медведики
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6k
magic32 48 минут назад
Точнее 102 рубля и €100 млн.
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81
lifehardgame Час назад
))Ага сейчас они себе в убыток такой бизнес продадут))). На какого дебила рассчитан этот текст)
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242
Александр Шевченко lifehardgame 16 минут назад
Ну главное за 102 р купили, а вот что в дальнейшем будет - знают не только лишь все ...
По отчётности на баланс приняли 300 кк $ ... и взяли фин обязательств на 100 кк $ и для Нидерландов это выгодно (а те барыги ещё те) , значится где-то подвох.
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