Российские разработчики поделились трейлером своего MMO-шутера в советском сеттинге

Российская студия GFA Games опубликовали трейлер и поделилась подробностями игры PIONER, действие которой происходит на острове во времена СССР.
- PIONER — ММО-шутер от первого лица с элементами RPG. Действие игры разворачивается во времена СССР на изолированном техногенной аномалией острове, который наводнили монстры. Об этом сообщает портал DTF.
- Несмотря на то, что PIONER — многопользовательский шутер, в нём можно будет пройти сюжетную кампанию в одиночку, не посещая PvP-зоны и не привлекая других игроков.
Трейлер
Разработчики выпустили трёхминутный геймплейный трейлер PIONER. В нём можно увидеть много игрового процесса, противников и некоторых персонажей, а также оценить озвучку героев.
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Новые детали
После выхода трейлера глава GFA Games Александр Никитин поделился новыми деталями PIONER.
- Озвучкой игры занимается GamesVoice. Студия уже задействовала более 60 профессиональных актеров для работы над более чем 180 персонажами.
- Продолжительность саундтрека превысит отметку в 2 часа. Главную тему игры написал коллектив Ansia Orchestra, а за сюжетные треки отвечает композитор STALCRAFT Игорь Модлинский.
- За последний год GFA Games удвоила свой штат: теперь в ней трудятся разработчики из семи разных стран.
- Студия консультируется с поклонниками игр, схожих по жанру с PIONER. Они также принимают активное участие в закрытых тестированиях.
- Игра поделена на регионы, а каждый из них представляет собой открытый мир различных размеров. В студии уточняют, что размер одной локации может достигать 10 квадратных километров. Однако авторы ставят в приоритет интересные активности, а не масштабы.
- Важная сюжетная тема игры — исследование «Синих Приливов», выбросов энергии со станции.
- Прогрессия в мире PIONER связана с продвижением экспедиций вглубь острова. Игроку неоднократно предстоит побывать в роли первопроходца.
- Смерть и возрождение персонажа обоснованы и сопровождаются уникальной механикой.
- В каждом PvE-регионе существует «Квест Инициативы» — сюжетное задание или целая их линейка. Прохождение может повлиять на положение дел в регионе или изменить баланс сил.
- Разработчики уже воссоздали 5 городов с уникальным дизайном и населением. Именно в них происходят события и выдаются квесты.
- Для игроков-одиночек и пати, которые хотят погрузиться в PvE и сюжетные активности, предусмотрены специальные механики. Они приблизят ощущения от игры к одиночному или кооперативному прохождению.
Предварительные системные требования
Разработчики также поделились минимальными конфигурациями ПК, на которых PIONER показывала стабильную производительность во время тестов.
Они уточнили, что это не финальные требования, а информация, которая поможет игрокам сориентироваться.
FullHD и 60 FPS
- Процессор: Intel Core i3-6100
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 на 6 ГБ или NVIDIA GTX 1650
- Оперативная память: 6 ГБ
- Наличие SSD
4K и 60 FPS
- Процессор: Intel Core i5-8600
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2060
- Оперативная память: 8 ГБ
- Наличие SSD
Релиз PIONER назначен на 2023 год на ПК.
Предыдущий трейлер
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