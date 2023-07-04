Российские разработчики поделились трейлером своего MMO-шутера в советском сеттинге

В каждом PvE-регионе существует «Квест Инициативы» — сюжетное задание или целая их линейка. Прохождение может повлиять на положение дел в регионе или изменить баланс сил.

Разработчики уже воссоздали 5 городов с уникальным дизайном и населением. Именно в них происходят события и выдаются квесты.

Для игроков-одиночек и пати, которые хотят погрузиться в PvE и сюжетные активности, предусмотрены специальные механики. Они приблизят ощущения от игры к одиночному или кооперативному прохождению.

Предварительные системные требования

Разработчики также поделились минимальными конфигурациями ПК, на которых PIONER показывала стабильную производительность во время тестов.

Они уточнили, что это не финальные требования, а информация, которая поможет игрокам сориентироваться.

FullHD и 60 FPS

Процессор : Intel Core i3-6100

: Intel Core i3-6100 Видеокарта : NVIDIA GTX 1060 на 6 ГБ или NVIDIA GTX 1650



: NVIDIA GTX 1060 на 6 ГБ или NVIDIA GTX 1650 Оперативная память : 6 ГБ



: 6 ГБ Наличие SSD

4K и 60 FPS

Процессор : Intel Core i5-8600

: Intel Core i5-8600 Видеокарта : NVIDIA RTX 2060



: NVIDIA RTX 2060 Оперативная память : 8 ГБ



: 8 ГБ Наличие SSD



Релиз PIONER назначен на 2023 год на ПК.

Предыдущий трейлер