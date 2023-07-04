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Российские разработчики поделились трейлером своего MMO-шутера в советском сеттинге

Российские разработчики поделились трейлером своего MMO-шутера в советском сеттинге

Автор:
04 июля 2023 11:34
Сообщество : Игромир
Метки: Россия   СССР   геймер   игра   интересно   любопытно   трейлер   
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Российская студия GFA Games опубликовали трейлер и поделилась подробностями игры PIONER, действие которой происходит на острове во времена СССР.

  • PIONER — ММО-шутер от первого лица с элементами RPG. Действие игры разворачивается во времена СССР на изолированном техногенной аномалией острове, который наводнили монстры. Об этом сообщает портал DTF.
  • Несмотря на то, что PIONER — многопользовательский шутер, в нём можно будет пройти сюжетную кампанию в одиночку, не посещая PvP-зоны и не привлекая других игроков.

Трейлер

Разработчики выпустили трёхминутный геймплейный трейлер PIONER. В нём можно увидеть много игрового процесса, противников и некоторых персонажей, а также оценить озвучку героев.

Новые детали

После выхода трейлера глава GFA Games Александр Никитин поделился новыми деталями PIONER.

  • Озвучкой игры занимается GamesVoice. Студия уже задействовала более 60 профессиональных актеров для работы над более чем 180 персонажами.
  • Продолжительность саундтрека превысит отметку в 2 часа. Главную тему игры написал коллектив Ansia Orchestra, а за сюжетные треки отвечает композитор STALCRAFT Игорь Модлинский.
  • За последний год GFA Games удвоила свой штат: теперь в ней трудятся разработчики из семи разных стран.
  • Студия консультируется с поклонниками игр, схожих по жанру с PIONER. Они также принимают активное участие в закрытых тестированиях.
  • Игра поделена на регионы, а каждый из них представляет собой открытый мир различных размеров. В студии уточняют, что размер одной локации может достигать 10 квадратных километров. Однако авторы ставят в приоритет интересные активности, а не масштабы.
  • Важная сюжетная тема игры — исследование «Синих Приливов», выбросов энергии со станции.
  • Прогрессия в мире PIONER связана с продвижением экспедиций вглубь острова. Игроку неоднократно предстоит побывать в роли первопроходца.
  • Смерть и возрождение персонажа обоснованы и сопровождаются уникальной механикой.
  • В каждом PvE-регионе существует «Квест Инициативы» — сюжетное задание или целая их линейка. Прохождение может повлиять на положение дел в регионе или изменить баланс сил.
  • Разработчики уже воссоздали 5 городов с уникальным дизайном и населением. Именно в них происходят события и выдаются квесты.
  • Для игроков-одиночек и пати, которые хотят погрузиться в PvE и сюжетные активности, предусмотрены специальные механики. Они приблизят ощущения от игры к одиночному или кооперативному прохождению.

Предварительные системные требования

Разработчики также поделились минимальными конфигурациями ПК, на которых PIONER показывала стабильную производительность во время тестов.

Они уточнили, что это не финальные требования, а информация, которая поможет игрокам сориентироваться.

FullHD и 60 FPS

  • Процессор: Intel Core i3-6100
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 на 6 ГБ или NVIDIA GTX 1650
  • Оперативная память: 6 ГБ
  • Наличие SSD

4K и 60 FPS

  • Процессор: Intel Core i5-8600
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2060
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Наличие SSD

Релиз PIONER назначен на 2023 год на ПК.

Предыдущий трейлер

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Метки: Россия   СССР   геймер   игра   интересно   любопытно   трейлер   
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4  комментария
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62k
Александр Ломовицкий 14 минут назад
фолаут 3 и 4 от бефесда . геймплей очень похож
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86
Trader_Face 4 минуты назад
И вишенка на торте: Продажи игры на платформе стим!

Игра Российских разработчиков, которую нельзя купить в России.
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5k
jfk 12 минут назад
Ешки-Шашки троллейбусные убили
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
9k
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Себастьян Перейра

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